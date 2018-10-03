В Сургуте подводят итоги проекта «Музей под открытым небом»

Подошел к завершению проект сургутского АНО «Интеллектуальный клуб» «Музей под открытым небом», поддержанный фондом Президентских грантов.

В рамках проекта с января 2018 года сургутские дети получили возможность познакомиться с культурой и бытом народов Севера на бесплатных обучающих занятиях, а также узнать основы живописи и посетить творческие мастер-классы.

Занятия продолжались до конца мая и за этот период их посетили более 400 юных сургутян.

Интересным творческим этапом стал конкурс детских рисунков, на котором участникам были предложены следующие темы:

– «Красота природы родного края»

– «Единство природы и человека»

– «Быт народов севера»

– «Сказки народов севера»

На конкурс было прислано более 300 работ от учащихся среднеобразовательных учебных заведений, воспитанников художественных школ, а также студии МБОУ «Вариант».

Перед организаторами стояла сложная задача - выбрать из всех работ самые лучшие. На территории Сургута были организованны четыре выставки творческих работ: в детской художественной школа № 1 им. Л.А. Горды, в Городском культурном центре и две выставки – в ТРЦ «Сити-Молл».

Лучшие 12 работ были перенесены профессиональными художниками из ТЦ «Сойка» на стены домов Сургута.

В результате живописные детские работы появились по следующим адресам:

Первые две стены на улице Первопроходцев, 11;

Осенний пейзаж на проезде Взлётный, 2Т;

Чум с коренными народами севера на улице Геологическая, 15/1;

Пейзаж леса с бурым медведем украшает стену трансформаторной будки в поселке Белый Яр Сургутского района;

Олень с чумами на Бажова, 24;

Медведица с медвежатами в шелковой траве Бажова, 16;

Могучее дерево в лучах заката на улице 30 лет Победы, 42;

Одним из главных украшением города стала роспись сцены Городского культурного центра на улице Сибирская;

На улице Семена Белецкого появились две стены с лесными жителями;

И завершающим стал пейзаж с северным сиянием на улице Ленина, 34.

Все эти арт объекты отражают многогранность красоты природы севера и уникальность культуру и быта ее народа, они стали прекрасным подарком для жителей города и будут ежедневно радовать их.