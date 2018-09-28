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Роскошествовать мы не будем

Фото: Алексей Андронов
Фото: Алексей Андронов

В сургутской думе завершилась сентябрьская рабочая сессия. Результаты ее оказались крайне противоречивы, а некоторые итоги вызывают определенное беспокойство за будущее города.

С бюджетом Сургута есть проблема

Динамика роста доходов бюджета города падает. Об этом депутаты Сургута прямо говорили во время работы профильного комитета по бюджету, налогам, финансам и имуществу. С этим согласилась и председатель думы Надежда Красноярова:

«Ситуация с бюджетом и сейчас напряженная. У нас выросла долговая нагрузка, и дефицит сохраняется на уровне [1,1 миллиарда рублей, — прим. автора]. Но при должном профессиональном подходе мы справимся. Точно могу сказать, что роскошествовать мы не будем. В любом случае придется ужимать расходы и от чего-то отказываться. Какие-то учреждения, может быть, отпустим на вольные хлеба».

Как резерв, в думе и администрации города рассматривают дебиторскую задолженность в 700 миллионов рублей, но при этом подчеркивают, что с ней нужно работать, чтобы вернуть деньги в бюджет Сургута. Несмотря на это, власти города, как заявила Надежда Красноярова, не собираются отказываться от капитальных вложений в инфраструктуру.

Кстати: На текущий момент доходы бюджета Сургута находятся на уровне 22,7 миллиарда рублей, а расходы – на уровне 23,8 миллиарда рублей. Дефицит – 1,1 миллиарда рублей.

Переселения из ветхого и аварийного жилья придется подождать

О критической ситуации с переселением из ветхого и аварийного жилья портал siapress.ru уже писал после заседания комитета сургутской думы по городскому хозяйству и перспективному развитию города. Тогда было принято решение обратиться к окружным властям с двумя предложениями. Первое – дать возможность администрации города заходить в проекты жилищного строительства на ранней стадии. Второе – позволить выдавать жителям аварийных и ветхих домов деньги из окружной программы переселения для покупки нового жилья. И если по последнему предложению у депутатов городской думы есть надежда на положительный итог, то первая инициатива вызывает скепсис. «Это опасное предложение. У нас не все однозначно в России с дольщиками. Рисковать бюджетными деньгами, заходя в строительство на ранней стадии – это непозволительная роскошь. Сейчас у нас есть определенные гарантии от одного из застройщиков города, что он заявится на конкурс и продаст квартиры для переселения. Часть проблемы получится решить», – объяснил заместитель председателя думы Артем Кириленко. Ответ из округа придет в течение 30 дней.

Я противница жилья эконом-класса, но понимаю, что это все равно лучше, чем жизнь в балке (Надежда Красноярова)

Инвесторы не горят желанием строить школы в Сургуте

О том, что темпы строительства новых школ в Сургуте недостаточны для перевода всех образовательных учреждений на обучение в одну смену к 2025 году, в последнее время говорят все чаще. Подробности представители администрации города рассказали депутатам в закрытом режиме на заседании фракции «Единой России». Оказалось, что в Сургуте школы строятся только за счет бюджета, а частные инвесторы не торопятся участвовать в этом процессе.

«В ближайшее время начнется строительством двух школ на 900 мест каждая: в 32 и 33 микрорайонах. Заказчиком в этих проектах выступает администрация, и до конца года должны быть заключены контракты с подрядчиками. Но что касается школ, которые идут по ГЧП, на выкуп и по концессии, то инвесторы говорят, что им просто невыгодно в этом участвовать, потому что они остаются без прибыли», – объяснил Артем Кириленко.

Администрация города проводила предварительные переговоры с тремя компаниями, но после экономических расчетов заявок от них не поступило. Сейчас стоимость строительства школ за бюджетные деньги превышает суммы, которые предусмотрены окружной программой для инвесторов. К этому добавляется и проблема с налогом на прибыль, который образуется при передаче школы обратно в руки муниципальным властям после периода эксплуатации. Выходом из ситуации могло бы стать введение больших налоговых льгот для тех инвесторов, которые участвуют в проекте строительства образовательных учреждений, но такие полномочия есть только на федеральном уровне.


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Сегодня в 14:06, просмотров: 151, комментариев: 0


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