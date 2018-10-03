Пару месяцев назад во сне (да, да, не смейтесь, такое случается!) придумал сценку, где героями - артисты Александр Ширвиндт и Роман Карцев. Редкий случай, когда поутру текст не испарился из головы. Я его перенес на бумагу, получился смешной такой диалог. Я его даже собирался передать артистам - как подарок на какой-нибудь ближайший юбилей или праздник.

Но вот умер Карцев, который для меня не только великий комик, но прежде всего актер (его Швондер - это один из мощнейших образов всего отечественного кино), и идея с рассказиком, как понимаете, теперь не только неуместна, но и невыполнима по вполне себе объективным причинам.

Я подумал, что, вспоминая этого выдающегося человека, можно его опубликовать - вряд ли ему будет найдено какое-то другое применение.

Привет Донату Теодоровичу

Действующие лица: Ширвиндт и Карцев

- Здравствуйте!

- Привет.

- Ваша фамилия…

- Ширвиндт.

- Отлично. Ширвин. Запишем.

- Ширвиндт.

- А? Что говорите?

- Ширвиндт. Фамилия – Ширвиндт.

- Я понял, понял. Ширвин.

- Ширвиндт. Ширвин-ДТ. ДТ ещё.

- Что ДТ?

- Ещё ДТ.

- Где?

- В фамилии.

- В какой?

- В фамилии Ширвиндт.

- Это ваша фамилия? Ширвин?

- Моя фамилия Ширвиндт. Ширвин и ДТ ещё.

- Где ещё ДТ?

- В конце ещё. После Ширвина.

- ДТ – это инициалы? Ваше имя Дмитрий? Или Донат? Вы Донат

Теодорович?

- С чего вы взяли?

- Это единственное, что пришло мне на ум. Ваш папа был Теодор?

- Мой папа был Анатолий.

- А Теодор?

- Что – Теодор?

- Тут написано – ДТ. Дмитрий, или Донат. Теодорович. Что мне

записать?

- Мой папа не был Теодор. Он был Анатолий.

- Кто же был ваш папа, если он не Теодор? Вы можете говорить

конкретно?

- Мой конкретно папа был Анатолий. Я не знаю никакого папу

Теодора. И я Александр. Я никакой не Донат, с чего вы взяли?

- Я взял из ваших инициалов. Но они не совпадают.

- Они не могут совпадать, потому что это не инициалы.

- ДТ – не инициалы?

- Нет, не инициалы.

- Что же такое ДТ?

- Это фамилия.

- Да?

- После Ширвина, две буквы ещё. В самом конце. Получается

Ширвиндт. Теперь понятно?

- У вас двойная фамилия?

- С чего вы взяли?

- Вы сами сказали. Ширвин и ещё ДТ в конце. Ширвин-ДТ. Я таких

фамилий не встречал. Очень странная фамилия.

- Что вы пристали? У меня обыкновенная простая фамилия

Ширвиндт.

- Ничего себе простая! Мы потеряли полчаса времени, а так и не

можем понять, какая у вас фамилия. Вы Ширвин или кто, в конце

концов?

- Я Ширвиндт. Мой папа Анатолий.

- Не путайте меня папой. То Теодор, то Анатолий.

- Не буду. Вы сами путаете.

- Ну так назовите фамилию, и мы разойдемся.

- Ширвиндт. ДТ на конце.

- Вы опять?

- Что опять?!

- С Теодором. Папой. Дмитрий! Или Донат, как вас там.

- Я Александр. При чем тут имя? Вам нужна фамилия?

- Очень.

- Пишите.

- Я уже написал три раза.

- Пишите ещё.

- Хорошо. Но без Теодоров.

- Я буду диктовать по буквам.

- Очень хорошо.

- Каждую букву проверим каким-нибудь словом, которое

начинается на эту же букву.

- Очень хорошо.

- Согласен, так будет лучше.

- Я готов.

- Поехали.

- Куда?

- Я тебя убью.

- Не надо. За что? Почему мы на ты?

- Пишешь?

- Пишу.

- Пиши.

- Пишу.

- Ша.

- Вы угрожаете.

- Я диктую фамилию.

- Что такое Ша?

- Это первая буква фамилии.

- Здесь две буквы.

- Где?

- Вот здесь.

- Это буква Ш-ш-ш-ш. В алфавите она называется Ша. Хотите –

скажу Шэ.

- Не надо мне Шэ. Записал.

- Шуберт.

- Что – Шуберт? Еще одна фамилия? Это ваш родственник?

- Я проверил букву.

- Понял.

- Идем дальше?

- Дальше.

- И. Слышите? Идиот.

- Вы мне грубите.

- Ничего подобного. Я вам диктую.

- Вы назвали меня идиотом.

- Я проверил букву И. Идиот начинается на И.

- Могли бы использовать другое слово.

- Учту.

- Идем дальше.

- Эр. Что вы на меня так смотрите?

- Э тоже писать?

- Роман.

- Это я.

- Проверочное слово – Роман.

- Нет, это мое имя. Я Роман. А вы Донат?

- Я Александр.

- Я Роман. Очень приятно. Зачем вы назвали мое имя, я не просил.

Но приятно.

- Я проверил букву.

- Какую?

- Третью.

- Где?

- Роман, вы жить хотите?

- Очень.

- Не верю.

- А давайте дальше?

- Дальше. Вэ. Виолетта.

- Это моя жена.

- Это моя сестра.

- Этого не может быть. Мне Виолетта ничего про вас не

рассказывала.

- Мне про вас тоже.

- Мы с вами родственники?

- Я бы не хотел.

- Почему я вас никогда не видел? Кем нам приходится Шуберт?

Надо спросить Виолетту.

- Это не поможет.

- Почему?

- Она меня тоже никогда не видела.

- Ваша сестра?!

- Ваша жена.

- Сегодня тяжелый день.

- Сосредоточьтесь. Мы прошли полпути.

- Куда?

- Буква И. Пишите.

- Уже была И.

- Это вторая буква И. Идиот.

- Мы же договаривались.

- О чем?

- О чем-то договаривались. Не помню. Тяжелый день.

- Буква эН. Николай.

- Кто это?

- Я так и знал.

- О чем? У вас сплошные загадки.

- Тупой совершенно.

- Кто тупой?

- Недоумок.

- Вы переходите грань.

- Я проверяю букву. Закончили с эН?

- Да.

- Идем дальше. Осталось две.

- Но фамилия уже закончилась.

- Ничего подобного. Еще две буквы.

- Но вот я вижу: Ширвин.

- С чего вы взяли, что я Ширвин, а не Ширвиндт?

- Да потому что тут написано: Ширвин.

- Но это же вы недописали!

- Но фамилия-то ваша!

- Успокоимся. Глубокий долгий вдох. У меня сердце. Считаем до

десяти.

- Мне тоже считать? Вы сказали, еще две буквы. Не надо до десяти.

А что у вас с сердцем?

- Почему вы такой злобный?

- Мне все говорят, что я добрый и отзывчивый.

- Вам врут.

- Что вам от меня надо?

- Мне надо, чтобы вы записали мою фамилию.

- Зачем?

- Это вы попросили. Я не знаю зачем.

- Донат Теодорович?

- Александр Анатольевич.

- Очень приятно.

- Привет.

- Что не так с фамилией?

- Вы пишите мою фамилию неправильно.

- Что от меня требуется?

- Напишите Ширвинд с ДТ на конце, и разойдемся.

- Написал.

- Наконец.

- Всё в порядке?

- ДТ маленькими буквами и слитно с остальным словом.

- Это невозможно.

- Почему?

- Инициалы пишутся отдельно и с заглавной.

- Это фамилия. Инициалы – АА.

- Это какой-то сумасшедший дом! Кто вы на самом деле, Донат

Теодорович?

- Я не Донат.

- Простите, Дмитрий.

- Я Александр. Мой папа Анатолий.

- А кто Николай? У вас тут был Николай.

- Муж Виолетты.

- Он и Шуберт как-то связаны?

- Чистое совпадение.

- А я кто?

- Идиот.

- Это переход на личности.

- Я тебя сейчас проткну твоей ручкой.

- Не надо, у меня Виолетта. Что вы от меня хотите?

- Я хочу, чтобы вы никуда не записывали мою фамилию.

- Не буду.

- Привет.

- Кому?

- Теодору.