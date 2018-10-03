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Сколько можно врать?

​Это просто какой-то цирк. Неприличный цирк с отравителями семьи Скрипалей, убийцами гражданки Великобритании Дон Стёрджес. Цирк с конями, устроенный высшим государственным руководством от имени нашей страны, всех граждан России

12 сентября президент Российской Федерации официально заявил (здесь и далее цитаты из российских пропагандистских СМИ):

"В принципе, мы, конечно, посмотрели, что это за люди, - сказал президент. - Мы знаем, кто это такие, мы их нашли. Надеюсь, что они сами появятся и сами про себя расскажут. Это будет лучше для всех. Ничего там особенного и криминального, уверяю вас. Посмотрим в ближайшее время".

Мало того. На уточняющий вопрос — имеют ли они отношение к спецслужбам, глава российского государства Владимир Путин дал категорически отрицательный ответ:

Гражданские, конечно!

Затем уже после феерического интервью «Петрова и Боширова», 27 сентября, г-н Песков от имени все того же г-на Путина пообещал проверить информацию The Insider и Bellingcat о том, что торговец БАДами господин Боширов, на самом деле является Героем России полковником Чепигой:

"Безусловно, мы проверим информацию насчет этого военнослужащего, мы проверим списки награжденных", - заверил журналистов представитель Кремля...

Я не знаю, кто такой полковник Чепига, был ли он на самом деле награжден, чем он награжден и за что он награжден, но я проверю эту информацию, - заверил Песков.

И г-н Песков не обманул. Ну... По крайней мере сказал, что выполнил обещание, и 28 сентября озвучил официальную информацию от имени Президента Российской Федерации, распространенную государственным информационным агентством:

«ДУШАНБЕ, 28 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не имеет данных о награждении главой российского государства человека по фамилии Чепига.

"У меня нет информации о том, что человек с таким именем награждался", - сказал представитель Кремля журналистам. Он выполнил обещание, данное представителям СМИ вечером 27 сентября, проверить, награждал ли Путин некоего Чепигу.»

Не награждал...

Но, черт побери, откуда фамилия г-на Чепиги, «отлитая в граните», на памятнике у Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) в списке Героев России? Вот фотография не каких-то врагов народа, а государственного пропагандистского телеканала «Звезда» с подписью «фото Минобороны РФ» к статье «ДВОКУ выставит две новые команды на АрМИ-2018».

Откуда эта заметка на сайте регионального отделения ДОСААФ России по Ивановскому району Амурской области:

«Героем можно стать и в наше, казалось бы, мирное время. Уроженец с. Николаевка, выпускник ДВОКУ 2001 года Чепига Анатолий Владимирович, трижды был в командировке в Чечне, имеет более 20 наград и знаков отличия. А в декабре 2014 года полковнику Чепиге А.В. за выполнение миротворческой миссии присвоено звание Героя Российской Федерации.»

Откуда взялась запечатленная в июне прошлого года фотография Чепиги А.В., как две капли воды похожего на «Баширова», уже внутри ДВОКУ на стенде, посвященном Героям России?

Слушайте, все понимаю, ко многому привык. Но врать так откровенно, так цинично, так топорно и так глупо, вертеть высочайшей государственной наградой Российской Федерации — «высшим званием, присваиваемое за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига», как надоевшим октябрятским значком, да еще проделывать это от имени государства, от имени всех россиян, могут лишь последние …

Других слов у меня просто не осталось.


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Сегодня в 09:06, просмотров: 251, комментариев: 4


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Комментарии:
альберт леонов
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Сегодня в 09:44
Не хочешь вспомнить этот денёк в далеком 1993 гтду? Когда пот молчание запада расстрелчли парламкнт, причем оплот демократии. Молчали все, только дезу запускали. Нлавно так демократично, забыли защитников белого дома... Вспомни..
Александр Мазурин альберт леонов
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Сегодня в 10:19
Вечно вчерашним только вспоминать и осталось. О сегодняшнем, а тем более о завтрашнем дне у вас мыслей и быть не может. Осталось вам лишь со сталиным своим мертвым бегать и обманывающую народ власть поддерживать, лгущую от имени страны уже просто напропалую.
альберт леонов
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Сегодня в 10:22
Вспомнить не хочется? Настоящим и будущем жить хочешь? Не чего тогда Сталина всплминаешь или договор с германией, забывая многие другое?
Александр Мазурин альберт леонов
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Сегодня в 11:29
Вспомнить хочется? Так почему САМИ НЕ НАПИШЕТЕ? Вас же это волнует так, что готовы под любой статьей в комментариях ныть, лишь бы о нынешней власти не говорить. Компьютер есть, руки тоже, русский язык со словарем знаете. Пару часиков выкроили бы, тем более на отдыхе находитесь, как сами писали, в горах. Сиапресс с удовольствием опубликует. Нет? Выходит, не так уж и охота вам вспоминать. Так читайте о том, что волнует других.

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Сколько можно врать?
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