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А все ли так плохо?

Слишком часто стал слышать, что у нас все очень плохо. Но так ли это на самом деле, или мы просто привыкли жаловаться?

В свои 23 года я смог приобрести новую иномарку – KiaRio. Тогда ее цена была в районе 700 тыс. рублей. Взял кредит в 20 лет, а через три года уже полностью закрыл его. Купил себе дорогой телефон, компьютер и полностью обеспечиваю себя едой и одеждой. Следующая цель моего финансового плана – первоначальный взнос для ипотеки.

С незаконченным пока высшим образованием, я уже испытал себя в трех разных профессиональных сферах: продажи, строительство и сейчас - в журналистике. Это интересный опыт. Подчеркну, что мне не потребовались какие-то знакомые, чтобы устроиться на любое из предыдущих мест работы, несмотря на то, что опыт по этим специальностям отсутствовал полностью.

В Сургуте я живу с 2000 года. Приехали в этот город с мамой вдвоем из Краснотурьинска, маленького городка на Северном Урале.

Что имеем в итоге?! В 23 года у меня есть хорошая машина, я работаю журналистом и пишу этот текст из редакции, которая находится в здании А-класса. В следующем году закончу обучение, возьму квартиру в ипотеку и можно будет задуматься о детях.

По-моему, неплохо. Тем более, что всего удалось достичь при отсутствии какой-то глобальной поддержки со стороны.

На днях я стал свидетелем спора двух моих друзей о том, где же все-таки лучше жить — в России или в Америке?

Один говорил о мечте американца: собственном доме с гаражом и двориком, паре детишек, жене, которой не нужно работать, и собаке. Второй упирал на то, жить нужно по возможностям, а не идеей из фильмов.

Я поддерживаю первого – считаю, что добиться желаемого можно практически везде. И пытаюсь доказать это своим примером.

Согласен, что, увидев счастливую семью в фильме или какого-нибудь мажора из клипа на дорогой машине, невольно задумываешься: а я чем хуже? Почему у меня этого нет?

Мы все хотим результат, но что мы сделали для того, чтобы его добиться?

Так может дело не в том, что страна какая-то не такая? Может быть, дело в отсутствии амбиций, в нежелании расти и развиваться? Или в неумении финансово планировать свою жизнь? В банальной зависти?

Оправданий, почему все так плохо, можно найти массу. Но зачем обманывать самого себя?

Не нужно завидовать тем, у кого все лучше, чем у вас. Если вы хотите этого, то добивайтесь, а не ворчите на кухне, что в нашей стране невозможно чего-либо достичь.

Живите по возможности, радуйтесь мелочам и ставьте перед собой выполнимые цели.


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Сегодня в 09:42, просмотров: 615, комментариев: 47


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 10:10
Хмм, странный человек - машиной и телефоном меряет хорошесть. Это обычные блага цивилизации, уж еще и их чтобы не было, это уж совсем. Дело-то в глобальных вещах - дичайшая коррупция, проблемы в здравоохранении, образовании, военные конфликты, обман граждан с пенсиями и проч. Или Отсутствие выборов - ну тут особенно лукаво звучат рассуждения про хорошесть от работника газеты, которая тоже участвовала в спектакле по нагону явки на выборы.
444
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Сегодня в 10:46
Самое главное в тексте: "Приехали в Сургут из Краснотурьинска, маленького городка на Северном Урале." Остальное можно было и не писать.
И дежурное пинание США... Выучил бы язык, съездил бы сначала в те самые США на полгодика-год, тогда и поговорить можно было бы про "не нужно завидовать". А так... Остановился почему-то на Сургуте. Ничего, лет в тридцать в Москву поедет "радоваться мелочам", которых в Сургуте днем с огнем не сыщешь.
444
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Сегодня в 11:14
Но этот девиз "Живите по возможности!" просто песня. Выходит, автор так и в нацистской Германии прекрасно бы себя чувствовал, радуясь мелочам аккурат до мая 1945-го. И в совке тоталитарном "цели себе ставил" выполнимые, двигаясь по лесенке пионэрия-комсомолия-член партии, пока никем не избираемые и никому неподконтрольные Начальники не довели страну до катастрофы. Потому и в России, будучи лишенным элементарных гражданских прав все теми же никем не избираемыми и никому неподконтрольными НАЧАЛЬНИКАМИ, никакого дискомфорта не испытывает.
Черт возьми. Средний возраст декабристов - членов "Союза спасения" был 21 год. Они об уничтожении крепостного права и замене самодержавия конституционной монархией думали. А тут... Человек, вроде бы работающий со словом, видимо, великую русскую литературу освоивший от "А" до "Я", от Пушкина до Ахматовой, от Грибоедова до Пастернака и вдруг на всю ивановскую кричит: "Живите по возможности!". Катастрофа...
Будулай Алмазов
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Сегодня в 12:35
Советскую молодежь Запад жвачкой и джинсами охмурял. А теперь поди ж ты- Грибоедова и Пастернака и декабристов вспомнили, когда крыть нечем. А возбудился-то как.
Сергей Б
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Сегодня в 12:39
Современным рабам, если они хорошо трудятся, доступны все современные блага для проживания – машина в кредит, квартира в ипотеку, дорогой телефон, холодильник и колбаса из сои в нем – чтобы трудились на благо государства. Иначе рабы начнут бунтовать и убегать туда, где лучше.

Современным рабам в России доступно все – кроме Родины. Родина вместе с ее ресурсами, трансформированная в рабовладельческое государство, принадлежит рабовладельцам.
Сергей Б
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Сегодня в 12:41
Кто будет хорошо трудиться, тот получит сало.
Будулай Алмазов
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Сегодня в 12:41
444 обидно такое шило от своих получать. Похоже, Шперлинг скоро еще одну новую профессию будет осваивать.
Сергей Б
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Сегодня в 12:50
Профессию олигарха или чиновника.
Сергей Б
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Сегодня в 13:06
А вообще современным рабом быть удобно, хозяева заботятся о поголовье, демографию повышают.
Шперлинг К.
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Сегодня в 13:13
Почитал ваши комментарии. В целом все ожидаемо и предсказуемо.
На счет того, чтобы выучить язык и съездить заграницу - уже в процессе.
По поводу коррупции, медицины и образования - согласен проблемы есть. Они глобальны, но большинство ими не озабочены и это еще одна тема для блога может позже напишу.

Суть в том, что если кричать, что все плохо и ничего не делать, ничего и не поменяется. Что сделал каждый из вас, чтобы хоть что-то изменить?
Будулай Алмазов Сергей Б
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Сегодня в 13:15
Отличные условия, с учетом того, что рабам для этого и пальцем не пришлось пошевелить. А свою гегемонию они спустили в унитаз даже не задумываясь.
444 Будулай Алмазов
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Сегодня в 13:17
Ваш "Запад" никого не охмурял. Он жил себе и жил. Это в сэсээре, отгородившемся от всего мира непреодолимой стеной, в нищем сэсээре выживали, преодолевая рукотворные трудности, которых быть не должно было на 60-70 году строительства коммунизма, покупая мясо и сыр по талонам, получая заказы на праздники, доставая унитазы и подтираясь газетой правда. А на Западе просто жили. Это ж не для голодных советских командировочных магазины в Париже, Лондоне, Нью-Йорке с сотнями сортов колбасы и сыров открыты были, как Березки в СССР...
444 Будулай Алмазов
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Сегодня в 13:22
На Грибоедове, Толстом, Лермонтове, Пушкине, на декабристах и революционерах совок и споткнулся. На Великой российской литературе. Нельзя же было официально со всех трибун восхищаться стремлением людей к свободе, превозносить героев борьбы с государственной машиной подавления и одновременно держать все население страны в тюрьме.
Сергей Б Шперлинг К.
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Сегодня в 13:23
Я саботажник, саботирую. Вот и ваше мнение приспосабливаться, тоже.
Будулай Алмазов Шперлинг К.
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Сегодня в 13:26
Вы имеете в виду "хоть что-то изменить" исключительно для себя или для страны? Как думаете много реальной пользы обществу вы принесли, пробуя себя "в продажах, строительстве и журналистике"? Так-то в Сургуте десятки тысяч людей на месторождениях вкалывают, не забывайте.
Сергей Б
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Сегодня в 13:29
А вообще, классика.

Всё хорошо, прекрасная маркиза
Дела идут и жизнь легка
Ни одного, печального сюрприза
За исключеньем пустяка

Так ерунда, пустое дело, кобыла ваша околела
А в остальном, прекрасная маркиза
Всё хорошо, всё хорошо
Сергей Б Будулай Алмазов
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Сегодня в 13:39
Про журналистику вы напрасно. Это труд, вредный для психики и здоровья. Попробуйте статью написать, мозги набекрень съедут. И пользы обществу от журналистики ого-го сколько может быть. Как и вреда.
Будулай Алмазов Сергей Б
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Сегодня в 13:47
Уровень, на мой взгляд, сильно упал. Репортерство одно. Не хотят досконально разбираться в вопросе. Часто даже фактов не хватает. Много хайли-лайкли.
444 Шперлинг К.
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Сегодня в 13:50
Суть в том, что вы написали панегирик капитуляции перед начальством, отобравшим у народа власть, добровольному отказу от гражданских прав при условии обеспечения более или менее сносного уровня жизни. Равнодушному соглашательству с мракобесием и круглосуточной государственной лживой пропагандой, с политикой имперского реванша, отбрасывающей Россию на десятилетия назад войне с цивилизованным миром все того же никем не избираемого руководства. Ну, как-то так само собой получилось, наверное.
Если бы это написал мой ровесник, я бы понял и вопросов не задал. Ну, кроме очевидного, не помнит ли товарищ, чем закончились этот равнодушный одобрямс и подгребание под себя окружающих благ для него лично и для совка. Ответ тоже известен, не помнит, потому что у него мифические "предатели родину отняли", пока он тихонько подгребал. Но вы-то... В 23 года! Весь мир открыт. Интернет под рукой. И вдруг... Никакого отторжения властного произвола и официальной лжи, а лишь самодовольное урчание .... Действительно, все хорошо.
Шперлинг К. 444
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Сегодня в 13:56
Не понимаю ваших высказываний. По вашему мнению, наверное, я должен сейчас рвать на голове волосы от происходящего?
А что от этого изменится?
Я просто хотел увидеть что-то хорошее в этой жизни и показать вам, что оно все-таки есть. И тем более не заявлял, что в стране нет проблем!
Вы слишком глубоко капаете и ищите тайный смысл в каждом слове, в чем смысла абсолютно нет никакого.
А по поводу "Живите по возможности" - возможности можно себе создать любые.
444 Шперлинг К.
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Сегодня в 14:02
Извините за резкость, но такого просто не ожидал. Может, это вы для красного словца? Ну, "текст ради текста"? Или не перечитали пару раз перед тем как отправить редактору? Не вдумались в смысл написанного? Правда, это еще хуже, по-моему.
Но если это искренне, от души, то могу лишь сказать, что в сегодняшнее циничное время вы явно очень далеко пойдете. Вон, просто ваш единомышленник Кирилл Акинцев, регулярно пишущий якобы от имени обывателя в поддержку власти, нашедший добрые слова даже для грабительской пенсионной реформы, прекрасно себя чувствует. А уж пухнущих от бюджетных денег бесстыжих властных пропагандистов перед глазами просто легион.
Будулай Алмазов 444
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Сегодня в 14:07
Борьба за умы молодежи проигрывается. Могут и грант отобрать.
444 Шперлинг К.
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Сегодня в 14:12
Рвать волосы? Зачем? Но честно писать о происходящем в стране просто обязаны. Вы же себя журналистом считаете, насколько я понял. А если честно писать, то ваша эта "Россия - страна равных неограниченных возможностей" в реальности просто не существует.
444 Будулай Алмазов
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Сегодня в 14:14
Вас не поймешь. То я "Запад", который жвачку с джинсами пихал, и радоваться должен, то я все поиграл. А кто ж выиграл-то тогда, товарищ из несуществующего совка?
Шперлинг К. 444
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Сегодня в 14:15
Определенно не "Текст ради текста". Вашу позицию я понял и услышал. Еще раз повторю, что я не заявляю об ОТСУТСТВИИ проблем, а говорю о возможностях, которые есть. Думаю на этом диалог можно закончить, вряд ли мы уйдем дальше, но ваше мнение я принял.
Будулай Алмазов 444
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Сегодня в 14:16
Если проигрываете вы, то выигрывает Россия.
Сергей Б
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Сегодня в 14:23
А мне, чё-то комментарии блокируют, ссылаясь на нецензурные выражения. Как всегда. Демократия и плюрализм. А ведь только хорошее хотел написать.
444 Будулай Алмазов
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Сегодня в 14:25
Это Россия выигрывает от того, что молодежь провозглашает "живите по возможности" вашими "джинсами с жвачкой", машиной и квартирой по-современному? Вы в этом совершенно уверены, товарищ?
444 Шперлинг К.
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Сегодня в 14:32
Знаете, Константин. На месте человека, делающего первые шаги в подцензурной профессии, где шаг влево - шаг вправо очень чреваты, я бы вообще о своем личном благополучии не заикался.
Будулай Алмазов 444
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Сегодня в 14:37
Дело не именно в молодежи. Просто когда вы начинаете блажить, значит дела в России идут не так, как хотелось бы вашему работодателю.
Kirill Akincev
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Сегодня в 14:38
А чо сразу Акинцев-то? вот наткнулся сегодня в фейсбук, автор - Жульен Стебо.
ОКАЗЫВАЕТСЯ

Я хожу по городу свободно,
Говорю, что в голову взбредёт,
Покупаю шмотки брендов модных
И лечу на море каждый год.

Дома ждёт любимая супруга,
Там уютно, чисто и тепло.
Есть друзья и ходим мы друг к другу
Посидеть за праздничным столом.

На столе что хочешь - снедь, напитки.
Ешь и пей, лишь печень береги.
Разговоры по душам, улыбки
И в глазах ни капельки тоски.

В понедельник еду на работу,
Транспорт жду не больше двух минут,
Если же в "маршрутке" неохота,
Позвоню коллегам - подвезут.

Есть в семье машина, только лень мне
На права учиться и сдавать.
А жена вот рулит с наслажденьем!
И вполне могу её понять:

Новая машина, пусть и "Шкода",
Но хватает нам на всю семью.
Ездим в лес в хорошую погоду,
Это дело очень я люблю.

На работе тихо, без аврала,
У меня отдельный кабинет.
И когда бывает, что устал я,
Открываю тут же Интернет.

Почитаю новости и шутки,
А потом какой-то блогер мне
Объяснит всего за три минутки,
Что живу я по уши в дерьме.
Сергей Б 444
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Сегодня в 14:42
Александр, а вы то, что так озлобленны на всех россиян, режим ненавистный виноват? Может вам в какой-то части прислушаться к Шперлингу, в той, что на обстоятельства ссылайся, да сам не плошай.
Сергей Б Kirill Akincev
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Сегодня в 14:47
Прикольно, только вы не учли мнение большей части россиян, которые материальные ценности производят, кирпичи например, на стройке зимой кладут за 15 тыс. в месяц. Конечно, они-то стишки блятские писать не мастаки. Да и времени у них нет.

Будулай Алмазов Сергей Б
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Сегодня в 14:51
Стоило одну буковку изменить- и прокатило.
444 Будулай Алмазов
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Сегодня в 15:00
Вам-то, товарищ из совка, хотелось, чтобы молодежь провозглашала "живите по возможности" вашими "джинсами с жвачкой", машиной и квартирой по-сегодняшнему? Вам лично? Вы считаете это благом для России, так хотите, чтобы "шли дела" в стране? Нет? Потому и оглушительно промолчите в ответ на мой вопрос, а будете лгать про "работодателя" какого-то, странный человек?
444 Сергей Б
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Сегодня в 15:03
Зачем это вы бесстыже придумали мне "озлобленность на всех россиян", Сергей? Откуда ее взяли? Из какого пальца высосали? Константин-то о личном благополучии писал, и больше ни о чем. К чему же тут прислушиваться?
Сергей Б Kirill Akincev
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Сегодня в 15:05
Наверное, VIP рабом быть прикольно. Но, только, когда не VIP бунт поднимут прикольно не будет. Рабовладельцы то сдриснут. Думаете зря у них хазы за бугром. А мы-то останемся.
Сергей Б 444
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Сегодня в 15:07
А вот сейчас, это что у вас, норма общения? Ну, тогда вам к психиатру.
444 Kirill Akincev
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Сегодня в 15:10
Вы стишок-то циничный 2013 года выпуска напрасно нынче вытащили. С тех пор столько всего произошло с благополучием героя, что товарищ, наверное, уже и сам понял, в чем живет.
444 Сергей Б
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Сегодня в 15:12
О нормах общения пишет человек, который просто открыто матерится на страницах СИАПРЕСС. Антропологическая катастрофа...
Сергей Б 444
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Сегодня в 15:14
Если матюки культурнее ваших пасквилей звучат, то да, катастрофа.
Сергей Б
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Сегодня в 15:19
И вообще, это не матюки а народный сленг.
444 Сергей Б
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Сегодня в 15:21
Вы только народом свое собственное хамство не прикрывайте.
Андрей Захаров Шперлинг К.
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Сегодня в 15:26
Однозначно, звезды первых двух каналов отдыхают! Уважаемый Константин, Сургут и ХМАО - это не вся страна. Наш регион входит в список благополучных. Потому, прежде чем говорить о том что у нас все хорошо, нужно уточнить у кого у нас. Когда Правительство говорит: "-Все у нас хорошо!", верьте у них действительно все хорошо
Сергей Б 444
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Сегодня в 15:26
Нет, наверное на ненавистный режим валить буду, как вы.
Будулай Алмазов 444
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Сегодня в 15:33
Меня вполне устраивает как идут дела в стране. Можно, конечно, и получше. Но и так неплохо. Не без проблем, но движемся в правильном направлении. Вот и молодежь ныть и балбесничать перестает. Раньше плакались, что "хочешь сей, а хочешь- куй" с одним результатом, то сейчас понимают, что you can win? if you want. Хотелось бы, конечно, чтобы о стране, в целом, помнили при планировании своего личного успеха. Но это, думаю. дело наживное. Со временем поймут, что все их замки могут рассыпаться, если за спиной не будет сильного государства.
444 Сергей Б
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Сегодня в 15:33
Значит, по-вашему, народ попросил пенсионный возраст себе увеличить? Путин не при чем?

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