16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  65,5906   EUR  76,2294  

Всю Америку за 20 дней

Информационный портал siapress.ru готовил интервью с югорским журналистом Ринатом Бадрутдиновым, который отправился в долгое путешествие на скутере через США. Планировалось, что этот материал будет наполнен светом и духом авантюризма, однако случилось страшное: буквально через несколько дней после беседы молодой человек попал в аварию, которая не оставила ему шанса на жизнь.

Мы искренне соболезнуем семье Рината и публикуем его последнее интервью.

«Меня зовут Ринат Бадрутдинов, я из Нижневартовска, мне 25 лет. Первый мой опыт путешествия автостопом случился в 2014 году, когда я поехал из родного города в Москву. Мне потребовалось пять суток и примерно 29 попуток, чтобы добраться до своей цели. Второе подобное путешествие произошло в 2017 году. Это был апрель, мы отправились в столицу на «Оке» вместе с отцом. Три дня ехали до Казани, а оттуда я поехал дальше автостопом.

Ну а уже 29 августа 2018 года в 10 часов вечера я начал свое путешествие из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк.

Если рассматривать США как прямоугольник, то я еду из его левого нижнего угла в правый верхний, через всю страну. Весь путь – это 6-7 тысяч километров, от побережья Тихого океана до побережья Атлантического. Звучит как-то классно

— Многим читателям интересно, как ты получил визу для поездки в США?

— Так случилось, что четыре года назад меня затянуло в среду журналистики, и я нахожусь в ней до сих пор. Когда я приехал в Москву в 2017 году, то случайным образом созвонился со старым другом-журналистом, который перебрался в Штаты. Он предложил и мне приехать туда, чтобы поработать вместе. Я получил рабочую визу и я на правах журналиста полетел в Сан-Диего, Калифорния.

Как ты выбирал транспорт для своего путешествия по стране?

— Я решил перемещаться каким-то оригинальным способом. Перебрал множество вариантов средств передвижения и все-таки остановился на малогабаритном скутере. Почему именно он? Потому что это неоднозначный выбор, и мало кто путешествовал таким образом. Скутер маломощный, медленный, с ним очень много проблем, он неудобен в использовании и имеет целую кучу всяких недостатков. У меня большие планы на жизнь, а путешествие таким способом – это просто маленький пунктик и этап, который способствует приближению моей цели.

А какая у тебя цель?

— Я хочу основать свою студию видео- и фильмпродакшн, клипмейкерства и все, что с этим связано.

– Какие места ты сумел посетить за время поездки?

— За 21 день я посетил десять штатов: Калифорния, Невада, Аризона, Юта, Нью-Мексика, Колорадо, Айова, Мензуре, Канзас и Иллинойс. Самые интересные места, в которых я побывал – это дамба Гувера, горы Кордильеры, город Денвер, музей в Канзас-Сити, где собраны артефакты древнейших цивилизаций, индийский фестиваль в этом же музее. Был рядом с Гранд Каньоном и зоной 51. Словом, много всего повидал.

— Что тебе в первую очередь приходит в голову, когда люди спрашивают о трудностях, с которыми приходилось сталкиваться?

— То, как я перебирался через Кордильеры. Полностью проехал этот хребет, что было довольно сложно сделать на скутере, который вообще не хочет ехать вверх. То есть, можно представить: идет дорога под большим наклоном, и тебя еле-еле тянет твой скутер. Он едет со скорость 5-8 миль в час, скрипит. Проедет 20 минут и вырубается, потому что двигатель перегрелся. Приходится лить воду, пытаясь его охладить. Стоишь, ждешь, пока он остынет хотя бы немножко, а он ни в какую. Мучаешься с ним час-два-три, он наконец заводится, и ты сам просто толкаешь скутер в гору и опять едешь сколько можешь. Это был самый высокий подъем. Стояла ночь, лил дождь с мокрым снегом. Это было сложно, но я морально подготовился и к более трудным ситуациям.

Что в эмоциональном плане дает тебе путешествие таким способом?

— Пройдя уже две трети пути, могу с уверенностью заявить, что подобное приключение невероятно способствует прогрессу в развитии личности. Такой колоссальный опыт, который ты получаешь за месяц путешествия, эквивалентен где-то году жизни без приключений. В плане эмоционального насыщения и жизненного опыта. Потом снятся очень яркие сны, и ты спишь, как убитый, и ценишь каждую минуту своего отдыха. Ты учишься тому, как выживать, приспосабливаться к окружающему миру. Адаптироваться к постоянным изменяющимся условиям и обстоятельствам, которые происходят вокруг тебя каждую минуту. Это все очень сильно закаляет.

За сколько дней ты планируешь проехать США?

— Изначально я хотел потратить на всю поездку 20 дней. Но сейчас идет 21-й день моего путешествия, и мне осталось 200 миль до Чикаго и 1000 миль до Нью-Йорка. Уже видно, что в установленные временные рамки я никак не вписываюсь, немножко просчитался в расчетах. Я думаю, еще неделя, и буду в Нью-Йорке. То бишь, у меня уйдет на поездку целый месяц.

– Что ты будешь делать дальше, когда доберешься до Нью-Йорка?

— Я не знаю, что меня ждет. Это будет мой первый визит туда. Я с детства мечтал побывать в Нью-Йорке. Возможно, останусь на некоторое время, возможно, решу там поселиться, а, может, сразу уеду. Пока не хочу загадывать, но точно знаю, что это будет интересно.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 12:27, просмотров: 86, комментариев: 1


QR код
Комментарии:
Марина Соболевская
не нравится
Сегодня в 12:56
Народная мудрость: человек предполагает, а Господь располагает. Хочешь рассмешить Бога - расскажи ему о своих планах... Жаль парня. Светлая ему память. Соболезнования родным и близким.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Всю Америку за 20 дней

Всю Америку за 20 дней
Планировалось, что это интервью будет наполнено светом и духом авантюризма, однако случилось страшное: буквально через несколько дней после беседы Ринат Бадрутдинов ​попал в аварию, которая не оставила ему шанса на жизнь
Видана Данилова Сегодня в 12:27
84 1
Югорский журналист ​Ринат Бадрутдинов погиб в ДТП во время экстремального путешествия по США

Югорский журналист ​Ринат Бадрутдинов погиб в ДТП во время экстремального путешествия по США
Семья вынуждена обратиться за помощью, чтобы доставить тело на родину
Видана Данилова 29 сентября в 18:29
987 1
​Счастливый дар – видеть Землю глазами художника

​Счастливый дар – видеть Землю глазами художника
30 лет назад создан «Русскинской Музей природы и Человека имени А.П. Ядрошникова»
Людмила Захарова 29 сентября в 10:23
1257 0
​Рудион по пятницам

​Рудион по пятницам
Пенсия так далеко. Доживем до нее в пробке
Ева Рудион 28 сентября в 18:00
903 4
​Неоправданные ожидания

​Неоправданные ожидания
С каким настроением покидают выставку «Сургут. Нефть и Газ» экспоненты
Константин Шперлинг 28 сентября в 17:23
632 0
Чему можно научиться в Сургуте, чтобы получить и хобби, и дополнительный заработок // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Чему можно научиться в Сургуте, чтобы получить и хобби, и дополнительный заработок // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Продолжительность курсов от одного дня до нескольких месяцев
Лилия Сулейманова 28 сентября в 14:39
503 1
Роскошествовать мы не будем

Роскошествовать мы не будем
Чем закончилась работа сургутской думы в сентябре
Артем Мазнев 28 сентября в 14:06
492 1
Ректорат СурГУ: Студенты неаккредитованных направлений получат свои дипломы

Ректорат СурГУ: Студенты неаккредитованных направлений получат свои дипломы
Анастасия Якупова 28 сентября в 09:54
1012 5
​В Сургуте нелегко привлечь финансовые и людские ресурсы на помощь бездомным людям

​В Сургуте нелегко привлечь финансовые и людские ресурсы на помощь бездомным людям
Интервью с директором петербургской благотворительной организации «Ночлежка» Григорием Свердлиным
Лилия Сулейманова 28 сентября в 09:43
276 3
Топ-10 фильмов от Александра Ханта, режиссёра х/ф «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»

Топ-10 фильмов от Александра Ханта, режиссёра х/ф «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»
Редакция СИА-ПРЕСС 28 сентября в 09:30
283 1
17 тысяч вакансий предложили Сургутнефтегаз, Газпром и Тюменьэнерго

17 тысяч вакансий предложили Сургутнефтегаз, Газпром и Тюменьэнерго

Департамент труда Югры учил кадровиков сферы ТЭК, как решать кадровый голод
Константин Шперлинг 27 сентября в 18:45
744 0
​Раньше было лучше // ИНФОГРАФИКА

​Раньше было лучше // ИНФОГРАФИКА
Аудитория портала siapress.ru выбрала самого эффективного градоначальника
Константин Шперлинг 27 сентября в 16:46
439 8
В Лянторе появился первый в России памятник воспитателю

В Лянторе появился первый в России памятник воспитателю

Его создали младший воспитатель детсада "Город детства" и родители его воспитанников
Марина Романова 27 сентября в 13:36
270 0
​«Это кощунство!». Госдума отказалась поддержать поправки ЛДПР о сохранении пенсионных льгот для северян

​«Это кощунство!». Госдума отказалась поддержать поправки ЛДПР о сохранении пенсионных льгот для северян
Редакция СИА-ПРЕСС 27 сентября в 12:54
1436 31
Набережная в крупнейшем поселении Сургутского района появится до конца года//ФОТО

Набережная в крупнейшем поселении Сургутского района появится до конца года//ФОТО
Строительство объекта в Лянторе проинспектировал глава Сургутского района Андрей Трубецкой
Марина Романова 27 сентября в 12:22
244 0
Кто пойдет на выборы?

Кто пойдет на выборы?
Прошедшие выборы снова показали, что на них выбрать будущее страны, региона, города невозможно. Ни во Владимире, ни в Приморье, ни в Хабаровске никто никаких программ кандидатов не изучал и ими не руководствовался, прекрасно понимая, что это не выборы, а референдум о доверии власти
Александр Мазурин 27 сентября в 08:01
447 7
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика