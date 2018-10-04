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«Амбиции России перевешивают здравый смысл»

В коридорах российской власти сейчас активно обсуждается проект дедолларизации отечественной экономики. На данный момент неизвестно, в каком виде будет проходить этот процесс и будут ли вообще, но сам факт подобной инициативы говорит о многом. О последствиях возможного отказа от доллара (каким бы он ни был) для российской экономики портал siapress.ru спросил у финансовых экспертов группы компаний «Альпари».

Анна Бодрова, старший аналитик «Альпари»

Понятно, откуда пришла сама идея дедолларизации – надо минимизировать возможность внешнего влияния и сформировать собственную систему денежных расчетов. Но амбиции России в данном случае перевешивают здравый смысл: на текущий момент рубль не является ликвидной денежной единицей и противостоять доллару никак не может.

Среди мировых валют конкуренцию доллару мог бы составить евро в перспективе 8-10 лет, юань – 10-12 лет, и фунт стерлингов, чей уровень доверия сейчас под вопросом из-за Brexit.

Одних амбиций в данном случае недостаточно. Во-первых, нужно четкое понимание кто, с кем и как будет торговать, потому что есть ряд товаров (нефть, газ, драгметаллы, цветмет), чья стоимость привязана к доллару США. Здесь вариантов очень мало – никто из торговых партнеров не захочет работать через двойную конвертацию. Во-вторых, возникают технические вопросы. Насколько соотношение величин денежной массы перечисленных валют коррелируется с объемами реальной торговли? Как будут банки разных стран, кредитующие торговые операции, устанавливать лимиты на совершение валютных сделок в рамках торговых договоров? При росте рисков, отсутствии эффективных мер хеджирования и, как следствие, потери прибыли участниками сделок от сильных валютных колебаний, доллар может взять свое.

Страны СНГ, как российские торговые партнеры, торгуют в рублях проще. С одной стороны, есть определенная историческая память, с другой – у них не так много выбора. У европейских и азиатских партнеров вариантов масса, и не факт, что они предпочтут тот, который выгоден сейчас России.

Программа дедолларизации - это очень трудоемкий экономико-финансовый процесс, который сейчас используют как механизм для реализации определенной политики. Доллар США является мировой валютой резервирования, адекватной замены ему нет, поэтому уход одной из крупнейших стран мира от обращения и использования доллара будет означать, фактически, ее индивидуальную изоляцию. Российская экономика не готова к такому шагу, на подготовительные процессы может потребоваться до пяти лет, если все делать разумно и без спешки.

Думается, это просто аргумент противостояния, который лежал на поверхности – ранее дальше кулуарных разговоров об этом дело не шло.

Пока нефть дорогая, Россия может обеспечивать следование инерционному сценарию развития, «добирая» по 1,5%-2% роста ВВП в год. Однако в периоды, когда баррель дешевеет, реализация такого подхода затруднительна, и власти применяют механизм ослабления рубля – фактически контролируемой девальвации.

Получается, что в ближайшие годы общая канва российской экономики не изменится принципиальным образом, и сильного рубля на долгосрочном отрезке ждать не имеет смысла – при перепадах в доходах Россия будет «добирать» деньги из кармана населения, ослабляя рубль.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента «Альпари»

Правительство России готовит свой проект по дедолларизации экономики страны. В обсуждении участвуют ЦБ РФ, ВТБ и другие крупнейшие банки, а также экспортеры. О каких-либо ограничительных или запретных мерах речи в разрабатываемом правительством проекте не идет. Главная цель, которую преследует правительство, — перевести расчеты с крупнейшими торговыми партнерами России (Китаем и ЕС) в юани и евро, а со странами ЕАЭС — в рубли.

Данные меры, конечно, правильные, но несколько запоздалые. Статусу доллара как мировой резервной валюты они не угрожают, но однозначно защитят российский экспорт и импорт от американских санкций. Непосредственно с США Российская Федерация торгует очень мало. У американцев другие козыри — высокая доля их фондов в ОФЗ и акционерном капитале российских компаний, прежде всего, в Сбербанке. При этом подъем ставки ФРС будет способствовать оттоку капитала с российского финансового рынка без всякой политики. Настало очень плохое время для развивающихся рынков.

Есть и еще один очень важный момент. Рублевые расчеты вряд ли устроят Минск и Астану. Рубль — слишком слабая и волатильная валюта. Правильный выбор — это наднациональная денежная единица алтын. Аналог евро. Германия в свое время отказалась от марки в пользу евро и не прогадала. Именно это обсуждали во время создания Евразийского союза в Казахстане в уже далеком 2014 году.

Впервые идея наднациональной денежной единицы была выдвинута президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в 1994 году, однако она не потеряла актуальности и по сей день. Экономики Российской Федерации и Казахстана близки. У экономики Белоруссии другая структура, но она слишком маленькая, чтобы иметь серьезное влияние. Новая валюта будет сильно похожа на тенге и российский рубль.


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Сегодня в 17:11, просмотров: 169, комментариев: 0


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