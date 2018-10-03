​Впервые вижу. «Тайна дома с часами»

Первое, что мне сказали, после выхода из зала, - что я должна спасти остальных. Во время второй половину фильма только эта мысль и вертелась в голове. Поэтому, не откладывая, пишу...

Очередная детская сказка. Скорее всего экранизация очередной детской книжки. И я откровенно недоумеваю, где в этой системе происходит сбой - в первоисточнике или киноадаптации. Потому что это уже второй мой подобный опыт, от которого хочется поскорее забыть о прожитых в зале двух часах!

Самое грустное, что становится все тяжелее распознать качество фильма по трейлеру - там всегда все очень красиво; и по актерскому составу теперь не определить: Кейт Бланшет, Джек Блэк, Кайл МакЛахлен – это те актеры, от которых не ждешь глупых и скучных фильмов.

Но вот настоящим индикатором становится наличие ребенка в главной роли. Подозрение, что на кастинге их отбирают по умению орать и ныть, перерастает в уверенность. Дети-герои, за которых переживаешь и за которых болеешь в любом возрасте, испаряются на глазах. Это очень печально.

В остальном, там, где были проблески актерской игры, в дело вступили лишенные смысла диалоги. На место логики сюжета пришли спецэффекты. Причем большинство слизаны с других фильмов. А некоторые мне еще предстоит вытеснить из своей памяти...

Собственно, что хочется сказать. Не ходите! И не травмируйте психику детей. Лучше сводите их на Венома.