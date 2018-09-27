В Лянторе появился первый в России памятник воспитателю

Накануне Дня дошкольного работника на территории детского сада «Город детства» в г. Лянтор Сургутского района открылся памятник воспитателю.

Скульптуру отлили из бетона преподаватели и воспитанники детского дошкольного учреждения.

Идея создать скульптуру принадлежит заведующей «Города детства» Юлии Голубовой – кандидату педагогических наук, выпускнице Президентской программы, академику академии Творческой педагогики.

«В России есть очень много интересных памятников. А вот памятника воспитателю нет. Есть только стела, посвященная наставникам императора Александра II, - поясняет автор проекта. – Поэтому мы и решили исправить это упущение».

Композиция состоит из четырех фигур: воспитатель с контрабасом (ведь воспитатель может все!) и с подзорной трубой (воспитатель не упускает из виду ничего!). А рядом – двое вальсирующих детей.

Изготовила скульптуру младший воспитатель «Города детства» - преподаватель декоративно-прикладного искусства Тамара Рассказова из художественного бетона на основе арматуры. Создавать композицию ей помогали воспитанники и из родители. К работе приступили в конце мая и завершили 20 сентября. Основные этапы можно посмотреть здесь.

26 сентября скульптурная композиция официально стала украшением не только «Города детства» и города Лянтор, но и всего Сургутского района.

День работника дошкольного образования отмечается в России 27 сентября. В этот день в 1863 году в России открылось первое дошкольное учреждение. Его основателем стала Софья Люгебиль – супруга российского филолога, педагога, профессора Карла Люгебиля.