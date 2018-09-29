Югорский журналист ​Ринат Бадрутдинов погиб в ДТП во время экстремального путешествия по США

Ринат Бадрутдинов, молодой режиссёр и журналист из Нижневартовска, в 2017 году уехал покорять США.

Он поставил себе цель: за 20 дней проехать на малогабаритном слабом скутере из Лос-Анджелеса до Нью-Йорка (5000 км).



В своём путешествии он находился уже 29 дней, ему оставалось ещё 480 миль до Нью-Йорка, он бы выполнил свою цель, но судьба распорядилась иначе.



В ночь на 27-е сентября (время местное, США) Ринат Бадрутдинов попал в ДТП: в неосвещённом месте во время дождя его сбил пикап. Смерть была моментальной. На данный момент его тело находится в морге Западной Вирджинии, США.



Семья Рината вынуждена обратиться за финансовой помощью, так как у них нет возможности покрыть все предстоящие расходы, связанные с транспортировкой тела в Россию (а также бальзамирование или кремацию). Ни для кого не секрет что стоимость будет высокой.



Карта Сбербанк на имя Винеры Бадрутдиновой 2202 2021 7819 7764 (мать Рината)