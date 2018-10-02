Три главных политических события сентября: пенсионная реформа, поражение партии власти на региональных выборах, сбитый ИЛ-20

Со стартом политического сезона портал siapress.ru начинает публиковать свой топ-3 главных событий месяца. В этом нам будут помогать эксперты регионального и федерального уровней: политологи, экономисты, социологи. В составлении первого, сентябрьского рейтинга поучаствовал политолог Федор Крашенинников.

1. Окончательное принятие Госдумой законопроекта о повышении пенсионного возраста

Последняя неделя сентября ознаменовалась стремительным принятием Госдумой во втором и третьем чтении законопроекта о повышении пенсионного возраста. Формально осталось еще одобрение документа Советом Федерации и президентом, но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что со следующего года мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины – в 60.

Все летние месяцы в России были отмечены ростом недовольства населения непопулярной реформой и падением рейтингов парламента, правительства и президента. Однако, судя по социологическим опросам, в сентябре эта волна протеста пошла на спад. На этом эксперименты с пенсионной системой не закончились: на днях стало известно, что в систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК) россиян будут включать без их согласия. Главный вопрос остается прежним: приведут ли все эти меры к обещанному повышению благосостоянию нынешних и будущих пенсионеров?

Федор Крашенинников: «Нужно понимать, что повышение пенсионного возраста – это далеко не последнее непопулярное решение. Это диктуется, прежде всего, состоянием нашей экономики. Мы сейчас стоим на пороге накопления народного недовольства. Повышение пенсионного возраста – это лишь маленькая трещина, возникшая между населением и властью, которая будет в дальнейшем расширяться. Во многом стараниями самой власти. Все это, в конечном итоге, вполне способно уничтожить огромный рейтинг нашего президента».

2. Поражение действующих губернаторов от Единой России на выборах в ряде регионов

Вторые туры губернаторских выборов в Приморье, Хакассии, Хабаровском крае и Владимирской области не предвещали ничего неожиданного. Даже несмотря на то, что действующие губернаторы от партии власти не смогли набрать больше половины голосов по итогам первого тура, в их итоговой победе сомнений было немного.

Однако в дело вмешалось протестное голосование, которое сделало «технических» кандидатов от ЛДПР и КПРФ главами своих регионов, за исключением Приморья, где ситуация остается в подвешенном состоянии. О том, что такие результаты стали следствием недовольства последними непопулярными решениями власти, практически никто не сомневался. Другой вопрос — означает ли неудача глав этих регионов начало демонтажа сложившейся политической системы в России?

Федор Крашенинников: «Это, конечно, стоит рассматривать как единичный сбой системы. Провал отдельных губернаторов вызван их неуклюжими действиями и непониманием того, как измерять свой рейтинг популярности. У нынешней системы есть все механизмы, чтобы не допускать до выборов неугодных кандидатов, поэтому в большинстве регионов у действующих губернаторов все получилось. Там, где произошел сбой, система не сработала исключительно из-за непродуманных действий самих губернаторов».

3. В Сирии был сбит самолет Ил-20 ВКС России

Во время военной операции в Сирии, 17 сентября, сирийской ракетой был сбит самолет Ил-20 ВКС России. Все находящиеся на борту 15 человек погибли. Инцидент произошел из-за трагической цепочки обстоятельств после того, как силы Сирийской Арабской республики (САР) подверглись атаке ВВС Израиля. В ходе ответного огня сирийских ПВО ракета случайно попала в российский Ил-20. Происшествие вызвало напряжение в отношениях России и Израиля, на который была возложена вина за случившееся. Российское министерство обороны обвинило израильтян в том, что их самолеты прикрылись нашим Ил-20 от сирийских ракет, что и привело к трагедии.

Несмотря на это, главы государств – президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху – не стали переходить к эскалации конфликта. Это уже не первый случай, когда самолет ВКС сбивают в воздушном пространстве Сирии по вине другого государства. В 2015 году СУ-24М был атакован турецкими ВВС, что привело к гибели одного пилота и серьезному кризису в отношениях двух стран. Учитывая это, интересен вопрос: почему реакция российских властей и общества на сбитый Ил-20 отличается от той, что была в 2015 году?

Федор Крашенинников: На самом деле, обществу глубоко все равно, что там происходит в Сирии. Больше того – людям никогда это особо и не было интересно. Просто, когда государству нужно было, чтобы люди переживали из-за сбитого в Турции СУ-24М, то для этого был задействован большой ресурс. Но в сегодняшней ситуации с Ил-20 этого не требуется. Какая-то часть общества, безусловно, с интересом наблюдают за перипетиями нашей внешней политики, но таких людей по определению не может быть много. Более того, сейчас государство не слишком заинтересовано в том, чтобы рассказывать о гибели наших солдат. У людей могут возникнуть вопросы».