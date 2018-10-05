​«Отмыли миллионы денег» // ФОТОФАКТ

Сургутский Олимпийский бассейн имеет весьма любопытное описание в мобильной игре «Pokémon GO»: «Олимпийский бассейн. Четыре фирмы и два мэра отмыли миллионы денег. Проект составлен в 2004 году, достроен в 2017».

Об этом порталу siapress.ru рассказал один из читателей.

Он прислал в редакцию скриншот из мобильной игры, на котором изображен спортивный комплекс, отмеченный как PokeStop (так обозначают городские достопримечательности, памятники и культурные места в игре) с соответствующим описанием.

Откуда такое странное описание появилось у сургутского спорткомплекса не совсем понятно.