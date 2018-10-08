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С завтрашнего дня в Сургуте заработает новый филиал поликлиники №1

Его проинспектировала лично губернатор Наталья Комарова

Фото: А. Андронов
Фото: А. Андронов

Сегодня, 8 октября, губернатор Югры Наталья Комарова поприсутствовала на общественной приемке педиатрического отделения детской поликлиники и терапевтического отделения поликлиники для взрослого населения (офиса врачей сургутской поликлиники №1). Уже завтра он начнет работу по адресу ул. Университетская, 19.

«Мощность офиса – до пяти тысяч человек. Здесь будет обслуживаться население застраиваемого 20 «А» микрорайона и 32 микрорайона. С завтрашнего дня тут начнут работу два участка, потом добавится третий. У нас есть запас на вновь вводимые дома. Таким образом мы перекроем потребность новых микрорайонов, — рассказал главврач поликлиники Максим Слепов. — Здесь будет вестись прием у педиатров, проводиться забора анализов. Имеются прививочные кабинеты. То есть весь первичный набор медицинской помощи мы закрываем».

Наталью Комарову особенно заинтересовали две вещи: обеспеченность офиса кадровым составом и мнение общественности на обустройство нового филиала.

По первому моменту проблем нет: штат врачей и медсестер укомплектован полностью. Из главного здания поликлиники врачи переехали вместе со своими участками. Как только будет возводиться новый дом — будет наниматься новый врач.

А вот с вопросом общественной приемки есть несколько нюансов. Члены комиссии отметили пару недостатков, которые в первую очередь касаются организации безбарьерной среды. В офисе сделано многое для людей с ограниченными возможностями здоровья, но кое над чем все-таки придется поработать.

В офисе собираются внедрить одно новшество — на электронном табло рядом с именами врачей будет публиковаться краткая информация о них. В первую очередь акцент будет сделан на образовании, полученном специалистом, и опыте его работы.

«Также мы хотим попробовать организовать такую систему, чтобы пациент мог получать медпомощь семь дней в неделю, — сообщил замгубернатора Югры Всеволод Кольцов. — В Сургуте на базе этого офиса попробуем сделать месячную экспериментальную площадку. Посмотрим, нужно ли это людям».

В ответ на это Наталья Комарова предложила квартальную продолжительность эксперимента.

«Уровень обеспеченности населения Сургута медициной – самый высокий в округе. На 5-10 процентов выше, чем по в целом по ХМАО. По городу амбулаторно-поликлиническая служба соответствует стандарту, 90 процентов. Открытие нового офиса будет способствовать улучшению этого показателя», — добавил Кольцов.

Справка: Общая численность прикрепленного населения СГКП №1 составляет более 100 тысяч человек. Их лечением занимаются 223 врача. Оказание амбулаторно-поликлинической помощи осуществляется по 28 специальностям. За год в поликлинике насчитывается порядка 900 тысяч посещений.


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Сегодня в 16:02, просмотров: 324, комментариев: 1


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Комментарии:
Ринат Кадыров
не нравится
Сегодня в 20:16
Не знаю какой там штат переехал в новое здание и откуда, но в старом некому было работать, к окулисту полгода очередь ждешь, а терапевты разговаривают с пациентом не отрываясь от компьютера

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Мнения

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