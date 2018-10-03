Смешались в кучу: кони, люди и охрана общественного порядка

С 8 октября на экраны выходит комедия "Конная полиция" - история о дерзком и самоуверенном полицейском, которого в наказание за серьезное правонарушение отправляют в полк конной полиции.
Представляем вашему вниманию интервью со Стасей Милославской - исполнительницей одной из главных ролей.
— Почему вы согласились сниматься в этом проекте? Чем зацепил сценарий?
— Я согласилась сниматься в этом проекте, в первую очередь, из-за лошадей. Я их безумно люблю.
— Расскажите немного о вашей героине.
— Моя героиня Настя — крутая. Или делает вид, что крутая. Саркастичная. Возможно, это ее защитная реакция. Не знаю, как еще вам ее представить. Скоро сами все увидите.
— Как вообще относитесь к девушкам, работающим в полиции?
— Девушки в полиции — это сексуально.
— Вы отлично смотритесь в седле. Скажите, специально готовились к съемкам, брали уроки верховой езды?
— Перед тем, как мы начали снимать, я ходила заниматься верховой ездой прямо в манеже кавалерийского полка. Лошадь была полицейская, обученная.
— Расскажите о самом сложном моменте во время съемок.
—
Когда мы снимали мое первое появление в сериале. Я должна была въехать в манеж
верхом и поскакать рысью. Но лошади не нравилось из дубля в дубль повторять
одно и тоже, и она вдруг решила понести меня галопом, да не просто понести, а
попытаться скинуть. Вся группа напряглась, это было страшно.
Но в итоге я успокоила лошадь, когда у самой прошла паника.
— Как предпочитаете проводить свободное время?
— Свободного времени почти нет, но как только оно появляется, уезжаю куда-нибудь за границу. Люблю открывать для себя новые страны, меня не пугает одиночество, наоборот, мне кажется, только так еще больше можно погрузиться в атмосферу города, в котором находишься, и почувствовать его сполна. Еще очень люблю плавать. Дайте мне очки для плавания и можете оставить меня на весь день, я найду, как себя занять.
--
Блиц-опрос:
Любимое литературное произведение: Набоков «Камера Обскура».
Любимый сериал: «Как я встретил вашу маму».
Ваш недостаток: Рассеянное внимание.
Ваше лучшее качество: Коммуникабельность.
Ваш девиз по жизни: WHY NOT?
Ваши фобии: Замкнутое пространство.
Любимый город: Все равно Москва.
Любимое место отдыха: Азия.
Роль мечты: Роли мечты нет.
Образование: Школа-студия МХАТ’17.
Любимый праздник: Не праздник, но каждый год отмечаю первый день лета.
Любимое блюдо: Все итальянские пасты!