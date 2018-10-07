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​Рота патриотов

Участники проекта «Три ратных поля России» рассказали о поездке в места легендарных сражений

— Что важнее в вопросе патриотизма: способность человека отдать жизнь за родину или пропаганда доброты и терпимость к своим врагам?

— Нужно дарить добро даже тем, кто не делает то же самое по отношению к тебе, ведь ненависть порождает ненависть. Если этого чувства не станет на Земле — люди перестанут враждовать. Но мир не идеален, и войны не могут закончиться одномоментно. Поэтому придерживаться мнения «Положи голову за други своя» необходимо.

Ближе чем твоя страна может быть только твоя семья.

Такую точку зрения представил в личном разговоре с корреспондентом siapress.ru Олег Пылыпив, выпускник школы №10 и участник проекта «Три ратных поля России» в 2018 году. За десять дней команда из 28 сургутских школьников преодолела тысячи километров по маршруту Сургут – Куликово поле – Бородино – Прохоровка – Сургут. За время экскурсионно-образовательной поездки ребята в буквальном смысле прикоснулись к истории России: они побывали на местах крупнейших сражений, в музеях, а также выполнили задания, которые были предусмотрены в программе мероприятия.

По приезду домой старшеклассники школ номер 6, 8, 10 и 19 встретились на пресс-конференции с журналистами, представителями департамента образования, а также будущими участниками проекта. Прежде чем начать беседу, ребята пели, танцевали, читали проникновенные стихи о любви к родине и тех исторических событиях, о которых они узнали во время путешествия.

Заместитель директора департамента образования Ольга Иванова также побывала на мероприятии. «Очень значимо, что проект живет в образовании Сургута уже шесть лет. Ежегодно около 30 ребят привозят в город частички ратных полей. Перед школьниками ставятся цели, которых они достигают, — заявила замдиректора департамента в приветственном слове. — Хочу сказать спасибо людям, которые жили в этом проекте и подарили его нам.

«Три ратных поля» не только погружают в содержание исторических событий, но и раскрывают в ребятах таланты чтецов, исполнителей песен и организаторов флешмобов различного уровня.

Встреча длилась около полутора часов. За это время гости мероприятия успели задать все интересующие вопросы. Школьники отвечали уверенно и без стеснения говорили о собственных чувствах и эмоциях: о слезах, пролитых на местах сражений, о гордости за родину и предков, о дружбе с участниками проекта, целях и даже мечтах.

Одно из самых интересных мнений было сказано в ответ на вопрос: что сказать тем, кто хочет покинуть Россию из-за отсутствия перспектив? «Это исключительное право каждого. Знаете, человек при желании способен развиваться где угодно. Мой лучший друг хотел уехать в Соединенные Штаты Америки получать образование, потому что он выбрал редкую, но очень прогрессивную специальность. А уже спустя полгода парень узнал, что в Москве открывается курс обучения по необходимой ему профессии. Теперь он твердо уверен, что получит диплом вуза, который находится в столице России. Кроме того, друг хочет развивать данную отрасль на родине», — поделился историей участник проекта.

Наибольшую активность ребята, побывавшие на трех ратных полях, проявили, рассказывая о том, как изменила их эта поездка. Рассуждая, школьники заметили, что, даже вернувшись в Сургут, они находятся в «эмоциональном взрыве», осознавая масштабы войн и сражений прошедших лет. Также прозвучало мнение о том, что поля помогли им определиться с жизненной дорогой. Некоторые говорили, что научились ценить мелочи, которые раньше не замечали, а кто-то обрел спокойствие и тишину внутри себя. Но ребята были единогласны во мнении о том, что проект изменил их.

Обучающаяся школы № 6 задала ребятам вопрос о том, насколько сильно отличаются ценности предков от тех, которыми наделен современный человек. «Раньше люди принимали ответственность и готовы были встать на защиту ближнего. Цели последних поколений очень эгоистичны. Их мысли о будущем ограниваются, получением образования, работы, а дальше деньги-деньги-деньги»,

— заметил участник проекта.

Подводя итоги разговора, школьников попросили объяснить — в чем все-таки заключается секрет побед русского народа. Один из активистов сказал, что ответ кроется в двух словах — русский дух. «Это обобщенное понятие всех важных убеждений воина и жителя нашей страны. Оно включается в себя и веру, и семью, и многие другие качества. Испокон веков и до сих пор русский дух есть в каждом из нас», — заявил парень.

Справка: проект «Три ратных поля России» был организован в Сургуте департаментом образования шесть лет назад. С тех пор около 30 школьников ежегодно посещают места боевой славы: Куликово поле, Бородино, Прохоровка. Кроме того, реализация городского проекта проходит в несколько этапов, в числе которых очный, когда школьники реконструируют исторические события и битвы в образовательных организациях.

Фото О. Пейс и О. Волковой.


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Сегодня в 15:24, просмотров: 87, комментариев: 0


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