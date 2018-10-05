Уважаемые учителя!

От всего сердца поздравляю Вас с профессиональным праздником! Хотя его смело можно назвать народным. Поскольку он почитаем и любим многими поколениям учеников и родителей.

Я до сих пор испытываю особое волнение, когда оказываюсь в школе. Чувство безграничного уважения к людям, которые помогают другим познавать мир, осталось у меня с самого детства. От личности и квалификации школьных педагогов зависит то, насколько подготовленными ко взрослой жизни выйдут из стен учебного заведения выпускники. Поэтому я призываю вас помнить о том, какую большую роль вы играете в судьбе каждого человека. Имена своих лучших учителей любой школьник пронесет через всю жизнь.

Желаю каждому педагогу по-настоящему «гореть» своим делом, чтобы на каждом уроке у вас блестели глаза, и конечно, талантливых и благодарных учеников.