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Послушайте! Топ-5 русских рок-шедевров от участника сургутского объединения ROCK CLUB Евгения Лопарёва // АУДИО

На siapress.ru есть рубрика «Пятерка по литературе», где сургутяне делятся списком любимых книг. Мы решили не останавливаться только на литературных пристрастиях. В новом проекте «Послушайте!» деятели культуры, врачи, депутаты, служители закона, учителя, спортсмены и многие другие поделятся топами лучших музыкальных композиций.
И первый героем нашей рубрики стал Евгений Лопарёв — гитарист групп ExplaiN и OILBAND!, преподаватель «Школы рока» и участник сургутского объединения ROCK CLUB, организовавшего в нашем городе концерты таких исполнителей и коллективов, как: LUMEN, Слот, Louna, Animal ДжаZ.

1. Nautilus Pompilius — «На берегу безымянной реки»

«Эта песня в топе — за самую интересную аранжировку на акустических гитарах. И за самый лучший состав группы».


2. Алиса — «То ли про любовь, то ли про беду»

«За проникновенность. Одна из немногих песен, слова которой написаны не Кинчевым. Музыку и слова написал погибший гитарист Игорь Чумычкин».

3. Машина Времени — «Ты или я»

«За блюзовость. Самая старая песня из тех, что постоянно звучат на концертах».

4. Ария — «Возьми мое сердце»

«Редкий случай, когда в сочинении приняли участие три гитариста. Маврин покинул коллектив, Терентьев появился, ну и Холстинин. Все внесли свою лепту».

5. Кино — «Электричка» (с альбома «Последний Герой»)

«Тот случай, когда старая песня задышала новой жизнью. Как, впрочем, и весь альбом «Последний Герой». Но в этой песне особенно хороша работа гитариста Каспаряна


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06 октября 2018 в 12:33, просмотров: 1122, комментариев: 13


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
06 октября 2018 в 14:34
Макаревича с его гнусавым голосом здря в этот список с нормальными пацанами воткнули.
Иван Меньшенин
не нравится
06 октября 2018 в 15:34
Была такая в 90-х серия сборников, называлась "Легенды русского рока". XX лет прошло, а в топе у человека все те же, причем с довольно странными композициями, как-будто наугад тыкал в список произведений.

Покажите Евгению современную рок-сцену, есть очень хорошие молодые ребята, их полно. Мне очень нравится, что делают "Порнофильмы", например, всем рекомендую ознакомиться с их творчеством - такой забойный панк-рок с жестким социальным уклоном.

Если бы Евгений их привез в Сургут, я бы приехал на концерт и еще людей с собой привез...
Сергей Б
не нравится
06 октября 2018 в 18:43
Слушанул это порно. Блин, балалайка три струна. Или выступление митингующего под балалайку. Уж лучше тогда Макаревич.
Сергей Б
не нравится
06 октября 2018 в 20:07
Меньшенин, обиделся…
Ринат Кадыров
не нравится
07 октября 2018 в 08:50
у Макаревича есть одна хорошая, Снежинка
Иван Меньшенин
не нравится
07 октября 2018 в 13:00
Ох, обиделся, внимания не обращает. Я так пытаюсь и этак, а он не обращает. Под одной новостью, под другой, а он все не обращает. Вот какой, а. Обиженка же

Уймись уже, мне просто не интересно.
Dylan
не нравится
07 октября 2018 в 14:22
Это все я слушал еще в школе, лет 20-25 назад. Меня тогда называли алисоманом, но время движется. Кинчев свихнулся на национализме и православии, мне Алиса больше неинтересна стала. Сейчас другая реальность, другие группы. Порнофильмы, Louna, LUMEN, Элизиум, Тараканы и т.д. - все очень интересные ребята. Они смотрят на мир по современному, много актуального и правильного в их песнях. И это не балалайка три струны, как тут сказали, это жесткое выражение своих чувств к тому плохому, что происходит в нашей стране.
Сергей Б Dylan
не нравится
07 октября 2018 в 14:39
Одного жесткого выражения своих чувств на митингах достаточно. А музыкантам еще музыку надо иметь и индивидуальность с хоризмой. А не три аккорда, три аккорда, я тебе сыграю гордо. Их уже лет через пять никто помнить не будет.
Сергей Б Dylan
не нравится
07 октября 2018 в 14:51
Навальнята с балалайками.
Dylan Сергей Б
не нравится
07 октября 2018 в 15:15
Где его достаточно то? Митинги против пенсионной реформы видели? У нас народ зазомбирован телегеббельсом, так что и музыкальное выражение тоже нужно.
Dylan Сергей Б
не нравится
07 октября 2018 в 15:16
Вы гитару то хоть раз в жизни свой в руках держали, чтобы судить о трех аккордах?
Сергей Б Dylan
не нравится
07 октября 2018 в 16:07
Держал один раз. В советское время модно было гитару на голову оппонента надевать.
Сергей Б
не нравится
07 октября 2018 в 17:06
Музыковеды, есть кто из ЛДПР? Говорят либерал Жириновский решил масть сменить. А то, либеральный сейчас звучит как продажный, а демократия сама отвалилась.

Теперь говорят ЛДПР будет «Легендарная державная партия России». Легендарная, это как красная армия, а державная, это как корона царской империи. А чё, вполне в тренде нынешнего политического курса.

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