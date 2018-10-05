Учителя Сургутского района идут в ногу со временем

Дорогие учителя Сургутского района! Искренне поздравляю вас с праздником.

Всю свою жизнь вы посвящаете детям. Стремитесь вырастить своих учеников грамотными, образованными людьми.

Отрадно отметить, что учителя Сургутского района, имея на вооружении большое наследие советской школы и следуя лучшим традициям признанного педагогического мастерства, регулярно повышают свой профессиональный уровень и идут в ногу со временем.

Инновационные образовательные программы и новые технологические разработки в тандеме с современными методиками подачи материала делают ваши уроки насыщенными, интересными и доступными. И в то же время демонстрируют: сегодня преподавательский состав в учреждениях Сургутского района соответствует всем требованиям, которые диктует эпоха высоких технологий.

В день профессионального праздника хочу пожелать вам здоровья, плодотворного сотрудничества с родителями воспитанников, поддержки со стороны руководства и коллег. Пусть ваши ученики радуют вас своими достижениями в школе и после, во взрослой жизни!