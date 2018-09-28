​Жилой комплекс Сибпромстроя в Подмосковье признали лучшим в стране в стандарт-классе

Жилой комплекс «Первый Зеленоградский» крупнейшего застройщика Сургута — «Сибпромстроя», назвали лучшим в номинации «Жилой проект стандарт-класса» по версии премии PROESTATE & CRE Federal Awards.

20 сентября в Москве подвели итоги профессиональной премии, в фокусе внимания которой находится состояние рынка недвижимости в России.

Как отмечают организаторы, чтобы выбрать лучших, эксперты анализируют все стадии цикла недвижимости, как в жизни одного проекта, так и отрасли в целом: вторая жизнь пришедших в упадок объектов, реализация комфортной среды и качества жизни, развитие новых форматов.

В своей номинации ЖК «Первый Зеленоградский» Сибпромстроя обошел таких конкурентов, как ЖК «Французский квартал» (г. Ростов-на-Дону) и ЖК «Рябиновый» (г. Екатеринбург).

Отметим, что «Первый Зеленоградский» находится в Подмосковье (в Андреевке, в паре километров от Зеленограда — «зеленой жемчужины» Московской области).

В жилом комплексе на текущий момент завершается третья очередь строительства. В целом он будет представлять из себя настоящий жилой квартал, в котором есть все необходимое для жизни: строятся детские сады, будет школа (действующие находятся в шаговой доступности), выделены площади под коммерцию, торгово-развлекательный центр и так далее.

Рядом есть природный пруд, который жители уже облюбовали и с удовольствием устраивают на берегу зону отдыха. Неподалеку протекает речка, а вокруг жилого комплекса – большой лесной массив. К слову, территория Подмосковья, где расположен ЖК «Первый Зеленоградский», была в текущем году признана независимыми экспертами самой экологически благоприятной.

Квартиры в ЖК «Первый Зеленоградский» приобретают не только жители столицы или Подмосковья, но и из других регионов страны.