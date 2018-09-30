​Философия Клондайка

Первый фонтан сургутской нефти стал переломным моментом в истории города и началом его разворота в сторону большой нефтегазовой промышленности. Промышленности, ради которой строились ГРЭС, прокладывались дороги, возводились рабочие поселки. Советский Союз делал все для людей, чтобы те, в свою очередь, делали все для Советского Союза.

На Север энтузиасты ехали сначала «за туманом и за запахом тайги», а потом просто за длинным рублем. Так что со временем Сургут из разрозненных районов превратился в полноценный сибирский город, который, однако, даже спустя десятилетия сохранил в себе философию Клондайка — места, в которое отправляются, чтобы заработать, а потом благополучно уехать назад.

Причем философия эта проявляется в последние годы все более явно и в самых разных аспектах. Начиная с равнодушия самих сургутян к общественно-политической жизни города и региона (взять хотя бы выборы 9 сентября, на которых Сургут показал самую маленькую явку по всей Югре) и заканчивая политическим курсом, которого придерживается команда городской администрации. Да и есть ли он — этот курс? С учетом того, что вся административная верхушка за последние два года сменилась кардинально. Еще и не по одному разу. Как в такой суматохе успеть передать эстафетную палочку?

Результатом стала разруха в строительной сфере. Например, в городе вводится огромное количество жилья с курсом на запад, но не прокладываются альтернативные пути проезда. От этого по утрам треть населения встает в километровые неподвижные пробки.

В Сургуте все еще не хватает 20 школ. А в некоторых из тех, что имеются, количество первых классов доходит до буквы «М». Город эту проблему осознает и даже пытается как-то решить. Но в ближайшие два года ввода новых образовательных учреждений не планируется.

В Сургуте двадцать лет строят морг.

В Сургуте любят хвалить филармонию и восхищаться ДИ «Нефтяник», принадлежащий Сургутнефтегазу, но предпочитают игнорировать тот факт, что Сургутский драматический театр работает в приспособленном помещении, а «Петрушка» вообще ютится в разваливающемся здании бывшего кинотеатра, где даже спектаклей не проводится — сцены нет. Ну а на месте старого ДК «Геолог», который снесли лет десять назад, сейчас строят очередную многоэтажку (в районе, где расположена всего одна доверху переполненная поликлиника и нет ни одного культурного центра).

Словом — Клондайк. Место возможностей? Теоретически — да. Место, где все сделано для комфортной жизни? Навряд ли.

Но все-таки подвижки намечаются. «Петрушке» вон пообещали построить нормальное пристанище. И горемычную Станцию Юннатов (вроде как) собираются привести в божеский вид. Кубок мира по водному поло провели довольно успешно и даже хотят выделить деньги, чтобы достроить единственный городской стадион — «Спортивное ядро». Главное, чтобы все эти позитивные инициативы не заглохли, как десятки и сотни, что были до них.

В конце концов, даже угрюмая сургутская погода поняла, что пора что-то менять. Начала с себя и подарила нам прекрасный, теплый сентябрь. Чем не пример для подражания?

Обо всем этом и даже чуточку больше читайте в новом сентябрьском выпуске «Нового Города», который в понедельник поступит в продажу в киоски «Информечать».