Уважаемые учителя, воспитатели, ветераны педагогического труда!

Сегодня вы отмечаете профессиональный праздник, и я от души поздравляю вас с этим днем!

От педагога и наставника, от его профессиональных и человеческих качеств во многом зависят судьбы учеников, завтрашний день страны.

Каждый час, каждая минута общения с детьми, требуют от вас душевной теплоты и огромного терпения. Только так вы можете стать не только авторитетным педагогом, но и другом, (что одинаково важно), навсегда остаться в сердце ребенка. Поистине: труд учителя – в судьбах тысяч людей!

В школах Сургута трудятся две с половинной тысячи учителей, в детских садах – почти две тысячи воспитателей. И каждый из них – целеустремленный, инициативный и творческий человек, искренне любящий свою работу.

«Быстрее и лучше всего учишься, когда учишь других», - считала Роза Люксембург. И с ней нельзя не согласиться. Не бойтесь учиться у своих учеников. Помните, что никогда ученик не превзойдет учителя, если видит в нем соперника, а не пример для подражания.

Будьте примером для своих учеников, уважайте и помогайте им справляться с трудностями школьных будней. Я желаю, чтобы все они были старательны и трудолюбивы, чтобы радовали вас своими успехами и достижениями!