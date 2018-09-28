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​Рудион по пятницам

Пенсия так далеко. Доживем до нее в пробке

Если вам немного за 40, вы почувствовали себя ягодкой и решили сменить работу - остановитесь. Посмотрите в глаза своему работодателю взглядом кота из «Шрека» и продолжайте пахать. Увольнение 45-летних, как и отказ в приеме их на работу, уголовным преступлением не станет. Дожидаясь «высокого статуса» предпенсионерабез работы, вы рискуете пополнить 19-миллионную армию бедных в России. Ой, простите, 18-миллионную. В общем, не портите статистику Татьяне Голиковой.

На этой неделе депутаты Госдумы сделали то, чего россияне ждали со смирением: повысили пенсионный возраст. Теперь заживем - продолжительность жизни вырастет, доходы пенсионеров - тоже вырастут (аж на 1000 рублей уже в 2019 году!), рабочие места - появятся. И, на минуточку, с таким возрастом выхода на пенсию мы стали ближе к европейским странам. Вспоминается в связи с этим июньский доклад Высшей школы экономики, в котором говорится, что 17,4% мужчин и 6,5% женщин могут не дожить до пенсии после повышения возрастного ценза. Как видите, этих невезучих меньшинство. Выдыхаем.

А, если вы сомневаетесь, что хронические болячки будут мешать вам полноценно трудиться в 60 лет, включите телевизор и посмотрите «Голос 60+». Даже пенсионер из Югорска поет, чего бояться труженикам в самом расцвете сил? Ну что вы, скважину не пробурите? Или с армией дошколят не справитесь? Обязаны справиться, тем более, дошкольному работнику уже поставили памятник - первый в России и сразу в Сургутском районе.

Все будет хорошо. И главное - вас не смогут уволить за пять лет до выхода на пенсию. То есть, если вы дожили до 55 и 60 лет и вступили в предпенсионный возраст - считайте, попали в элитарный клуб. Социальная защищенность людей предпенсионного возраста будет гарантирована Уголовным кодексом.

Есть небольшое но. Неизвестно, что будет с теми, кто не устроит работодателя в 54 года. И с теми, кого не возьмут работать в 46. Некоторые полагают, что у этой категории граждан могут возникнуть некоторые сложности с трудоустройством. В международном докладе TheFutureofJobs 2018, например, сказано, что доля российских компаний, готовых инвестировать в переобучение персонала, ниже, чем в остальных исследованных странах. А больше трети сургутских работодателей заявили, что им проще взять на работу молодого специалиста, чем переобучить действующего. Вспомним классику и подумаем об этом завтра.

Тем более, в Югре есть, где работать. Сургутнефтегаз, Газпром и Тюменьэнерго предложили 17 тысяч вакансий в 2017 году. Компании сферы ТЭК испытывают потребность в квалифицированных специалистах. Поэтому убирайте свой диплом юриста или борьбу за него (тем более, в СурГУ с этим какие-то проблемы) и идите учиться на помбура. Впрочем, возьмут вас на работу только с опытом. Поэтому подумайте заранее, где его наработать.

Думается обо всем лучше всего в пробке. Слава властям, они есть в каждом городе. В Сургуте появился свой мегадлинный затор. Грибоедовская развязка и все вокруг нее будет стоять до 10 октября, а потом - как пойдет. Есть подозрение, что после завершения коммунальных работ большое стояние продолжится. Только что задала этот вопрос оракулу - он со мной согласен.

Казалось бы, прежде чем, застраивать район муравейниками, надо было расширить дороги, продумать инфраструктуру района так, чтобы он мог существовать более или менее автономно - обеспечить наличие рабочих мест, школ, детсадов, поликлиник, больниц, мест отдыха... Ладно сделали то, что принято, когда кажется. И вспомнили об интересах бизнеса - строить и продавать квадратные метры, строить и продавать... В этой бизнес-формуле нет ничего про «комфортную городскую среду».

Кстати, первое поколение новых сургутян детей растили в бараках, а рожать летали туда, где был роддом. Нынешним горожанам повезло намного больше. Ну не хватает кому-то мест в школах рядом с домом, ну в группах детских садов по 40 человек. Да. И что? Не забывайте, что ни вам, ни вашим «личинусам» никто и ничего не должен. И поменьше ходите с ними по заведениям общепита. Судя по опросу siapress.ru, вы всех бесите.

Чтобы не попасть в неловкую ситуацию с орущим в ресторане ребенком раньше времени, пройдите наш тест и узнайте о презервативах все. А потом киньте ссылочку на него своему сыну-студенту. Судя по видео из тюменского клуба «Байконур», студентов прям на посвящении в первокурсники раздевают догола. Вернее, они сами раздеваются - за призы. Если вы уже смотрели это видео и у вас там появились любимчики - не переживайте за них, вроде как отчислять не будут.


Скрин: vk.com/mash

И еще одна хорошая новость. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин ошибся, сказав, что в России у 19,3 миллиона человек доход ниже прожиточного минимума. Вице-премьер Татьяна Голикова его поправила - по свежим данным, эта армия состоит всего лишь из 18,2 миллиона.

Если и это не подняло вам настроение, посмотрите, как плачет Бузова.


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Сегодня в 18:00, просмотров: 103, комментариев: 0


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