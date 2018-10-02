Наша задача — не посадить каких-то людей, а обезопасить молодое поколение от противоправного контента

На данный момент в Югре зарегистрировано десять некоммерческих организаций, которые, в том числе, занимаются мониторингом интернета для профилактики киберпреступлений. Мы поговорили с президентом одной из них — РОО «Киберхранители» Ириной Кузнецовой о том, какой контент в сети относится к противоправному, кто они — местные киберхранители, и как вести свой аккаунт, чтобы у правоохранительных органов не возникло к вам вопросов.

— Чем занимается ваша организация?

— Задача членов нашей организации — находить противоправный контент. Это тот, что записан в 149 федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Что у нас запрещено: пропаганда наркотических веществ, экстремизма и терроризма, суицидального поведения.

Отмечу, что мы стараемся искать то, что четко регламентировано законом. Однако иногда находим и то, что законом не регламентировано, но неприемлемо для распространения в интернете, и может навредить людям. Например, трэш-контент: когда в личных аккаунтах или пабликах выставляют фотографии катастроф, аварий и других несчастных случаев, в которых фигурируют погибшие в них взрослые и дети. Это не регулируется 149-ФЗ, но такое нарушение вполне можно трактовать, как распространение информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей (436-ФЗ).

— Кто они — члены вашей организации? Есть ли какие-то требования к волонтерам: образование, возраст, опыт работы?

— Сейчас в нашей команде 13 человек. Это обычные люди, у которых есть желание искать противоправный контент и предавать данные правоохранительным органам, с которыми мы работаем в связке: МВД, Роскомнадзор, прокуратура.

Основное требование к тем, кто захочет вступить в наши ряды — совершеннолетие, ведь такой вид работы как у нас предполагает некую ответственность.

Кстати, в октябре и ноябре мы проведем несколько мероприятий по привлечению волонтеров. За новостями можно следить в нашей группе в ВК.

— Когда вы находите противоправный контент, что делаете дальше? Пишите предупреждение или сразу передаете информацию в органы?

— Все зависит от ситуации. Когда группа или человек на постоянной основе выкладывает запрещенный контент, мы предупреждение не выносим, сразу передаем информацию в полицию или прокуратуру.

Бывает, что встречаются паблики типа «Синий кит», но они, так сказать, шуточные. Их создают подростки, которые не понимают, чем грозит такое развлечение. Тогда мы выходим на их родителей, объясняем ситуацию им, а те передают своим детям.

Подчеркну, что наша задача — не посадить каких-то людей, а обезопасить молодое поколение от противоправного контента.

— Как вы относитесь к случаям, когда на людей заводят уголовные или административные дела за опубликованные картинки или мемы, которые не несут явной экстремистской направленности?

— Да, может быть некоторые записи, за которые люди были привлечены к ответственности, не имеют какого-то серьезного намерения, злого умысла. Но нужно учесть, что если ты распространяешь какую-то информацию, значит, до должен понимать, что и для кого ты пишешь. Если для себя, то тогда закрой аккаунт, чтобы никто эти записи не увидел. Если для друзей, — то можешь ли ты быть уверен, что кроме них запись никто не прочтет?

Прежде чем что-то написать, нужно подумать о том, как люди отреагируют на вашу запись. Не задеваете ли вы ей определенную национальность, расу, религию или любую другую категорию людей.

— Сколько противоправного контента вы нашли за время вашей работы?

— За время официального существования — с мая этого года, найдено 22 контента, пропагандирующего экстремизм. По большей мере это то, что есть в федеральном списке экстремистских материалов. Заведено одно уголовное дело по статье 282.1 УК РФ «организация экстремистского сообщества».

Также нами было найдено 23 аккаунта, которые пропагандируют распространение наркотических веществ. Все профили заблокированы, по девяти случаям МВД начало проверку.

— Вы используете ручной поиск или есть спецпрограмма?

— Есть автоматизированная система поиска по ключевым словам, но чаще всего мы занимаемся мониторингом вручную.

В будущем планируем привлекать к поиску противоправного контента население: будем на массовых акциях учить, как и что искать. Затем участнику просто нужно будет присылать найденное к нам в группу, а мы уже доведем дело до конца.

— Ваша задача — обезопасить молодое поколение от противоправного контента. А как вы работаете с детьми сейчас?

— С детьми работаем больше в сфере профилактики. За полгода нашей организацией проведено семь мероприятий для подростков в игровом формате в поселениях Сургутского района. Они были посвящены безопасному интернету, а также тому, чтобы молодежь поняла, что именно относится к противоправному контенту.

Кстати: В Югре принят закон, который позволит НКО, занимающимся кибербезопасностью, получать до одного миллиона рублей в год из окружного бюджета. Также эти организации смогут арендовать помещения и оборудование на льготной или безвозмездной основе, претендовать на гранты и иметь определенные налоговые льготы.

Справка:

За семь месяцев этого года сургутские полицейские выявили три случая административных правонарушений по ст. 20.29 КоАП (Производство и распространение экстремистских материалов) и одно по ст. 5.26 КоАП (Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях).

По ст. 282 УК РФ в 2017 году в Сургуте к ответственности были привлечены три человека, и с начала этого года также заведено три уголовных дела.

Читайте также «Годы лишения свободы, условные сроки и аресты на несколько суток. Какие наказания получают югорчане за «неправильные» репосты и публикации в соцсетях»