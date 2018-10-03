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Ректор СурГПУ Надежда Коноплина: «Мы не будем сидеть, сложа руки»

Сургутский педуниверситет лишен аккредитации по трем направлениям. Вуз планирует решать проблему

Рособрнадзор лишил Сургутский государственный педагогический университет аккредитации образовательной деятельности по подготовке бакалавров направлений «Управление качеством», «Журналистика» и «Дизайн».

Отметим, что вуз может продолжать образовательную деятельность. Однако студенты неаккредитованных профессиональных направлений не смогут получить диплом государственного образца по стандартной процедуре, отсрочку от армии, а также оплатить обучение материнским капиталом. Сейчас ректорат СурГПУ планирует организовать итоговую аттестацию для выпускников 2019 года в других вузах региона. При этом у студентов есть возможность перевестись в иной университет.

Корреспондент портала siapress.ru связаться с одной из студенток, которая обучается на направлении «Дизайн». Девушка рассказала, что, несмотря на проведенные в университете собрания, в группе сохраняется напряженная атмосфера. «Мои одногруппники серьезно переживают из-за отсутствия отсрочки от армии. Если начнут приходить повестки — они планируют переводиться, — отмечает студентка. — Вообще мы в курсе всей сложившейся ситуации. На последнем собрании мы подписали документ. Он подтверждает, что нас осведомили об отсутствии аккредитации у направления».

Редакции удалось обсудить вопрос с ректором Сургутского педагогического университета Надеждой Коноплиной. В ходе разговора она пояснила, что вуз постарается сделать все, чтобы защитить своих учащихся. «С каждой группой студентов мы поговорили. Все необходимые меры уже принимаются. Вуз постарается разрешить эту ситуацию в ближайшее время. Мы не будем сидеть, сложа руки, — объясняет ректор СурГПУ. — Университет делает все, чтобы обучающихся не коснулась данная неприятная ситуация. Ребята продолжают учиться и получать стипендии. Все проблемы, которые будут возникать на фоне вопроса об отсутствии аккредитации, мы готовы решать, в том числе в индивидуальном порядке».

Фото: surgpu.ru.


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Сегодня в 17:26, просмотров: 106, комментариев: 0


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