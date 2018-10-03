Ректор СурГПУ Надежда Коноплина: «Мы не будем сидеть, сложа руки»

Рособрнадзор лишил Сургутский государственный педагогический университет аккредитации образовательной деятельности по подготовке бакалавров направлений «Управление качеством», «Журналистика» и «Дизайн».

Отметим, что вуз может продолжать образовательную деятельность. Однако студенты неаккредитованных профессиональных направлений не смогут получить диплом государственного образца по стандартной процедуре, отсрочку от армии, а также оплатить обучение материнским капиталом. Сейчас ректорат СурГПУ планирует организовать итоговую аттестацию для выпускников 2019 года в других вузах региона. При этом у студентов есть возможность перевестись в иной университет.

Корреспондент портала siapress.ru связаться с одной из студенток, которая обучается на направлении «Дизайн». Девушка рассказала, что, несмотря на проведенные в университете собрания, в группе сохраняется напряженная атмосфера. «Мои одногруппники серьезно переживают из-за отсутствия отсрочки от армии. Если начнут приходить повестки — они планируют переводиться, — отмечает студентка. — Вообще мы в курсе всей сложившейся ситуации. На последнем собрании мы подписали документ. Он подтверждает, что нас осведомили об отсутствии аккредитации у направления».

Редакции удалось обсудить вопрос с ректором Сургутского педагогического университета Надеждой Коноплиной. В ходе разговора она пояснила, что вуз постарается сделать все, чтобы защитить своих учащихся. «С каждой группой студентов мы поговорили. Все необходимые меры уже принимаются. Вуз постарается разрешить эту ситуацию в ближайшее время. Мы не будем сидеть, сложа руки, — объясняет ректор СурГПУ. — Университет делает все, чтобы обучающихся не коснулась данная неприятная ситуация. Ребята продолжают учиться и получать стипендии. Все проблемы, которые будут возникать на фоне вопроса об отсутствии аккредитации, мы готовы решать, в том числе в индивидуальном порядке».

Фото: surgpu.ru.