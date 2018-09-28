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«Нет никаких гарантий, что СурГУ вернет аккредитацию в следующем году»

Студенты почти месяц боролись с руководством университета за перевод в другой вуз

В редакцию портала siapress.ru обратилась читательница Татьяна Матвеева. Девушка на тот момент была студенткой второго курса магистратуры Сургутского государственного университета по специальности «Юридическая служба организации правового направления». Обучающаяся рассказала как вуз «помогал» студентам направления, лишившегося аккредитации в этом году.

«В августе направление юриспруденция — магистратура по решению Рособрадзора было лишено аккредитации. После этого для студентов устроили собрание, где нам предложили два варианта развития событий: учиться в СурГУ на направлении без аккредитации или забирать документы и самим куда-то поступать. Оба варианта не устроили многих студентов», — рассказывает Татьяна.

Отметим, проректор Сургутского университета Елена Коновалова в интервью нашему изданию объясняла, чем грозит для обучающихся отсутствие аккредитации направления: «В следующем году мы снова будем проходить аккредитацию и постараемся восстановить документы на юриспруденцию.

Но дипломы по направлению без аккредитации мы можем выдать только университетского образца, а не государственного. Они не котируются на госслужбе, а это недопустимо для большинства студентов юристов.

Кроме того, на направлениях, где нет аккредитации, не предоставляется отсрочка от армии и обучение нельзя оплатить материнским капиталом», — говорила проректор.

Понимая серьезность последствий, переживая о собственных финансах и времени, вложенном в обучение, будущие юристы стали писать запросы в другие учебные заведения, чтобы их приняли на обучение, хотя, по словам Татьяны, этим должен был заняться СурГУ. «Попытки не увенчались успехом: группу был готов принять Омский университет в порядке перевода, но с большой академической разницей, а Томский и Тюменский институты нам вовсе отказали», — повествует студентка.

Далее, по словам Татьяны, вуз организовал еще одно собрание, где руководство озвучило те же два предложения. «После чего мы обратились в редакцию вашего издания и Министерство образования. В личном разговоре специалисты ведомства объяснили, что нет никаких гарантий, что Сургутский университет устранит все замечания, и, соответственно, вернет аккредитацию своему направлению, — говорит девушка. — Также у руководящего состава университета не было гарантий, что студентов [если они все-таки отучатся второй курс в другом вузе — прим.ред] примут обратно».

Студенты самостоятельно обратились в Югорский госуниверситет, который находится в Ханты-Мансийске, поговорили с ректором, который заявил — если группа будет сформирована (то есть, порядок перевода будет осуществлен), то они готовы принять обучающихся из СурГУ.

«Мы с одногруппниками начали писать заявления о переводе. Руководство СурГУ отказывалось идти навстречу, и вновь предложило только отчислиться и забрать документы», — продолжает рассказ активистка.

По итогу, студентам все-таки обеспечили перевод в ЮГУ с сохранением срока обучения и условий. А единственное, что сделал Сургутский университет в данной ситуации — подготовил личные дела студентов и отправил их в Ханты-Мансийск. Но Татьяна считает, что и это произошло только благодаря постоянным уговорам и жалобам в прессу.

Теперь студенты направления «Юридическая служба организации правового направления» будут обучаться по специальности «Правоохранительные органы». Отвечая на вопрос, в чем отличие, девушка поясняет: «Специфика совершенно разная».

Перевести студентов на тот же учебный курс университет в столице Югры не может — нет учебной программы по необходимому направлению.

А делиться разработками СурГУ якобы отказался.

Объяснения, почему университет не хочет передать программу ЮГУ, студенты также не получили.

Фото: управление общественный связей СурГУ.


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Сегодня в 09:54, просмотров: 230, комментариев: 0


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