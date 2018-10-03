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​Алкогольно-алюминиевая зависимость

Нефть, газ, алюминий и наш с вами алкоголизм - одни из самых важных драйверов российской экономики

Очень скоро к радости россиян в ларьках и косках можно будет купить пиво и слабый алкоголь ночью. Идею продвигает Мипромторг. А разработана инициатива, пишет «Коммерсант», для поддержки алюминиевой промышленности.

Пиво, сидр, пуаре и медовуха, закатанные в алюминиевые банки, судя во всему, не способны повлиять на алкоголизацию населения так, как те же напитки в стекле и пластике.

Предложение, утверждают в ведомстве, исходило от участников рынка. А то, что это поможет компании по производству алюминия «Русал» Олега Дерипаски, «которая попала под санкции и столкнулась со снижением спроса на свою продукцию», - почти совпадение. Во всяком случае, такой вывод можно сделать из заявления главы министерства Дениса Мантурова, который подтвердил, что законопроект разработан.

«Мы говорим о том, что мы должны развивать глубокую переработку алюминиевого продукта внутри страны. В том числе это касается и алюминиевой тары для разных напитков. В данном случае речь идет о пиве. Привязать это к «РусАлу», наверное, просто нелогично звучит, потому что у нас, я надеюсь, будут появляться и другие производители - переработчики первичного алюминия. «РусАл» - это производитель первичного алюминия. Когда мы говорим о переработке, косвенно, конечно же, мы будем обеспечивать переработку внутри страны, в том числе, помощь для «РусАла», - сказал чиновник. И добавил: «Мы же отвечаем еще за торговлю, помните, да? А не только за алюминий. Поэтому это комплексный вопрос» (цитата по «Интерфаксу»).

В общем, все предельно ясно - алюминиевой промышленности надо развиваться, торговле - надо то же самое.

То есть, от продажи пива в банках по ночам выиграют все.

Олег Дерипаска и его «РусАл», которым антироссийские санкции нанесли удар. Если верить Forbes, на американский рынок, который для бизнеса Дерипаски закрыл президент США Дональд Трамп, приходится 1,8 миллиарда долларов из почти 10 миллиардов выручки.

Торговцы. Ведь именно продажи алкоголя - двигатель этого рынка.

Как показатель: основатель сети винных магазинов «Красное&белое» Сергей Студенников вошел в рейтинг агентства Bloomberg и стал долларовым миллиардером. Ежедневно в России только эта сеть открывает по шесть алкомаркетов у дома.

Остается только надеяться, что плохо информированные чиновники в структуре Минздрава трезво оценят инициативу Минпромторга и престанут наносить ущерб народу, экономике страны и нашей алюминиевой промышленности своими запретами.

Малый бизнес. Владельцы ларьков и киосков явно повысят свою выручку. Например, председатель правления Ассоциации распространителей печатной продукции Александр Оськин в блоге, опубликованном на сайте «Эха Москвы», положительно оценил инициативу. И привел в качестве пример европейские страны, где пиво в банках продается в печатных ларьках: «В нашей стране также был хороший опыт в этом вопросе, когда в городе Казани еще несколько лет назад в киосках прессы продавалось пиво круглые сутки. При этом продажа печатной продукции в ночные часы увеличивалась на 30 процентов». Победа же!

«Словом, реалистичный и разумный подход к снятию запрета на продажу баночного пива в киосках и ларьках – задача важная и безотлагательная. Остается только надеяться, что плохо информированные чиновники в структуре Минздрава трезво оценят инициативу Минпромторга и престанут наносить ущерб народу, экономике страны и нашей алюминиевой промышленности своими запретами. И я вас уверяю, что и здоровье нации от этого только укрепится, так как население, прежде всего молодежь, будет меньше употреблять крепкий алкоголь и всякую наркотическую гадость», - заключил Оськин.

Не отказывайте себе в удовольствиях - пейте пиво (в алюминиевых банках!), поднимайте экономику страны. Нефть, газ, алюминий и наш с вами алкоголизм - одни из самых важных драйверов российской экономики.

Как тут поспоришь? Тем более, россияне тоже среди тех, кто выиграет от снятия запрета на продажу пива по ночам.

А алкоголизация населения, рост болезней, связанных с пьянством, и смертности от них... Все эти заявления наркологов и чиновников от здравоохранения, что ограничительные меры исправляют ситуацию, положительно влияют на здоровье и продолжительность жизни - все это не так важно. Страна живет в условиях санкций с 2014 года. Совсем небольшой срок для того, чтобы так резко «импортозаместиться», наладить другие рынки сбыта, развить перерабатывающую промышленность в стране. Поэтому каждому долларовому миллиардеру, который попадает под санкции и идет в кабмин за поддержкой, нужно ее оказать. А то мало ли что случится.

Простым россиянам тоже не стоит отставать от министров. Тем более, нынешний вид поддержки нам вполне посилен. Не отказывайте себе в удовольствиях - пейте пиво (в алюминиевых банках!), поднимайте экономику страны. Нефть, газ, алюминий и наш с вами алкоголизм - одни из самых важных драйверов российской экономики.

P.S.

Тут один московский адвокат добивается запрета песни Noize MC и певицы Монеточки «Чайлдфри». А мне кажется, композиция вполне может стать гимном нашего кабмина.


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Сегодня в 15:07, просмотров: 263, комментариев: 4


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 15:26
ващщет большая часть пива в вечернее время продается в пластиковых баклашках, так что погоды разрешение не сделает.
Но да, я за отмену этого тупого запрета.
Моби
не нравится
Сегодня в 15:33
P.S.- надо быть сильно упоротым, чтобы думать, что самоубийства происходят из-за песен. И да, песня вообще не про это.
Вольдемар
не нравится
Сегодня в 16:12
Стекло-самая экологичная тара, производители пластика и люминия пусть идут в пень)))
СургуT Моби
не нравится
Сегодня в 17:13
А вот за такие текста и премию можно рекомендовать.

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