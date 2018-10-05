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​Истина в вине

Многочисленные пространные рассуждения о том, как много русские пьют, неизбежно заканчиваются двумя самыми главными национальными вопросами: кто виноват и что делать? На роль главного виновника периодически претендует то суровый климат, то менталитет, то отсутствие культуры потребления. Не отрицая того, что каждый из этих аспектов может вносить свой вклад, хочется акцентировать внимание на практическую сторону вопроса – на деньги. Но сначала немного цифр.

Во-первых, Россия уже давно не является самой пьющей страной, хотя назвать ее положение благополучным все же не получается. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в прошлом году среднестатистический россиянин выпил 15,1 литров спиртного в год. Этого хватило, чтобы занять шестое место в списке самых пьющих стран (первой в рейтинге оказалась Белоруссия).

Во-вторых, и тут снова нужно обратиться к цифрам, важна структура потребления. В России до сих пор самым популярным напитком остается водка (до 70 процентов от всего проданного спиртного), последствия от которой при потреблении серьезнее, чем от слабого алкоголя. В то же время, в европейских странах ситуация обратная – там народ отдает предпочтение пиву и вину, чья стоимость куда ниже, чем у крепких напитков. Так во Франции неплохое вино можно купить за 3-4 евро и хоть оно может показаться простоватым, это все равно лучше, чем то, что продается за те же деньги в России. При этом цены на крепкий алкоголь во многих частях Европе выше, чем на вино и пиво, да еще и продаваться он может только в специализированных магазинах.

В России же ситуация печальнее. Минимальная розничная цена за бутылку водки сейчас составляет 205 рублей за 0,5 литра, а для вина ее вообще не существует. Такая мера постоянно обсуждается то в Минфине, то в Госдуме, но до сих пор никакого решения не принято. К этому стоит добавить, что средняя стоимость бутылки водки составляет 207 рублей (по информации оператора фискальных данных «Такском» на июль 2018 г.). А средняя цена бутылки вина в сентябре составила 324 рубля. То есть, среднестатистический покупатель, опираясь на ценник алкоголя, предпочтет более дешевую, но крепкую водку, чем более дорогое, но легкое вино. Здесь есть некое противоречие с глобальной целью борьбы с алкоголизмом в России. В конечном итоге, фискальная политика на этом рынке едва ли не подсаживает население на крепкий алкоголь.

Почему бы, скажем, не ввести для производителей вина некие налоговые льготы, что удешевит розничную цену для потребителя? Вместе с тем, принятие минимальной стоимости за литр (естественно, ниже, чему у водки) позволит убрать с рынка совсем некачественную продукцию. Если к этому добавить ограничение продажи крепкого алкоголя только в специализированных магазинах, то, возможно, получится снизить норму потребления алкоголя в России и улучшить позиции страны в международных рейтингах.


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Сегодня в 17:01, просмотров: 231, комментариев: 5


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 17:10
Надо ли в очередной раз повторить, что никакие ограничения ровным счетом на потребление алкоголя не влияют?
Моби
не нравится
Сегодня в 17:11
Надо полагать, человек пьет водку не потому что с неё быстрее упарываешься, а потому что нравится. Это мы берём обычных граждан, не алкашей каких.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 17:34
Россиянине пьют водку чтобы переварить очередную реформу и впасть в забытье.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 17:41
…от тоски глушу я водку только водка не берет.
Kirill Akincev
не нравится
Сегодня в 19:49
Тут, возможно, еще аспект поддержки своего производителя. Хотя в последнее время все эксперты и пишут, что русские вина догнали по качеству испанские, но я не верю. Впрочем, сам лично могу сказать только за "фанагорию" и "абрау-дюрсо", других не пробовал. Испанские, чилийские и южноафриканские лучше и дешевле, итальянские и французские лучше и примерно такие же по цене, может, немного дороже. Опять же, разница менталитета. Сколько там Депардье хвастался выпивает? Шесть бутылок в день, начиная с 8 утра и до 22.00? Он, конечно, россиянин по паспорту, но неправильный. У нас таки пьют "чтоб срубило". Водкой дешевле получится.

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