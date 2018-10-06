​История должна показывать нам не только наше прекрасное прошлое, но и все остальные страницы

Интересна ли история современным школьникам? Легко ли преподавать этот предмет в стране, где история постоянно переписывается? Правдивы ли современные исторические фильмы? На эту тему я поговорил с учителем истории из Лянтора Анатолием Дмитриевым.

— Анатолий Викторович, почему вы выбрали профессию историка?

— Скорее я выбрал профессию учителя. У меня мама учитель. Она все 11 лет в школе была моим классным руководителем. Работа с детьми меня привлекала всегда. Не думал, что я свяжу жизнь именно с историей, но так получилось. И за прошедшие годы я еще ни разу не пожалел о своем выборе.

— Вы применяете на уроках элементы игры. Что это такое?

— Я сам не так давно окончил школу — в 2009 году, и всегда стараюсь сделать урок интереснее. Игровой формы больше в пятом классе. Первый урок я посвящаю теме «Откуда мы знаем, как жили наши предки?». У меня есть большая деревянная подставка, на которой я раскладываю монетки, кости, ракушки, кружки, старые черепки и присыпаю все это слоями земли. Дети кисточками и щетками вытаскивают оттуда свои находки.

Плюс в конце каждой большой темы мы проводим урок по типу телевизионной викторины «Своя игра», только игра проводится командная. Отстающие ученики на таком уроке заполняют пробелы в знаниях, а отличники закрепляют пройденное.

Иногда бывают уроки — дискуссии по спорным темам. Например, проводился своеобразный суд над декабристами, где были свои адвокаты, обвинители, суд присяжных. Таким образом ученики пытались разобраться в сути декабристского движения.

— И «приговор» был?

— Здесь важна роль учителя, задача которого: не дать детям заиграться и направить их в то русло, которое считается официальным. По факту декабристы были заговорщиками и политическими преступниками. Но если принять во внимание тот литературный образ, который господствовал в советские годы, то декабристы представляются активными гражданами, действовавшими не в том русле.

— В последнее время в российском обществе дискутируется точка зрения, что история — это не наука, а мифология. Как вы относитесь к такому взгляду?

— Миф — это одна из частей исторического познания. То, что мы не можем доказать. Но называть историю мифом неправильно. Это наше прошлое, которое надо помнить. По сути, весь исторический процесс доказать можно.

— Правда ли, что из учебников истории изъяли понятие Киевской Руси?

— Нет. Я считаю, что некорректно убирать то, что действительно было. Даже если исключить понятие Киевская Русь, то мы никуда не денемся от того факта, что это было древнерусское государство с центром в Киеве.

В свое время много говорили о том, чтобы убрать понятие «татаро-монгольского нашествия», заменив его зависимостью русских князей от монгольского хана. Это тоже неправильно. Тогда нужно забыть и историю русско-японской войны 1905 года, которая была для нас крайне неудачной и даже позорной. История должна показывать нам не только наше прекрасное прошлое, но и все остальные страницы. Она должна учить людей не повторять допущенных ошибок.

— Легко преподавать историю в условиях, когда она постоянно переписывается?

— Переписывается больше оценочная сторона, а базис остается. Какие-то исторические личности отходят на задний план, какие-то наоборот — вытаскиваются наружу. Но фундамент остается в любом случае. Если придерживаться его и не вдаваться в эмоциональное освещение фактов, то история не так уж и сложна. Кстати, я считаю, что учитель ни в коем случае не должен показывать детям свое личное отношение к историческим фактам.

— Кого из историков вы любите?

— Я читал всех корифеев исторической науки — Ключевского, Карамзина, Платонова. Но больше всего понравился Соловьев с его концепцией географического детерминизма.

— Вам нравятся современные исторические фильмы?

— Как исторические — нет. Понравилась только «Брестская крепость». Еще запомнился фильм «Батальонъ» с Марией Ароновой в главной роли. Благодаря этому произведению я додумал некоторые аспекты поведения большевиков на фронте. До этого не понимал, как солдат может бросить воевать, а в фильме это хорошо показано.

«Сталинград» мне не понравился. И «Викинг» тоже. В нем большая нестыковка с «Повестью временных лет». Очень не понравились фильмы Никиты Михалкова из сериала «Утомленные солнцем». Я был на премьерных показах в Омске. Так ветераны в разгар сеанса встали и вышли. И это — главный критерий правдивости.

— Какой раздел истории вы любите больше всего?

— Петровскую эпоху и время революции. В петровскую эпоху Россия сильно менялась. А время революции — это важный переход от Российской империи к СССР. Там слом ментальный, идеологический. Такие сломы всегда вызывают интерес.

— События 1990-х годов в школе изучаются?

— Да. До 2004-2008 годов. Учебник максимально объективен. Свое отношение к тем событиям я выразить не могу, поскольку все 1990-е годы для меня — счастливое детство. Но на уроке я говорю о расстреле парламента в 1993 году как об историческом факте. Чем хороша история ХХ века, так это тем, что там есть видео- и фото документы. И задача учителя — сформировать адекватное восприятие у ученика. В университете меня учили, что для объективного отношения к историческим событиям должно смениться как минимум два-три поколения. Только тогда можно будет говорить о какой-то объективности.

— Как вы относитесь к конспирологическим версиям в истории?

— У них слабая доказательная база. Факты либо притянуты, либо поданы под определенным углом. Причем такое встречается даже у именитых историков. Тот же Ключевский, будучи историком при царском дворце, определенные факты преподносил, «как требовалось».

Зачастую вся эта «популярная история» направлена на не очень образованных людей. Недавно вот наткнулся на газету, в которой было написано, будто Хрущев тайно встречался с женой Сталина.

— Интересна ли школьникам история?

— Им интересны темы смуты, дворовых переворотов. А экономика и социальное развитие — нет. Я пытаюсь увлечь детей своим предметом. В этом году выбрали историю для сдачи экзамена 32 девятиклассника из пяти школ Лянтора. 16 из них — мои ученики. И это — показатель моей работы. А ведь история — непростой предмет. В нем много дат в тестовой части, которые ученики запоминают плохо.

— Недавно вы поступили в аспирантуру. О чем собираетесь писать диссертацию?

— О народниках. Тема диссертации звучит так: «Моральные нормы, политические взгляды и стратегия поведения членов Большого общества пропаганды». Все народники были из дворянских семей. Это первые революционеры в нашей стране, и я пытаюсь разобраться, почему они, не имея весомых на то причин, пошли в народ и в революцию.