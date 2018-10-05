​Топ-10: самые дешевые однушки, выставленные на продажу в Сургуте // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

Изначально мы хотели подготовить для вас рейтинг квартир, выставленных на публичные торги. Но, к сожалению, сейчас на сайте ФССП РФ в Сургуте таким образом продается лишь одна квартира. Ее площадь 86,2 кв. м., а начальная цена — 4,765 млн рублей. Располагается объект в доме на Энтузиастов, 25.

Поэтому предлагаем вашему вниманию Топ-10 самых дешевых однушек, выставленных на продажу в Сургуте*.

Отметим, что в отбор не вошло жилье в деревянных домах, предложения с первичного рынка и объекты, продающиеся близлежащих поселках. В подборку отобраны квартиры, в которых имеется собственная кухня и санузел.

10 место. 1,95 млн рублей

Квартиру площадью 30.9 кв. м. можно купить по адресу Мелик-Карамова, 74б.

По данным продавца, «никаких внутренних и внешних факторов, которые могут оттолкнуть Вас от выбора именно этой квартиры, не имеется».

9 место. 1,91 млн рублей

Однушка (23.1 кв. м.) с косметическим ремонтом готова к продаже в панельном доме по адресу Бахилова, 1.

«Квартира небольшая, очень уютная, экономична в содержании».









8 место. 1,86 млн рублей

«Отличная 1-комнатная квартира в центре города» продается в кирпичном доме на Майской, 10. Ее площадь — 27.3 кв. м. (из них кухня — 5 кв. м.)

Как отмечает продавец, жилье «не требует вложений и ремонта. Остается вся мебель и бытовая техника».

7 место. 1,85 млн рублей

В панельном доме на Маяковского, 49, на крайнем девятом этаже продается квартира (30 кв. м.), в которой «выполнен косметический ремонт». Больше никакого описания продавец не предоставил.

6 место. 1,85 млн рублей

Еще одна однушка ждет своих новых хозяев по адресу Крылова, 21. Ее площадь 26.8 кв. м. Тут выполнен косметический ремонт, поменяны «все коммуникации».

5 место. 1,8 млн рублей

На Толстого, 24, продается однокомнатная «уютная квартира» с косметическим ремонтом», площадью 30 кв. м.

Продавец отмечает, что новоселам повезет с соседями — они «спокойные, приветливые люди». Во дворе детская площадка, парковка для автомобиля. В шаговой доступности детский сад, школа, магазины.





4 место. 1,8 млн рублей

Совсем небольшая однушка (20.6 кв. м.) продается в центре города — на Студенческой, 16.

Площадь кухни тут 5.5 кв. м. В квартире сделан ремонт, в ней не живут. Новым хозяевам бонусом достанется кухонный гарнитур, холодильник и стиральная машинка.





3 место. 1,75 млн рублей

Открывает тройку лидеров однокомнатная квартира (30 кв. м.) по улице 60 лет Октября. Она находится на втором этаже панельного дома, и ее «состояние требует ремонта».

2 место. 1,69 млн рублей

В кирпичном доме на Крылова, 19, срочно продается однушка площадью 32 кв. м.

По данным продавца, в ней выполнен ремонт. Новым хозяевам останутся холодильник, стиральная машина, раскладной диван, кухонный стол и шкаф, электрическая плита.

1 место. 1,65 млн рублей

Лидером нашего рейтинга стала однокомнатная квартира в блочном доме № 29 на улице Бажова. Ее площадь — 30 кв. м.

Как отмечает продавец, кухня занимает 10 кв. м.

К сожалению, фотографии к объявлению не были приложены, поэтому потенциальным покупателям и нам стоит лишь догадываться, что представляет из себя столь недорогое жилье. Фото: ileds.ru kerch.com.ru

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*Анализ проводился на основе данных с порталов avito.ru и domofond.ru