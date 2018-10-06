Послушайте! Топ-5 русских рок-шедевров от участника сургутского объединения ROCK CLUB Евгения Лопарёва // АУДИО

На siapress.ru есть рубрика «Пятерка по литературе», где сургутяне делятся списком любимых книг. Мы решили не останавливаться только на литературных пристрастиях. В новом проекте «Послушайте!» деятели культуры, врачи, депутаты, служители закона, учителя, спортсмены и многие другие поделятся топами лучших музыкальных композиций.

И первый героем нашей рубрики стал Евгений Лопарёв — гитарист групп ExplaiN и OILBAND!, преподаватель «Школы рока» и участник сургутского объединения ROCK CLUB, организовавшего в нашем городе концерты таких исполнителей и коллективов, как: LUMEN, Слот, Louna, Animal ДжаZ.



1. Nautilus Pompilius — «На берегу безымянной реки»

«Эта песня в топе — за самую интересную аранжировку на акустических гитарах. И за самый лучший состав группы».





Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/1610658/track/14701341'>На берегу безымянной реки</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/41138'>Nautilus Pompilius</a> на Яндекс.Музыке

2. Алиса — «То ли про любовь, то ли про беду»



«За проникновенность. Одна из немногих песен, слова которой написаны не Кинчевым. Музыку и слова написал погибший гитарист Игорь Чумычкин».

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/2306489/track/20322861'>То ли про Любовь, то ли про Беду</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/167401'>Алиса</a> на Яндекс.Музыке

3. Машина Времени — «Ты или я»

«За блюзовость. Самая старая песня из тех, что постоянно звучат на концертах».



Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/4741960/track/34905251'>Ты или я</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/1652733'>Машина времени</a> на Яндекс.Музыке

4. Ария — «Возьми мое сердце»

«Редкий случай, когда в сочинении приняли участие три гитариста. Маврин покинул коллектив, Терентьев появился, ну и Холстинин. Все внесли свою лепту».





Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/61487/track/575073'>Возьми моё сердце</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/164354'>Ария</a> на Яндекс.Музыке

5. Кино — «Электричка» (с альбома «Последний Герой»)

«Тот случай, когда старая песня задышала новой жизнью. Как, впрочем, и весь альбом «Последний Герой». Но в этой песне особенно хороша работа гитариста Каспаряна!»



Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/10374/track/109643'>Электричка</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/41075'>Кино</a> на Яндекс.Музыке