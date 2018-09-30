Всю Америку за 20 дней

Информационный портал siapress.ru готовил интервью с югорским журналистом Ринатом Бадрутдиновым, который отправился в долгое путешествие на скутере через США. Планировалось, что этот материал будет наполнен светом и духом авантюризма, однако случилось страшное: буквально через несколько дней после беседы молодой человек попал в аварию, которая не оставила ему шанса на жизнь.

Мы искренне соболезнуем семье Рината и публикуем его последнее интервью.

«Меня зовут Ринат Бадрутдинов, я из Нижневартовска, мне 25 лет. Первый мой опыт путешествия автостопом случился в 2014 году, когда я поехал из родного города в Москву. Мне потребовалось пять суток и примерно 29 попуток, чтобы добраться до своей цели. Второе подобное путешествие произошло в 2017 году. Это был апрель, мы отправились в столицу на «Оке» вместе с отцом. Три дня ехали до Казани, а оттуда я поехал дальше автостопом.

Ну а уже 29 августа 2018 года в 10 часов вечера я начал свое путешествие из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк.

Если рассматривать США как прямоугольник, то я еду из его левого нижнего угла в правый верхний, через всю страну. Весь путь – это 6-7 тысяч километров, от побережья Тихого океана до побережья Атлантического. Звучит как-то классно

— Многим читателям интересно, как ты получил визу для поездки в США?

— Так случилось, что четыре года назад меня затянуло в среду журналистики, и я нахожусь в ней до сих пор. Когда я приехал в Москву в 2017 году, то случайным образом созвонился со старым другом-журналистом, который перебрался в Штаты. Он предложил и мне приехать туда, чтобы поработать вместе. Я получил рабочую визу и я на правах журналиста полетел в Сан-Диего, Калифорния.

— Как ты выбирал транспорт для своего путешествия по стране?

— Я решил перемещаться каким-то оригинальным способом. Перебрал множество вариантов средств передвижения и все-таки остановился на малогабаритном скутере. Почему именно он? Потому что это неоднозначный выбор, и мало кто путешествовал таким образом. Скутер маломощный, медленный, с ним очень много проблем, он неудобен в использовании и имеет целую кучу всяких недостатков. У меня большие планы на жизнь, а путешествие таким способом – это просто маленький пунктик и этап, который способствует приближению моей цели.

— А какая у тебя цель?

— Я хочу основать свою студию видео- и фильмпродакшн, клипмейкерства и все, что с этим связано.

– Какие места ты сумел посетить за время поездки?

— За 21 день я посетил десять штатов: Калифорния, Невада, Аризона, Юта, Нью-Мексика, Колорадо, Айова, Мензуре, Канзас и Иллинойс. Самые интересные места, в которых я побывал – это дамба Гувера, горы Кордильеры, город Денвер, музей в Канзас-Сити, где собраны артефакты древнейших цивилизаций, индийский фестиваль в этом же музее. Был рядом с Гранд Каньоном и зоной 51. Словом, много всего повидал.

— Что тебе в первую очередь приходит в голову, когда люди спрашивают о трудностях, с которыми приходилось сталкиваться?

— То, как я перебирался через Кордильеры. Полностью проехал этот хребет, что было довольно сложно сделать на скутере, который вообще не хочет ехать вверх. То есть, можно представить: идет дорога под большим наклоном, и тебя еле-еле тянет твой скутер. Он едет со скорость 5-8 миль в час, скрипит. Проедет 20 минут и вырубается, потому что двигатель перегрелся. Приходится лить воду, пытаясь его охладить. Стоишь, ждешь, пока он остынет хотя бы немножко, а он ни в какую. Мучаешься с ним час-два-три, он наконец заводится, и ты сам просто толкаешь скутер в гору и опять едешь сколько можешь. Это был самый высокий подъем. Стояла ночь, лил дождь с мокрым снегом. Это было сложно, но я морально подготовился и к более трудным ситуациям.

— Что в эмоциональном плане дает тебе путешествие таким способом?

— Пройдя уже две трети пути, могу с уверенностью заявить, что подобное приключение невероятно способствует прогрессу в развитии личности. Такой колоссальный опыт, который ты получаешь за месяц путешествия, эквивалентен где-то году жизни без приключений. В плане эмоционального насыщения и жизненного опыта. Потом снятся очень яркие сны, и ты спишь, как убитый, и ценишь каждую минуту своего отдыха. Ты учишься тому, как выживать, приспосабливаться к окружающему миру. Адаптироваться к постоянным изменяющимся условиям и обстоятельствам, которые происходят вокруг тебя каждую минуту. Это все очень сильно закаляет.

— За сколько дней ты планируешь проехать США?

— Изначально я хотел потратить на всю поездку 20 дней. Но сейчас идет 21-й день моего путешествия, и мне осталось 200 миль до Чикаго и 1000 миль до Нью-Йорка. Уже видно, что в установленные временные рамки я никак не вписываюсь, немножко просчитался в расчетах. Я думаю, еще неделя, и буду в Нью-Йорке. То бишь, у меня уйдет на поездку целый месяц.

– Что ты будешь делать дальше, когда доберешься до Нью-Йорка?

— Я не знаю, что меня ждет. Это будет мой первый визит туда. Я с детства мечтал побывать в Нью-Йорке. Возможно, останусь на некоторое время, возможно, решу там поселиться, а, может, сразу уеду. Пока не хочу загадывать, но точно знаю, что это будет интересно.