Уважаемые преподаватели, педагоги дополнительного образования, ветераны педагогического труда! Примите самые искренние поздравления с Днем учителя!

Вы – наша гордость. Сегодня в школах, лицеях и гимназиях трудится более трех тысяч педагогических работников, хорошо образованных, эрудированных, бесконечно преданных своему делу и безгранично любящих детей. Сургутские педагоги неоднократно становились победителями и призерами престижных всероссийских конкурсов, многие из них были удостоены почетных государственных и окружных наград.

Вы успешно осваиваете новые стандарты образования, современные методы работы, растете вместе с каждым поколением учеников, но самое главное – учите детей самостоятельно мыслить и принимать решения, помогаете раскрывать таланты юных сургутян. Благодаря вам, дорогие учителя, подрастают умные, активные и амбициозные ребята.

Своим высокопрофессиональным и самоотверженным трудом, постоянным творческим поиском вы формируете интеллектуальный потенциал Сургута, своим личным примером воспитываете истинных патриотов!

Благодарю вас за добросовестное отношение к работе, передовые идеи в подходах к обучению, за душевную щедрость, доброту и терпение! Желаю вдохновения, неиссякаемой энергии и постоянного движения вперед! Пусть ученики радуют своими достижениями, а близкие дарят любовь, внимание и заботу! Здоровья вам, достатка и семейного благополучия!