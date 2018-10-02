​То ли женщина, а то ли пушнина

Недавно в юмористическом шоу Comedy Woman показали номер про сургутянок в автосалоне Luxcerdes. Ну, как про сургутянок...Про каких-то химер-хабалок с сомнительными когнитивными способностями. Скроенных из кислотного макияжа подзаборной женщины и несметного богатства. Про каких-то доминирующих самок в лосинах, украденных у японских подростков. Про каких-то особей, шедших добывать на ужин шишки с кедра и упавших на дно со шкурами мамонтов. И смех, и мех.

А если серьезно, то:

1. Этот текст не посвящен обидам и оскорбленности, а в выступлении действительно были забавные моменты. В Сургуте правда очень холодно. И после прогулки до работы в минус 50, честное слово, хочется залезть под горячий душ прямо в головном уборе. Да и про количество кофт — дюже смешно.

2. Авторам номера, возможно, нужно приехать в наш город, чтобы избавиться от стереотипов о том, что сургутские машины ездят на топливе из сгорающих купюр, которые мы еще буквально в прошлом году хранили в своих землянках. (Разумеется, пока вдруг массово не научились строить дома из кирпича и бетона.) Кроме того, у нас, помимо оленей и медведей, есть даже автосалоны. Даже с иномарками. Да и пресловутые жены миллионеров выглядят несколько иначе...

А вообще — у нас чудесные и красивые женщины, у многих из которых, ко всему прочему, развито чувство вкуса, достаточное для того, чтобы не надевать сапоги эскортниц и не отбирать шапки у подружек Нади из «Иронии судьбы».

Очевидно, что шутки, построенные на грубых стереотипах, «заходят» и часто принимаются зрителем на ура. Это, безусловно, не высшая форма юмора, но она имеет право жить. Однако даже эти самые «ложные представления» надо как-то актуализировать. Иначе с тем же успехом можно придумать себе, что у всех жителей города N три руки, чтобы было удобнее копать картошку в полнолуние, потому что, как известно, в городе N с картохой возятся исключительно в дни полной луны.

В общем, шутки шутками, а зима близко.

Девчонки, там обоз с пушниной подъехал. Айда затариваться!