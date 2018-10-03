Пару месяцев назад во сне (да, да, не смейтесь, такое случается!) придумал сценку, где героями - артисты Александр Ширвиндт и Роман Карцев. Редкий случай, когда поутру текст не испарился из головы. Я его перенес на бумагу, получился смешной такой диалог. Я его даже собирался передать артистам - как подарок на какой-нибудь ближайший юбилей или праздник.
Но вот умер Карцев, который для меня не только великий комик, но прежде всего актер (его Швондер - это один из мощнейших образов всего отечественного кино), и идея с рассказиком, как понимаете, теперь не только неуместна, но и невыполнима по вполне себе объективным причинам.
Я подумал, что, вспоминая этого выдающегося человека, можно его опубликовать - вряд ли ему будет найдено какое-то другое применение.
Привет Донату Теодоровичу
Действующие лица: Ширвиндт и Карцев
- Здравствуйте!
- Привет.
- Ваша фамилия…
- Ширвиндт.
- Отлично. Ширвин. Запишем.
- Ширвиндт.
- А? Что говорите?
- Ширвиндт. Фамилия – Ширвиндт.
- Я понял, понял. Ширвин.
- Ширвиндт. Ширвин-ДТ. ДТ ещё.
- Что ДТ?
- Ещё ДТ.
- Где?
- В фамилии.
- В какой?
- В фамилии Ширвиндт.
- Это ваша фамилия? Ширвин?
- Моя фамилия Ширвиндт. Ширвин и ДТ ещё.
- Где ещё ДТ?
- В конце ещё. После Ширвина.
- ДТ – это инициалы? Ваше имя Дмитрий? Или Донат? Вы Донат
Теодорович?
- С чего вы взяли?
- Это единственное, что пришло мне на ум. Ваш папа был Теодор?
- Мой папа был Анатолий.
- А Теодор?
- Что – Теодор?
- Тут написано – ДТ. Дмитрий, или Донат. Теодорович. Что мне
записать?
- Мой папа не был Теодор. Он был Анатолий.
- Кто же был ваш папа, если он не Теодор? Вы можете говорить
конкретно?
- Мой конкретно папа был Анатолий. Я не знаю никакого папу
Теодора. И я Александр. Я никакой не Донат, с чего вы взяли?
- Я взял из ваших инициалов. Но они не совпадают.
- Они не могут совпадать, потому что это не инициалы.
- ДТ – не инициалы?
- Нет, не инициалы.
- Что же такое ДТ?
- Это фамилия.
- Да?
- После Ширвина, две буквы ещё. В самом конце. Получается
Ширвиндт. Теперь понятно?
- У вас двойная фамилия?
- С чего вы взяли?
- Вы сами сказали. Ширвин и ещё ДТ в конце. Ширвин-ДТ. Я таких
фамилий не встречал. Очень странная фамилия.
- Что вы пристали? У меня обыкновенная простая фамилия
Ширвиндт.
- Ничего себе простая! Мы потеряли полчаса времени, а так и не
можем понять, какая у вас фамилия. Вы Ширвин или кто, в конце
концов?
- Я Ширвиндт. Мой папа Анатолий.
- Не путайте меня папой. То Теодор, то Анатолий.
- Не буду. Вы сами путаете.
- Ну так назовите фамилию, и мы разойдемся.
- Ширвиндт. ДТ на конце.
- Вы опять?
- Что опять?!
- С Теодором. Папой. Дмитрий! Или Донат, как вас там.
- Я Александр. При чем тут имя? Вам нужна фамилия?
- Очень.
- Пишите.
- Я уже написал три раза.
- Пишите ещё.
- Хорошо. Но без Теодоров.
- Я буду диктовать по буквам.
- Очень хорошо.
- Каждую букву проверим каким-нибудь словом, которое
начинается на эту же букву.
- Очень хорошо.
- Согласен, так будет лучше.
- Я готов.
- Поехали.
- Куда?
- Я тебя убью.
- Не надо. За что? Почему мы на ты?
- Пишешь?
- Пишу.
- Пиши.
- Пишу.
- Ша.
- Вы угрожаете.
- Я диктую фамилию.
- Что такое Ша?
- Это первая буква фамилии.
- Здесь две буквы.
- Где?
- Вот здесь.
- Это буква Ш-ш-ш-ш. В алфавите она называется Ша. Хотите –
скажу Шэ.
- Не надо мне Шэ. Записал.
- Шуберт.
- Что – Шуберт? Еще одна фамилия? Это ваш родственник?
- Я проверил букву.
- Понял.
- Идем дальше?
- Дальше.
- И. Слышите? Идиот.
- Вы мне грубите.
- Ничего подобного. Я вам диктую.
- Вы назвали меня идиотом.
- Я проверил букву И. Идиот начинается на И.
- Могли бы использовать другое слово.
- Учту.
- Идем дальше.
- Эр. Что вы на меня так смотрите?
- Э тоже писать?
- Роман.
- Это я.
- Проверочное слово – Роман.
- Нет, это мое имя. Я Роман. А вы Донат?
- Я Александр.
- Я Роман. Очень приятно. Зачем вы назвали мое имя, я не просил.
Но приятно.
- Я проверил букву.
- Какую?
- Третью.
- Где?
- Роман, вы жить хотите?
- Очень.
- Не верю.
- А давайте дальше?
- Дальше. Вэ. Виолетта.
- Это моя жена.
- Это моя сестра.
- Этого не может быть. Мне Виолетта ничего про вас не
рассказывала.
- Мне про вас тоже.
- Мы с вами родственники?
- Я бы не хотел.
- Почему я вас никогда не видел? Кем нам приходится Шуберт?
Надо спросить Виолетту.
- Это не поможет.
- Почему?
- Она меня тоже никогда не видела.
- Ваша сестра?!
- Ваша жена.
- Сегодня тяжелый день.
- Сосредоточьтесь. Мы прошли полпути.
- Куда?
- Буква И. Пишите.
- Уже была И.
- Это вторая буква И. Идиот.
- Мы же договаривались.
- О чем?
- О чем-то договаривались. Не помню. Тяжелый день.
- Буква эН. Николай.
- Кто это?
- Я так и знал.
- О чем? У вас сплошные загадки.
- Тупой совершенно.
- Кто тупой?
- Недоумок.
- Вы переходите грань.
- Я проверяю букву. Закончили с эН?
- Да.
- Идем дальше. Осталось две.
- Но фамилия уже закончилась.
- Ничего подобного. Еще две буквы.
- Но вот я вижу: Ширвин.
- С чего вы взяли, что я Ширвин, а не Ширвиндт?
- Да потому что тут написано: Ширвин.
- Но это же вы недописали!
- Но фамилия-то ваша!
- Успокоимся. Глубокий долгий вдох. У меня сердце. Считаем до
десяти.
- Мне тоже считать? Вы сказали, еще две буквы. Не надо до десяти.
А что у вас с сердцем?
- Почему вы такой злобный?
- Мне все говорят, что я добрый и отзывчивый.
- Вам врут.
- Что вам от меня надо?
- Мне надо, чтобы вы записали мою фамилию.
- Зачем?
- Это вы попросили. Я не знаю зачем.
- Донат Теодорович?
- Александр Анатольевич.
- Очень приятно.
- Привет.
- Что не так с фамилией?
- Вы пишите мою фамилию неправильно.
- Что от меня требуется?
- Напишите Ширвинд с ДТ на конце, и разойдемся.
- Написал.
- Наконец.
- Всё в порядке?
- ДТ маленькими буквами и слитно с остальным словом.
- Это невозможно.
- Почему?
- Инициалы пишутся отдельно и с заглавной.
- Это фамилия. Инициалы – АА.
- Это какой-то сумасшедший дом! Кто вы на самом деле, Донат
Теодорович?
- Я не Донат.
- Простите, Дмитрий.
- Я Александр. Мой папа Анатолий.
- А кто Николай? У вас тут был Николай.
- Муж Виолетты.
- Он и Шуберт как-то связаны?
- Чистое совпадение.
- А я кто?
- Идиот.
- Это переход на личности.
- Я тебя сейчас проткну твоей ручкой.
- Не надо, у меня Виолетта. Что вы от меня хотите?
- Я хочу, чтобы вы никуда не записывали мою фамилию.
- Не буду.
- Привет.
- Кому?
- Теодору.
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