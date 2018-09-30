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​Философия Клондайка

Первый фонтан сургутской нефти стал переломным моментом в истории города и началом его разворота в сторону большой нефтегазовой промышленности. Промышленности, ради которой строились ГРЭС, прокладывались дороги, возводились рабочие поселки. Советский Союз делал все для людей, чтобы те, в свою очередь, делали все для Советского Союза.

На Север энтузиасты ехали сначала «за туманом и за запахом тайги», а потом просто за длинным рублем. Так что со временем Сургут из разрозненных районов превратился в полноценный сибирский город, который, однако, даже спустя десятилетия сохранил в себе философию Клондайка — места, в которое отправляются, чтобы заработать, а потом благополучно уехать назад.

Причем философия эта проявляется в последние годы все более явно и в самых разных аспектах. Начиная с равнодушия самих сургутян к общественно-политической жизни города и региона (взять хотя бы выборы 9 сентября, на которых Сургут показал самую маленькую явку по всей Югре) и заканчивая политическим курсом, которого придерживается команда городской администрации. Да и есть ли он — этот курс? С учетом того, что вся административная верхушка за последние два года сменилась кардинально. Еще и не по одному разу. Как в такой суматохе успеть передать эстафетную палочку?

Результатом стала разруха в строительной сфере. Например, в городе вводится огромное количество жилья с курсом на запад, но не прокладываются альтернативные пути проезда. От этого по утрам треть населения встает в километровые неподвижные пробки.

В Сургуте все еще не хватает 20 школ. А в некоторых из тех, что имеются, количество первых классов доходит до буквы «М». Город эту проблему осознает и даже пытается как-то решить. Но в ближайшие два года ввода новых образовательных учреждений не планируется.

В Сургуте двадцать лет строят морг.

В Сургуте любят хвалить филармонию и восхищаться ДИ «Нефтяник», принадлежащий Сургутнефтегазу, но предпочитают игнорировать тот факт, что Сургутский драматический театр работает в приспособленном помещении, а «Петрушка» вообще ютится в разваливающемся здании бывшего кинотеатра, где даже спектаклей не проводится — сцены нет. Ну а на месте старого ДК «Геолог», который снесли лет десять назад, сейчас строят очередную многоэтажку (в районе, где расположена всего одна доверху переполненная поликлиника и нет ни одного культурного центра).

Словом — Клондайк. Место возможностей? Теоретически — да. Место, где все сделано для комфортной жизни? Навряд ли.

Но все-таки подвижки намечаются. «Петрушке» вон пообещали построить нормальное пристанище. И горемычную Станцию Юннатов (вроде как) собираются привести в божеский вид. Кубок мира по водному поло провели довольно успешно и даже хотят выделить деньги, чтобы достроить единственный городской стадион — «Спортивное ядро». Главное, чтобы все эти позитивные инициативы не заглохли, как десятки и сотни, что были до них.

В конце концов, даже угрюмая сургутская погода поняла, что пора что-то менять. Начала с себя и подарила нам прекрасный, теплый сентябрь. Чем не пример для подражания?

Обо всем этом и даже чуточку больше читайте в новом сентябрьском выпуске «Нового Города», который в понедельник поступит в продажу в киоски «Информечать».


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30 сентября в 10:30, просмотров: 883, комментариев: 5


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Комментарии:
Моби
не нравится
27 сентября в 15:18
ну опять порадовала! Редакция - премию Анастасии выпишите - заметки пишет хорошие.
сургутянка
не нравится
30 сентября в 23:56
Город пытается решить эту проблему? Например 27 школу и прогимназию на Лермонтова располовинили. Теперь для детей младших классов не стало своей школы, то есть школы в шаговой доступности. Не понятно только какой цели достигли? Усугубили положение. Опускаемся! Для чего надо было строить храм со стоянкой на на 1.5 га. земли, в то время когда нехватает школ? Немножко поскромнее надо быть верующим и больше думать о благополучии семей, а значит детей. На самом деле все происходить с точностью наоборот. Конечно, то что со школами происходит это ещё не всё, не раз ещё вспомним что натворили. Посмотрите как строили при советской власти. Надо было модернизировать школы и 27 обязательно, но не в ущерб шаговой доступности.
сургутянка
не нравится
01 октября в 00:01
Школы, пенсии!!! Да что бы делала молодежь, если б бабушки работали до 60. Кто бы водил детей в школу за квартал по дороге без пешеходного перехода? Обдирают людей со всех сторон! Да если б все было благополучно. Надо понимать белые в стране орудуют, под себя гребут....
сургутянка
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01 октября в 00:11
Вместо стоянки для машин в 1,5 га построили бы школу для своих. Сколько бы мест освободилось в школах! И учились бы и молились бы с утра до вечера! Да и сейчас не поздно и что им стоит над гаражами ещё 2 этажа школа .
СургуT Моби
не нравится
01 октября в 09:26
За что премии? После каждой заметки хочется спросить - и что?

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