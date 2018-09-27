Голосующая аудитория портала siapress.ru проголосовала за самого эффективного градоначальника Сургута. Им оказался Александр Сидоров (67,5 процента голосов). На второй позиции закрепился Дмитрий Попов (20,9 процента голосов). Закрывает тройку текущий глава города Вадим Шувалов (11,6 процента голосов).
Раньше было лучше // ИНФОГРАФИКА
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