А все ли так плохо?

В свои 23 года я смог приобрести новую иномарку – KiaRio. Тогда ее цена была в районе 700 тыс. рублей. Взял кредит в 20 лет, а через три года уже полностью закрыл его. Купил себе дорогой телефон, компьютер и полностью обеспечиваю себя едой и одеждой. Следующая цель моего финансового плана – первоначальный взнос для ипотеки.

С незаконченным пока высшим образованием, я уже испытал себя в трех разных профессиональных сферах: продажи, строительство и сейчас - в журналистике. Это интересный опыт. Подчеркну, что мне не потребовались какие-то знакомые, чтобы устроиться на любое из предыдущих мест работы, несмотря на то, что опыт по этим специальностям отсутствовал полностью.

В Сургуте я живу с 2000 года. Приехали в этот город с мамой вдвоем из Краснотурьинска, маленького городка на Северном Урале.

Что имеем в итоге?! В 23 года у меня есть хорошая машина, я работаю журналистом и пишу этот текст из редакции, которая находится в здании А-класса. В следующем году закончу обучение, возьму квартиру в ипотеку и можно будет задуматься о детях.

По-моему, неплохо. Тем более, что всего удалось достичь при отсутствии какой-то глобальной поддержки со стороны.

На днях я стал свидетелем спора двух моих друзей о том, где же все-таки лучше жить — в России или в Америке?

Один говорил о мечте американца: собственном доме с гаражом и двориком, паре детишек, жене, которой не нужно работать, и собаке. Второй упирал на то, жить нужно по возможностям, а не идеей из фильмов.

Я поддерживаю первого – считаю, что добиться желаемого можно практически везде. И пытаюсь доказать это своим примером.

Согласен, что, увидев счастливую семью в фильме или какого-нибудь мажора из клипа на дорогой машине, невольно задумываешься: а я чем хуже? Почему у меня этого нет?

Мы все хотим результат, но что мы сделали для того, чтобы его добиться?

Так может дело не в том, что страна какая-то не такая? Может быть, дело в отсутствии амбиций, в нежелании расти и развиваться? Или в неумении финансово планировать свою жизнь? В банальной зависти?

Оправданий, почему все так плохо, можно найти массу. Но зачем обманывать самого себя?

Не нужно завидовать тем, у кого все лучше, чем у вас. Если вы хотите этого, то добивайтесь, а не ворчите на кухне, что в нашей стране невозможно чего-либо достичь.

Живите по возможности, радуйтесь мелочам и ставьте перед собой выполнимые цели.