Послушайте! Топ-5 русских рок-шедевров от участника сургутского объединения ROCK CLUB Евгения Лопарёва // АУДИО

На siapress.ru есть рубрика «Пятерка по литературе», где сургутяне делятся списком любимых книг. Мы решили не останавливаться только на литературных пристрастиях. В новом проекте «Послушайте!» деятели культуры, врачи, депутаты, служители закона, учителя, спортсмены и многие другие поделятся топами лучших музыкальных композиций.
И первый героем нашей рубрики стал Евгений Лопарёв — гитарист групп ExplaiN и OILBAND!, преподаватель «Школы рока» и участник сургутского объединения ROCK CLUB, организовавшего в нашем городе концерты таких исполнителей и коллективов, как: LUMEN, Слот, Louna, Animal ДжаZ.
1. Nautilus Pompilius — «На берегу безымянной реки»
«Эта песня в топе — за самую интересную аранжировку на акустических гитарах. И за самый лучший состав группы».
2. Алиса — «То ли про любовь, то ли про беду»
«За проникновенность. Одна из немногих песен, слова которой написаны не Кинчевым. Музыку и слова написал погибший гитарист Игорь Чумычкин».
3. Машина Времени — «Ты или я»
«За блюзовость. Самая старая песня из тех, что постоянно звучат на концертах».
4. Ария — «Возьми мое сердце»
«Редкий случай, когда в сочинении приняли участие три гитариста. Маврин покинул коллектив, Терентьев появился, ну и Холстинин. Все внесли свою лепту».
5. Кино — «Электричка» (с альбома «Последний Герой»)
«Тот случай, когда старая песня задышала новой жизнью. Как, впрочем, и весь альбом «Последний Герой». Но в этой песне особенно хороша работа гитариста Каспаряна!»