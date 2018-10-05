​Рудион по пятницам

Пенсионная реформа внезапно оказалась дорогим удовольствием. На совещании с кабмином президент России Владимир Путин поручил найти на нее средства. И министр финансов Антон Силуанов отрапортовал: увеличение трансферта в Пенсионный фонд составит в первые годы порядка 100 миллиардов рублей. Глава государства успокоился и подписал закон.

И, если вам казалось, что изначально повышение пенсионного возраста поднимали из-за нехватки средств - то вам показалось.

Как некоторым померещилось, что в «плане Костина» речь идет о полном отказе от доллара. По мнению главы ВТБ, его идею утрируют ради заголовков. На самом деле все иначе. «Нельзя «пугать народ» полным уходом от доллара. Это невозможно сделать, это утопически. Я же реалист, я работаю в банковском секторе. Поэтому, конечно, никто доллары в России не будет запрещать, их ограничивать - это абсолютно четкая позиция нашего руководства. Население может спать спокойно, особенно если деньги в банке», - цитирует главу ВТБ Андрея Костина ТАСС.

Остается надеется, что в правительстве план Костина поняли правильно, потому что Минэкономразвития, Минфин и Банк России уже подготовили предложения по дедолларизации экономики.

Еще одна важная новость - грядущая реформа энерготарифов. Вице-премьер Дмитрий Козак заверяет, что это только кажется, что она приведет к росту платежей ЖКХ. Здесь siapress.ru попытался разобраться - вдруг кому-то не померещилось и платить придется больше.

Пока вы переживаете о том, как изменятся ваши платежи за электричество, несколько министерств переживают за компанию Олега Дерипаски «РусАл», попавшую под санкции и потерявшую американский рынок сбыта. Теперь нас ждет много алюминиевого. Например, пиво в алюминиевых банках по ночам. Что, согласитесь, неплохо не только для Дерипаски, но и для торговцев, и для нас с вами. А также возвращение алюминиевой проводки. Вернее, не совсем алюминиевой. Ее, как мы помним, запретили из-за роста числа пожаров в жилых домах. А из какого-то нового и совсем безопасного сплава. «Известия» пишут, что правила вступят в силу уже весной 2019 года. А новую проводку будут использовать при жилищном строительстве. Эксперты издания немного сомневаются, что новая проводка будет дешевле и надежнее медной. Но они еще просто не разобрались в вопросе...

В общем, если за Олега Дерипаску и его алюминий простым смертным можно не переживать, то можете посочувствовать должникам за услуги ЖКХ Сургутского района. Или - управляющим компаниям, которые не досчитались 1,1 миллиарда рублей и готовы отправить к должникам коллекторов. Что делать, если вы сами тот самый должник, отдать сразу миллион за «коммунальку» не можете и очень боитесь коллекторов, можно узнать здесь.

В Сургуте же разворачивается очередной бой родителей школьников за пятидневку. Поговаривают, что чиновники от образования против нее сразу по ряду причин (что-то нам подсказывает, что финансовых). Родители настроены серьезно - между очень умным неврастеником с кучей физических нарушений и умеренно умным крепышом они себе в дети выбирают последнего.

Может быть мечта родителей сбудется. Но не скоро. Пока в городе планируется строительство двух новых школ.

Ну и скрестим пальчики за наши вузы. На этой неделе стало известно, что СурГПУ лишен аккредитации по трем дисциплинам. Почему этом не так страшно, как кажется, нам рассказала ректор университета Надежда Коноплина.

Если вас не касаются эти баталии, вспомните, что сегодня День учителя и пройдите тест siapress.ru.

После того, как разберетесь со школьной программой, попробуйте понять наше правительство. Политолог Екатерина Шульман вам поможет.

Ну и напоследок. Доставайте с антресоли свою норковую шапку, прогоняйте с нее моль - смотрите баянистые шутки про сургутянок и рассказывайте, что вы о них думаете.