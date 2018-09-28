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Чему можно научиться в Сургуте, чтобы получить и хобби, и дополнительный заработок // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Хорошо, когда есть хобби, которое приносит дополнительный доход. А если такого нет? Мы решили выяснить, на какие курсы можно записаться в Сургуте, чтобы было «недолго», «не очень дорого», и «с перспективой получения прибыли».

Массаж

В Сургуте удалось найти несколько предложений по обучению разным видам массажа (классический, тайский, точечный и так далее).

Стоимость варьируется в зависимости от вида. Так, например, пять дней обучения классическому массажу обойдется в 16,5 тысяч рублей. А десять дней тайскому — 14 тысяч.

Наведение «марафета»

В городе масса курсов, которые буквально за день могут научить наводить красоту людям: депиляция, оформление бровей или ресниц, маникюр-педикюр, всевозможные манипуляции с волосами и все в этом духе.

Цены варьируются в зависимости от направления обучения. Так, например, парикмахером можно стать за девять месяцев (пять тысяч рублей в месяц), а мастером шугаринга за ту же цену, только обучение продлится всего один день.

Фитнес-тренер

Если вы — спортсмен, то можно получить дополнительное образование «инструктор тренажерного зала или групповых программ». Всему научить обещают за шесть дней и 18 тысяч рублей.

Татуаж, перманентный макияж

За пять дней обучения можно стать мастером по татуажу и перманентному макияжу. Правда, заплатить за курс придется в районе 25 тысяч рублей. Хотя окупаемость тут очень быстрая: буквально пять-шесть клиентов позволят «отбить» вложения.

Обучение различному декору

В Сургуте можно с нуля научиться рисовать, лепить из полимерной глины, творить из керамики. Найти подходящий курс не составит труда. Стоимость варьируется. Например, освоить азы создания шедевров на холстах можно за три-девять месяцев, цена вопроса — 4,5 тысячи в месяц.

Курсы шитья или вязания

Шить и кроить в Сургуте можно научиться за максимум девять месяцев. Правда цена может смутить: в среднем 6500 в месяц.

С вязанием все проще — три тысячи в месяц, длительность курса можно определить самому.

Курсы по пошиву шапок из меха

В Сургуте можно научиться шить шапки из меха. Обучение на скорняка длится три месяца и стоит 15 тысяч рублей. Правда, как признались организаторы, это направление пока не пользуется спросом у сургутян.


Свадебный стилист

Стать свадебным стилистом можно всего за 30 дней и 16 тысяч рублей. А жениться люди не перестанут.

Флористика

В городе любого желающего могут научить составлять букеты из цветов или съедобных продуктов. Курс в десять дней стоит 20 тысяч рублей.

Курсы фотошопа

Все нюансы популярной программы Photoshop можно узнать за три недели. Отдать за обучение придется девять тысяч рублей.

Курсы по фотографии

Одна из организаций Сургута предлагает пройти трехнедельный базовый курс за 6800 рублей. Есть возможность прийти на пробное занятие бесплатно.

Изготовление сладостей

Мы не могли обойти стороной очень популярное в последнее время изготовление сладостей. Можно пройти профессиональную подготовку в учебных центрах (от 8500 тысяч за курс), а можно посетить мастер-классы. Например, за два дня и шесть тысяч рублей научиться печь четыре вида тортов. Или за один день — пряники (три тысячи рублей).

Дизайн интерьера

Стать дизайнером интерьера можно за два месяца. Стоимость обучения варьируется в пределах 20-25 тысяч рублей.

Мы не отрицаем, что освоить практически любое из перечисленных хобби можно и бесплатно, с помощью интернета. Но это, скорее всего, займет больше времени, да и удостоверяющих «бумаг» о мастерстве на руках не будет.

Источники фото: edustudio.by, massagerb.ru, global-fit.ru, kintoivino.ru, mehodel.ru, articles.t1.ua, fottos.ru, adolchristin.com


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Сегодня в 14:39, просмотров: 137, комментариев: 0


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Чему можно научиться в Сургуте, чтобы получить и хобби, и дополнительный заработок // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

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