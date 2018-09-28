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Топ-10 фильмов от Александра Ханта, режиссёра х/ф «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»

фото из архива А. Ханта
фото из архива А. Ханта

Хотите расширить свой кинокругозор? Спросите, какие фильмы смотрят те, кто их снимает! Александр Хант — молодой талантливый режиссер родом из Югры. В прошлом году он громко заявил о себе, сняв дебютную кинокартину «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», а сейчас работает над новым (и многообещающим фильмом) про подростков — «Межсезонье». Представляем вашему вниманию десять достойнейших кинокартин — по версии Александра Ханта.

1. «Акт убийства», 2012

(реж. Джошуа Оппенхаймер, Аноним, Кристина Синн)

Документальная кинокартина, повествующая о геноциде в Индонезии, случившемся после военного переворота в 1965 году.

2. «Кояанискатси», 1983

(реж. Годфри Реджио)

Документальный фильм, показывающий с разных сторон взаимодействие человека и технологий. Это первая кинолента из трилогии «Каци». «Кояанискатси» — говорящее название. Это слово на языке индейцев хопи означает сумасшедшую жизнь, жизнь в беспорядке, жизнь вне равновесия, разрушение жизни или состояние жизни, которое диктует новые условия существования.

3. «Одержимость», 2013

(реж. Дэмьен Шазелл)

Музыкальная психологическая драма о сложных и бескомпромиссных отношениях между ударником и руководителем джазового коллектива. Фильм затрагивает тему безграничных (?) возможностей человека и пределы, за которые готов (?) выйти исполнитель, чтобы стать по-настоящему великим.

4. «Турецкие наслаждения» («Восточные сладости»), 1973
(реж. Пол Верховен)

Короткое эротическое приключение на заднем сидении автомобиля становится для героев картины началом безграничной роковой любви, натуралистичные проявления которой лицемерно отвергаются общественной моралью. Название фильм получил дали вовсе не из-за откровенных сцен, а из-за сцен, где герой приносит в больницу своей подруге коробку восточных сладостей.

5. «Летучий голландец», 1995

(реж. Йос Стеллинг)

Художественный фильм, показывающий события во Фландрии XVI века, которая ври уже несколько десятилетий находится в составе владений испанской короны. Картина повествует о том, как отважный молодой человек отправляется на поиски отца к холодному морю. И помочь ему можгут только вера в свои силы и счастливый случай.

6. «Человек-гризли», 2005

(реж. Вернер Херцог)

Документальная картина о натуралисте Тредуэлле, который 13 лет провел в национальном парке Катмай (Аляска), общаясь с медведями гризли. Интересный, но прискорбный факт: за два года до создания фильма Тредуэлл и его подруга Эми Хугенард были убиты и частично съедены медведями гризли.

7. «Антихрист», 2009

(реж. Ларс фон Триер)

Драматический художественный фильм о немолодой паре, чей ребенок упал в окно, пока они занимались сексом. Мать сходит с ума от чувства вины, а муж-психотерапевт в попытках спасти ее увозит женщину в старый дом в лесной чаще. По словам самого режиссера, в центре фильма идея о том, что наш мир создал Дьявол, а не Бог. Фильм посвящен режиссеру Андрею Тарковскому.

8. «Мой друг Иван Лапшин», 1984
(реж. Алексей Герман)

Культовый советский художественный фильм, в центре сюжета которого лежит история начальника уголовного розыска города Унчанска, Ивана Лапшина, короткий кусочек его жизни и жизни его друзей, товарищей и знакомых.

9. «Не горюй!», 1968

(реж. Георгий Данелия)

Комедийно-дарамтический художественный фильм, представляющий собой вольную экранизацию романа французского писателя Клода Тилье «Мой дядя Бенжамен», перенесенную в Грузию конца XIX — начала XX века.

10. «Облако-рай», 1990

(реж. Николай Досталь)

Трагикомедия о событиях в маленьком провинциальном городке. Главный герой Коля, желая привлечь к себе внимание жителей, говорит, что якобы собирается переезжать на Дальний Восток. Его решение находит всеобщую поддержку, все соседи воодушевленно участвуют в его сборах и проводах, заставляя даже уволиться и продать собственность. Однако когда герой решается признаться во вранье, ему почему-то никто не верит.


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28 сентября в 09:30, просмотров: 471, комментариев: 1


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Комментарии:
Dochimacho
не нравится
28 сентября в 17:14
странный набор контента. да кинцо афтора не фрукт

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