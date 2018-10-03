Смешались в кучу: кони, люди и охрана общественного порядка

С 8 октября на экраны выходит комедия "Конная полиция" - история о дерзком и самоуверенном полицейском, которого в наказание за серьезное правонарушение отправляют в полк конной полиции.

Представляем вашему вниманию интервью со Стасей Милославской - исполнительницей одной из главных ролей.

— Почему вы согласились сниматься в этом проекте? Чем зацепил сценарий?

— Я согласилась сниматься в этом проекте, в первую очередь, из-за лошадей. Я их безумно люблю.

— Расскажите немного о вашей героине.

— Моя героиня Настя — крутая. Или делает вид, что крутая. Саркастичная. Возможно, это ее защитная реакция. Не знаю, как еще вам ее представить. Скоро сами все увидите.

— Как вообще относитесь к девушкам, работающим в полиции?

— Девушки в полиции — это сексуально.

— Вы отлично смотритесь в седле. Скажите, специально готовились к съемкам, брали уроки верховой езды?

— Перед тем, как мы начали снимать, я ходила заниматься верховой ездой прямо в манеже кавалерийского полка. Лошадь была полицейская, обученная.

— Расскажите о самом сложном моменте во время съемок.

— Когда мы снимали мое первое появление в сериале. Я должна была въехать в манеж верхом и поскакать рысью. Но лошади не нравилось из дубля в дубль повторять одно и тоже, и она вдруг решила понести меня галопом, да не просто понести, а попытаться скинуть. Вся группа напряглась, это было страшно.

Но в итоге я успокоила лошадь, когда у самой прошла паника.

— Как предпочитаете проводить свободное время?

— Свободного времени почти нет, но как только оно появляется, уезжаю куда-нибудь за границу. Люблю открывать для себя новые страны, меня не пугает одиночество, наоборот, мне кажется, только так еще больше можно погрузиться в атмосферу города, в котором находишься, и почувствовать его сполна. Еще очень люблю плавать. Дайте мне очки для плавания и можете оставить меня на весь день, я найду, как себя занять.

--

Блиц-опрос:

Любимое литературное произведение: Набоков «Камера Обскура».

Любимый сериал: «Как я встретил вашу маму».

Ваш недостаток: Рассеянное внимание.

Ваше лучшее качество: Коммуникабельность.

Ваш девиз по жизни: WHY NOT?

Ваши фобии: Замкнутое пространство.

Любимый город: Все равно Москва.

Любимое место отдыха: Азия.

Роль мечты: Роли мечты нет.

Образование: Школа-студия МХАТ’17.

Любимый праздник: Не праздник, но каждый год отмечаю первый день лета.

Любимое блюдо: Все итальянские пасты!