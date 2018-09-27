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17 тысяч вакансий предложили Сургутнефтегаз, Газпром и Тюменьэнерго

Фото А. Андронов
Фото А. Андронов

17 тысяч вакансий было выставлено на рынке труда Югры в топливном энергетическом комплексе (ТЭК) в 2017 году. Об этом рассказала представитель Департамента труда и занятости населения Югры Юлия Миронова.

Она выступила модератором круглого стола «Кадровые проблемы в компаниях ТЭК», который состоялся в рамках выставки «Сургут. Нефть и Газ».

На нем присутствовали представители компаний сферы ТЭК: ПАО «Сургутнефтегаз», ООО «Газпром трансгаз Сургут» и АО «Тюменьэнерго», руководители окружного департамента труда и представители Сургутского политехнического колледжа, который является основным поставщиком кадров по рабочим специальностям.

Несмотря на то, что нехватка кадров – проблема бизнеса, говорили в основном представители центров занятости населения. Они постарались объяснить кадровикам нефтяных, газовых и энергетических корпораций основные причины, почему те никак не найдут нужных соискателей.

Юлия Миронова уверена, что проблема недостатка специалистов связана с переездом молодежи из нашего региона в другие крупные города. Чаще всего туда, где они проходили обучение.

«Проблему со студентами можно решить при помощи устройства их на стажировку в местные компании. Необходимо только заинтересовать их хорошими предложениями, и тогда они останутся в нашем регионе. Таким образом, у студентов будет работа, а у работодателей хорошие кадры», – подсказала вариант решения проблемы представитель дептруда.

По данным окружного ведомства, на сегодня в Югре есть муниципалитеты с незадействованными кадрами, которые не могут трудоустроиться, несмотря на востребованность специальности, а в других городах – наоборот: есть вакансии, но нет соискателей. Однако люди не переезжают в другие города из-за трудностей с жильем.

«Главная проблем в том, что работодатели не предоставляют условия для переезда, а иногда вообще не оформляют сотрудников официально», – резюмировала Миронова.

В Сургуте нужных сотрудников не могут найти 964 работодателя, причем 44 из них – из сферы ТЭК.

«Всем работодателям нужны люди с опытом работы и дополнительными специальностями. Однако опыта им приобрести негде, – констатировала директор Сургутского центра занятости Ирина Мочалова. – Центр даже готов организовать повышение квалификации соискателей, но только при условии, что их потом точно трудоустроят».

Получается, что работодатели, особенно из сферы ТЭК, по рабочим специальностям ждут уже готовых специалистов. С опытом работы. Возиться с наставничеством желающих нет. Обучать по нужным самим же им специальностям – тоже.

Когда модератор круглого стола предложила представителям крупных компаний рассказать о своем видении, как решить проблему с отсутствием опыта работы у специалистов, все просто отмолчались.

Возможно, кандидатам без опыта работы портят репутацию соискатели, которые просто купили свои корочки. Такой вывод можно сделать из высказывания руководителя центра социального партнерства АУ «Сургутский политехнический колледж» Ирины Сердюковой.

Она рассказала, что в Сургуте существует 37 центров, продающих корочки по любым специальностям. При этом людей там обучают без какой-либо материальной базы по дистанционной форме.

«После покупки таких короче, отряд людей без должного образования бежит устраиваться на городские предприятия», – заявила Сердюкова.

В свою очередь представитель ООО «Сургутнефтегаз» парировала высказывание, и заявила, что дальше службы безопасности такие люди не пройдут.

После окончания круглого стола представители компаний приняли участие в ярмарке вакансий в надежде найти необходимые кадры.


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Сегодня в 18:45, просмотров: 170, комментариев: 0


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