16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  69,4706   EUR  79,4605  

Каждый час, каждая минута общения с детьми, требуют от вас душевной теплоты

Уважаемые учителя, воспитатели, ветераны педагогического труда!

Сегодня вы отмечаете профессиональный праздник, и я от души поздравляю вас с этим днем!

От педагога и наставника, от его профессиональных и человеческих качеств во многом зависят судьбы учеников, завтрашний день страны.

Каждый час, каждая минута общения с детьми, требуют от вас душевной теплоты и огромного терпения. Только так вы можете стать не только авторитетным педагогом, но и другом, (что одинаково важно), навсегда остаться в сердце ребенка. Поистине: труд учителя – в судьбах тысяч людей!

В школах Сургута трудятся две с половинной тысячи учителей, в детских садах – почти две тысячи воспитателей. И каждый из них – целеустремленный, инициативный и творческий человек, искренне любящий свою работу.

«Быстрее и лучше всего учишься, когда учишь других», - считала Роза Люксембург. И с ней нельзя не согласиться. Не бойтесь учиться у своих учеников. Помните, что никогда ученик не превзойдет учителя, если видит в нем соперника, а не пример для подражания.

Будьте примером для своих учеников, уважайте и помогайте им справляться с трудностями школьных будней. Я желаю, чтобы все они были старательны и трудолюбивы, чтобы радовали вас своими успехами и достижениями!


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

05 октября 2018 в 09:35, просмотров: 346, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Почин года. Сургут принял Кубок мира по водному поло

​Почин года. Сургут принял Кубок мира по водному поло
Побороться за первое место приехали представители восьми стран. Трибуны были переполнены
Константин Шперлинг 05 января в 12:45
360 1
​Чемпионат года. Такого не ожидал никто

​Чемпионат года. Такого не ожидал никто

Сборная России по футболу впервые в истории вышла в четвертьфинал ЧМ
Константин Шперлинг 05 января в 10:07
416 1
​Нападения года. Тревожный звонок

​Нападения года. Тревожный звонок
В 2018 году в учебных заведениях страны произошел ряд нападений на учащихся
Лилия Сулейманова 28 декабря 2018 в 16:52
621 0
​Трагедия года. Слезами не потушишь

​Трагедия года. Слезами не потушишь
В кемеровском торговом центре на пожаре погибли 60 человек
Лилия Сулейманова 04 января в 13:21
806 5
ЧП года. Младенец в мусорке, убийство в бутике

ЧП года. Младенец в мусорке, убийство в бутике
В минувшем году в Сургуте произошло несколько резонансных ЧП
Лилия Сулейманова 04 января в 10:05
792 1
Потери года

Потери года
Кто покинул нас в 2018 году
Лилия Сулейманова 03 января в 15:55
1036 8
​Спасение года. Из лап смерти

​Спасение года. Из лап смерти
Сургутяне создали приют для животных, чтобы спасать попадающих в отлов собак
Лилия Сулейманова 03 января в 12:13
950 0
​Визиты года. К нам едет…

​Визиты года. К нам едет…
Кто и зачем посетил Югру в 2018-м
Лилия Сулейманова 03 января в 11:31
819 1
Дума года. Кризис в отношениях

Дума года. Кризис в отношениях
В 2018 году сургутская дума все меньше понимала, чего хотят чиновники
Артем Мазнев 02 января в 12:22
895 0
​Валерий Салахов: «Родители сами не знают, что делать с ребенком, и свое неумение перекладывают на других»

​Валерий Салахов: «Родители сами не знают, что делать с ребенком, и свое неумение перекладывают на других»
Заслуженный учитель России, депутат думы Югры — о пятидневке, детских садах и профильном образовании
Анастасия Якупова 01 января в 18:40
964 0
Рады вас видеть!

Рады вас видеть!
Кино, о котором в 2018 году говорили все
Надежда Макаренко 01 января в 15:41
705 1
​Нахрюкать удачу // ГОРОСКОП

​Нахрюкать удачу // ГОРОСКОП
Кому грядущий год подложит свинью
Редакция СИА-ПРЕСС 01 января в 09:56
875 3
​Редакция информационного портала siapress.ru поздравляет сургутян с наступающим Новым годом!

​Редакция информационного портала siapress.ru поздравляет сургутян с наступающим Новым годом!
Редакция СИА-ПРЕСС 31 декабря 2018 в 18:36
789 0
Пусть ваши замыслы станут реальностью, а добрые дела будут приносить пользу людям и родному краю

Пусть ваши замыслы станут реальностью, а добрые дела будут приносить пользу людям и родному краю
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 31 декабря 2018 в 16:26
855 0
​Налоги, Путин и декретницы

​Налоги, Путин и декретницы
Что больше всего волновало читателей портала siapress.ru в 2018 году
Анастасия Семихатских 31 декабря 2018 в 15:51
943 1
​Пусть будет много ярких событий – в этом залог здоровья!

​Пусть будет много ярких событий – в этом залог здоровья!
Ирина Урванцева, главный врач Окружного кардиологического диспансера 31 декабря 2018 в 15:03
1099 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: -
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика