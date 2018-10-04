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​Электричество может стать роскошью для жителей пригорода // ИНФОГРАФИКА

Рассказываем, кого коснутся новые тарифы на электроэнергию

«В квартире три телевизора, два компьютера. Из бытовой техники есть все, кроме посудомойки. Везде лампочки освещения LED. Обогревателями не пользуемся. Летом за месяц набегает 180-190 кВт*ч, зимой до 240 в январе», — произвели расчеты читатели siapress.ru. Так что можно предположить, что средняя семья из трех человек, живущая в стандартной эркерной квартире, уложится в новые тарифы по электропотреблению, которые воскрешает правительство.

Информацию подтвердил заместитель генерального директора по покупке и сбыту электроэнергии на оптовом и розничных рынках АО «Тюменская энергосбытовая компания» Александр Титаренко. Он рассказал, что по данным компании, в среднем на точку подключения, будь то квартира или дом, в месяц приходится от 300 до 500 кВт*ч в зависимости от площади и количества проживающих.

«Если смотреть на то, что сейчас пишут СМИ, то примерно на таком уровне Правительство РФ и планирует установить социальную норму. Этого достаточно для того, чтобы все жители могли оплачивать свои потребности по льготному тарифу», — пояснил Александр Титаренко.

Мнение подтверждают данные о том, сколько электроэнергии в среднем в месяц потребляют бытовые электроприборы, которые все время используются в квартире. Согласно инфографике видно, что за месяц набегает 229 кВт*ч, и еще остается неплохой запас.

Однако если для городского населения новые тарифы не станут проблемой, то для жителей пригородов и дачных кооперативов они могут обернуться серьезным ударом. Потребление электроэнергии там выше, так как зимой отапливать дом приходится при помощи электричества.

Позвонив в одну из риэлтерских компаний Сургута, корреспондент siapress.ru выяснил, что в среднем в загородных домах объем потребления электричества достигает не то, чтобы 300 кВт*ч, — он превышает 3000 кВт*ч. А в больших домах доходит и до 5000 кВт*ч.

С такими показателями они не укладываются ни в базовый тариф, ни в повышенный, а будут проходить по «экономически обоснованному», который, можно предположить, будет кратно выше. Однако об этом мы узнаем только когда законопроект будет вынесен на рассмотрение.

Напомним, что с июля 2019 года в России может появится граница в 300 кВТ, пересекая которую, за свет придется платить по повышенному тарифу, а в случае если будет потрачено более 500 кВт*ч, то оплата будет производиться по «экономически обоснованной цене», что под этим подразумевается, чиновники не уточняют.

Вице-премьер Дмитрий Козак пообещал, что реформа энерготарифов не приведет к росту платежей ЖКХ.

Кроме того, в 2019 году дважды будут повышены тарифы. Первое повышение на 1,7 процента запланировано на начало января. Таки образом планируется компенсировать поставщикам электричества рост НДС. Второе повышение запланировано на июль. Оно составит 2,4 процента.


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Сегодня в 16:42, просмотров: 204, комментариев: 0


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