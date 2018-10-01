Что построят на месте снесенных деревяшек в районе улицы Юности? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Один из комментаторов портала siapress.ru попросил нас узнать, что будет построено на месте деревянных домов в районе старого местоположения ПНД (улица Юности), которые постепенно начали сносить.

По данным департамента архитектуры и градостроительства на территории напротив ПНД появится детский сад на 300 мест и общеобразовательная школа на 1934 учащихся.

Правда, когда это случится, не известно. «Срок проведения работ на объекте определяется проектом организации строительства. Заявление о выдаче указанного разрешения от кого-либо в адрес ДАиГ не поступало», — ответили чиновники.

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