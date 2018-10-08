​Как принять участие в конкурсе по благоустройству Сургута?

15 октября закончится прием заявок общественных инициатив от сургутян в рамках проекта «Бюджет Сургута Online». Идеи, которые предложат жители, в случае победы будут реализованы на улицах города.

Рассказываем, как можно принять участие в этом конкурсе.

Кто может участвовать?

Жители города от 18 лет и старше.

Организации и индивидуальные предприниматели Сургута.

Что можно предложить?

Благоустройство дорог. Народное творчество. Благоустройство общественных территорий, мест массового пользования, территорий муниципальных учреждений. Массовые мероприятия. Библиотеки. Детские площадки. Идеи в сфере ЖКХ и бытового обслуживания. Объекты культуры и культурного наследия. Идеи в спортсфере.

Какие требования к проекту?

Самое главное требование — проект должен быть ориентирован на решение конкретной локальной проблемы Сургута, быть экономически целесообразным, актуальным и востребованным большим кругом горожан.

Идея общественной инициативы предполагает ее реализацию только в черте Сургута.

Максимальная стоимость воплощения идеи в жизнь — пять миллионов рублей.

Срок реализации — не больше двух лет.

В заявке должна быть просчитана реальная цена проекта и механизм его реализации.

Ваша идея не должна быть направлена на получение материальной прибыли для себя.

Проект не должен ущемлять права и свободы сургутян, не участвующих в конкурсе.

Общественная инициатива не должна противоречить действующему законодательству.

Что должно быть указано в заявке?

Форму заявки можно скачать здесь.

В основном в ней требуется ответить на стандартные и несложные вопросы, типа определения актуальности проблемы, на решение которой направлена общественная инициатива, или определение благополучателей проекта.

Чуть труднее будет с расчетом бюджета на реализацию идеи. Тут нужно расписать реальную стоимость разработки технической документации, указать сумму расходов на осуществление общественной инициативы: работы по возведению/ремонту объекта, приобретение материалов (приложить перечень и объем), приобретение оборудования (приложить перечень и объем) и прочие расходы (описать).

Куда отправить заявку?

На бумажном носителе — в МКУ «Наш город» (Декабристов, 5) или в пункты по работе с населением по месту жительства. В электронном виде — по электронке surgut-online@bk.ru.

Важно

Все поступающие заявки проверит «Народный совет».

С 19 октября по 11 ноября за проекты, которые пройдут отсев по требованиям, можно будет голосовать на портале «Бюджет для граждан Сургут» по ссылке.

27 декабря будут подведены итоги.

Отобранные инициативы будут реализованы в 2019-2020 годах. На эти нужды город выделяет 25 млн рублей. В этом году было выделено 15 млн рублей.