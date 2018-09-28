​Неоправданные ожидания

За то, чтобы принять участие в выставке «Сургут. Нефть и Газ», компания Завод транспортных технологий из Новокузнецка заплатила 240 тысяч рублей. Примерно такая же сумма ушла на транспортировку оборудования и командировочные расходы. Об этом порталу siapress.ru рассказал начальник отдела продаж Сергей Макаров.

Спецтехника добиралась до Сургута пять дней. Кроме того, в дороге сломался прицеп, при помощи которого и осуществлялась транспортировка главного экспонента – аэросаней Нерпа-650.

Несмотря на то, что несколько человек заинтересовались экспонатом, компания, скорее всего, уедет из города ни с чем. Люди подходили, смотрели, но так и не купили.

Для того, чтобы продемонстрировать возможности «Нерпы» в деле, решили вывезти ее на Обь – вместе с потенциальными покупателями. Может, хоть так удастся ее пристроить, чтобы не везти обратно. А заодно – подписать договор на поставку уже крупной партии.

Но сбудутся ли эти ожидания? В день закрытия выставки – в пятницу, 28 сентября, никаких контрактов и даже предварительных договоренностей у новичков сургутского мероприятия из Кемеровской области так и не случилось.

«За такие деньги рассчитывали получить больше. Посмотрел интернет – в местных сми даже новостей толком об этом мероприятии не было. Основные посетители – школьники и пенсионеры, а не наши потенциальные клиенты», – пожаловался на организацию мероприятия гость из Новокузнецка журналисту siapress.ru.

Съездили, по большому счету, зря.

Журналист siapress.ru пришел на мероприятие в день закрытие за результатами: сколько контрактов заключено, договоренностей достигнуто и проч., Но, по сути, тоже ушел без конкретной информации.

Возможно, что участники, расположившие стенды внутри «Энергетика», и заключили какие-то договоры с местными гигантами ТЭК. Но вот участники, разместившие на площади возле СК, были явно не в духе. Разговорить их было проблемой.

Пообщаться удалось еще с двумя.

Представитель компании ПТЦ «Кировец» Динар Вали был очень немногословен: приехали показать продукцию.

Ничего не ждали от выставки и представители компании-дилера, реализующего зарубежную спецтехнику. Но настроение у последних собеседников журналиста siapress было гораздо лучше, чем у предыдущих двух. Во первых – им не предстоит обратная дорога, это местная компания. Во-вторых, какой-никакой результат есть.

«Мы ничего не ждали от выставки. Это просто демонстрация компании. Мы сделали здесь одну продажу, но это наш проработанный клиент. Он купил именно сейчас только потому, что техника на таких выставках обычно немного дешевле», – поделился своим мнением руководитель филиала компании «Стройкомплект» в г. Сургуте Иван Мохов.