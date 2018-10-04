​Странный выбор

В августе, когда в районе Грибоедовской развязки появилась топиарная композиция «Я люблю Сургут», я задалась вопросом, почему наши госслужащие, отвечающие за украшательство Сургута, не в силах придумать или хотя бы позаимствовать какую-то необычную идею?

Тогда в комментариях под блогом отписался депутат гордумы Дмитрий Пахотин, решивший встать на сторону чиновников: «Вы не много не до поняли, видимо, механизм появления данной композиции. Чиновники ничего не придумывали — они только выбирали (совместно с общественниками) из предложенных жителями города Сургута на конкурс вариантов.

Тут уж — что предложили — из того и выбирали...» (орфография и пунктуация сохранены).

Признаюсь, я ни на секунду не поверила, что такое исполнение композиции было самым интересным из предложенных горожанами. Все-таки не может быть у всех заявившихся активистов настолько скудная фантазия.

Поэтому попросила чиновников прислать мне все поступившие варианты.

Выяснилось, что конструкция «Я люблю Сургут» действительно была установлена по одной из общественных инициатив, победивших в проекте «Бюджет Сургута Online».

Всего от горожан тогда поступило 42 заявки, из них только 28 соответствовали требованиям и были допущены к дальнейшему рассмотрению.

Затем было проведено голосование жителей (участвовали более 3 000 человек). Потом варианты оценил «Народный совет», состоящий из 15 представителей ТОС города.

Полный перечень общественных инициатив можно посмотреть тут в разделе «Итоги отбора общественных инициатив».

Вот список лидеров по итогам двух голосований.

Вы видите в нем топиарную композицию «Я люблю Сургут»? А знаете, почему ее там нет?

Конструкция — только часть второго по списку проекта «Частичное обустройство ул. Грибоедова». В департаменте финансов мне объяснили, что в заявке было предложение сделать фигуру «Я люблю Сургут», наподобие той, что стоит на 50 лет ВЛКСМ. Но госслужащие решили, что повторяться не будут, поэтому сами придумали такое вот исполнение… Неоригинальное и скучное.

Да и ладно уже. Покопавшись в инициативах, я подметила, как разнятся мнения горожан и «Народного совета».

Вот пара примеров: 20-й проект. Памятник-копилка бездомной собаке. От горожан 586 голосов, а от членов совета — 52 балла.

17-й проект. «Да будет свет!» — уличное освещение в поселке Снежный (как он попал в отбор по городу — другой вопрос). От сургутян 542 голоса, 59 баллов от совета.

9-й проект. Освещение моста на пересечении Аэрофлотской и Нефтеюганского шоссе. 595 голосов от жителей, 61 балл от «Народного совета».

А с определением лидеров еще непонятнее.

3-й проект «Народная тропа» у Травматологии. 368 голосов от населения (не так уж и много, в сравнении с другими вариантами). И 70 баллов от совета. Вуаля! Один из победителей.

Или 5-й проект «Комфортная среда — дружные соседи»: ремонт пешеходной дорожки возле одного из жилых домов на Быстринской. Сургутянам это неинтересно — всего 134 голоса, а совет посчитал — вещь нужная! И дал 71 балл.

Возле Травмы, кстати, дорожка уже готова.

Но вот вопрос: такие работы, вроде, должны проводить УК или компании, в чьих владениях находятся объекты?

Если в победителях и дальше будут оказываться точечные проекты по ремонту тех или иных тропинок, предполагаю, что на следующий год подобных заявок станет еще больше.

В понедельник подготовлю для пользователей портала консультацию, как принять участие в этом конкурсе общественных инициатив. Может, картина по итогам следующего года будет другая?