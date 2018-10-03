Сколько можно врать?

12 сентября президент Российской Федерации официально заявил (здесь и далее цитаты из российских пропагандистских СМИ):

"В принципе, мы, конечно, посмотрели, что это за люди, - сказал президент. - Мы знаем, кто это такие, мы их нашли. Надеюсь, что они сами появятся и сами про себя расскажут. Это будет лучше для всех. Ничего там особенного и криминального, уверяю вас. Посмотрим в ближайшее время".

Мало того. На уточняющий вопрос — имеют ли они отношение к спецслужбам, глава российского государства Владимир Путин дал категорически отрицательный ответ:

Гражданские, конечно!

Затем уже после феерического интервью «Петрова и Боширова», 27 сентября, г-н Песков от имени все того же г-на Путина пообещал проверить информацию The Insider и Bellingcat о том, что торговец БАДами господин Боширов, на самом деле является Героем России полковником Чепигой:

"Безусловно, мы проверим информацию насчет этого военнослужащего, мы проверим списки награжденных", - заверил журналистов представитель Кремля...

Я не знаю, кто такой полковник Чепига, был ли он на самом деле награжден, чем он награжден и за что он награжден, но я проверю эту информацию, - заверил Песков.

И г-н Песков не обманул. Ну... По крайней мере сказал, что выполнил обещание, и 28 сентября озвучил официальную информацию от имени Президента Российской Федерации, распространенную государственным информационным агентством:

«ДУШАНБЕ, 28 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не имеет данных о награждении главой российского государства человека по фамилии Чепига.

"У меня нет информации о том, что человек с таким именем награждался", - сказал представитель Кремля журналистам. Он выполнил обещание, данное представителям СМИ вечером 27 сентября, проверить, награждал ли Путин некоего Чепигу.»

Не награждал...

Но, черт побери, откуда фамилия г-на Чепиги, «отлитая в граните», на памятнике у Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) в списке Героев России? Вот фотография не каких-то врагов народа, а государственного пропагандистского телеканала «Звезда» с подписью «фото Минобороны РФ» к статье «ДВОКУ выставит две новые команды на АрМИ-2018».

Откуда эта заметка на сайте регионального отделения ДОСААФ России по Ивановскому району Амурской области:

«Героем можно стать и в наше, казалось бы, мирное время. Уроженец с. Николаевка, выпускник ДВОКУ 2001 года Чепига Анатолий Владимирович, трижды был в командировке в Чечне, имеет более 20 наград и знаков отличия. А в декабре 2014 года полковнику Чепиге А.В. за выполнение миротворческой миссии присвоено звание Героя Российской Федерации.»

Откуда взялась запечатленная в июне прошлого года фотография Чепиги А.В., как две капли воды похожего на «Баширова», уже внутри ДВОКУ на стенде, посвященном Героям России?

Слушайте, все понимаю, ко многому привык. Но врать так откровенно, так цинично, так топорно и так глупо, вертеть высочайшей государственной наградой Российской Федерации — «высшим званием, присваиваемое за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига», как надоевшим октябрятским значком, да еще проделывать это от имени государства, от имени всех россиян, могут лишь последние …

Других слов у меня просто не осталось.