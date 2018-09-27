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​«Это кощунство!». Госдума отказалась поддержать поправки ЛДПР о сохранении пенсионных льгот для северян

Фото: duma.gov.ru
Фото: duma.gov.ru

Депутаты Госдумы отказались сохранять нынешний возраст выхода на пенсию жителям северных регионов страны, а также возможность для людей, выработавших северный стаж, получать страховую пенсию с 50 лет для женщин и 55-ти - для мужчин. Соответствующие поправки в законопроект, который проходит третье чтение в Госдуме, вносили депутаты от ЛДПР.

По словам парламентария, представляющего Югру и Ямал, Владимира Сысоева к нему поступило десятки тысяч обращений от людей, которые просят не поднимать возраст выхода на пенсию для северян. Это необходимо в том числе, и из-за сложных климатических условий, в которых здесь живут люди, что, безусловно, влияет на продолжительность жизни.

Очередная попытка внести поправки была предпринята 26 сентября. Однако сохранение действующего возраста выхода на пенсию не поддержал никто. За поправку, касающуюся получении страховой пенсии при выработке стажа, проголосовал только Артур Чилингаров, представляющий республики Тыва, Хакасия и Красноярский край.

«Это кощунственно по отношению к северянам», - прокомментировал решение коллег Владимир Сысоев.

Законопроект о пенсионной реформе 27 сентября проходит третье чтение в нижней палате парламента. Накануне депутаты внесли в документ изменения, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным. В частности, возраст выхода на пенсию для женщин планируют поднять до 60 лет, а не до 63-х.


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Сегодня в 12:54, просмотров: 853, комментариев: 27


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Комментарии:
Моби
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Сегодня в 13:06
Всё правильно - льготы для северян принимались в своё время на время освоения севера, когда тут условия были никакие. Сейчас условия труда практически ни чем не отличаются - современная теплая техника, спецодежда, теплые дома, все продукты - при чем по тем же ценам, что и на большой земле. Более того, количество людей, действительно могущих сказать о суровых условиях работы - вроде бурильщиков или геологов каких, несравнимо меньше всяких там инженеров\чиновников\и прочих служащих, сидящих в тепленьких офисах.
Будулай Алмазов
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Сегодня в 13:36
Государству нужны были специалисты для освоения севера- вот оно и гарантировало льготы, тем кто ехал на север. Теперь люди приезжают сами, без приглашения, без специальности. Условия для жизни и работы уже созданы, их трудоустрой, обучи и еще льготы как первопроходцам сохрани. Депутат дешевым популизмом занимается.
Dochimacho Будулай Алмазов
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Сегодня в 14:11
на минуточку.....специалисты с северов уезжают. Приезжает население с низким образовательным цензом. Оооочень большая разница.
Dylan Моби
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Сегодня в 16:13
Вы точно с севера? Льготы для северян принимались совершенно по другому поводу. Климат у нас тут, знаете ли, близкий к арктическому. Если учили географию, то должны знать, что наш округ ничем не защищен от влияния холодных воздушных масс Арктики, у нас тут нет уральских гор и, тем более, теплых атлантических течений. Поэтому зима 8 месяцев году, резкие перепады температур и давления, что сопровождается различного рода болезнями, которые изнашивают человеческий организм значительно быстрее, нежели у жителей регионов с более мягким климатом. Именно поэтому и снижали планку пенсионного возраста по отношению к другим регионам. Про бурильщиков и геологов сказали, а про то, что уличные работы отменяются в актированные дни - нет. В -45 отменяют уличные работы, а офисным рабочим и в -60 никто не отменит. Они не живут в офисах, не добираются туда через телепортацию, им придется идти пешком на работу в мороз, потому что машина при такой температуре уже вряд ли заведется. А это должно поощряться льготами, ибо тяжелые условия жизни.
Моби Dylan
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Сегодня в 16:26
аки даже и родился тут.
Сколько раз было -60? Ноль раз? около 50 было неделю или две.
В минус 30 никакого дискомфорта ни для тебя в теплом пуховике ни для машины, ни для автобуса. Еще - раз, да, тут совсем не комфортная зима, но ВСЕ условия, чтобы её комфортно переносить - есть. По крайней мере, сургут не анадырь какой-нибудь. Тут вся инфраструктура есть. Льготы вводились для того, чтобы люди ехали в некомфортные неизвестные условия. Сейчас вопрос трудовых ресурсов не стоит остро.
Андрей Захаров Моби
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Сегодня в 16:44
Оставить пенсионный возраст на сегодняшнем уровне - это перебор, но сохранить 5-летний разрыв необходимо!
Факт Вашего рождения в ХМАО еще не свидетельство глубоких познаний о влиянии длительной работы в условиях местного климата на организм даже представителя офисного планктона
Dylan Моби
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Сегодня в 16:45
Ага, то есть это Вы к землякам своим так зло и цинично относитесь - депутат от ЕР что ли? "вопрос трудовых ресурсов", "есть все условия, инфраструктура" - Вы даже заливаете людям как ЕР в думе. Я не знаю, может быть у вас есть два личных раба, которые рядом с Вами несут два обогревателя, когда Вы по улице идёте, но у обычных людей всю значительно хуже. У нас часть населения в 21 веке до сих пор ходит на дырку на улице вместо туалета. В сильные морозы системы отопления целых поселков выходят из строя, как это было пару лет назад в Нижневартовском районе. Хронические болезни, которые возникают от этого климата, например дыхательных путей (бронхиальная астма), сердечно-сосудистой системы, которые появляются от перепадов давления и от того, что кислород начинает сжижаться при низких температурах - это все не научились предупреждать и вылечивать еще, поэтому люди живут меньше. Для вас округ это один Сургут что ли? В Сургуте бывает -50 нередко, а в том же Радужном -60 это не редкость, уже не говоря про Березово. Так что не надо ля ля про условия и инфраструктуру.
Dylan Андрей Захаров
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Сегодня в 16:50
Да нельзя повышать пенсионный возраст в стране вообще. У нас слишком маленькая продолжительность жизни, очень много народа на работе умирать будет - это фашистское решение. Профицит в бюджете за 8 месяцев 2018 года 2 триллиона рублей, можно оттуда взять деньги на пенсии, и их не на один год хватит ещё.
Будулай Алмазов Dylan
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Сегодня в 16:59
Я здесь родился и живу всю жизнь, не считая армии и ВУЗа. А лет мне шестой десяток пошел. Давайте, расскажите мне про климат. Когда специалистов звали на север и предлагали льготы, то обязательным условием было прохождение медкомиссии. И только по её итогам заключался договор. Ибо расходы государства, связанные с болезнью персонала на севере обходились в разы дороже, чем на большой земле. А сейчас на север, нередко, едут люди, которые и у себя дома-то через раз дышат. Но это ничуть не мешает им валить все свои проблемы на север, и требовать льгот.
Dylan Будулай Алмазов
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Сегодня в 17:11
Вам в таком возрасте самому бы не мешало все знать про климат. Я тоже всю жизнь живу здесь с рождения. Так вот, мне людей жалко, в частности земляков моих, которые пашут в нашем климате не жалея себя и не доживая иногда до внуков, а не какие-то там расходы государства. Пусть меньше тратят на войнушки, спасение придворных олигархов от санкций, капризы депутатов и чиновников, а больше на детей больных онкологией, на помощь малоимущим, сиротам и людям с ограниченными возможностями, на северные льготы и инновационные стартапы. Все беды у России от жадности вельмож.
Будулай Алмазов Dylan
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Сегодня в 17:16
Сейчас в одном Сургуте народу больше, чем в 70-е годы во всем Округе было. Можно было гарантировать льготы. Давайте всю страну в Сургут перевезем- вот и будем все по-старому на пенсию выходить.
Dylan Будулай Алмазов
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Сегодня в 17:22
Не надо так переживать, вся страна скорее в Москву поедет, чем в Сургут. Потому что Москва всё высосала из регионов на свою шикарную жизнь. Давайте вообще льготы уберем и у нас из округа уедут все, даже из Сургута, будет как на Дальнем Востоке.
Будулай Алмазов Dylan
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Сегодня в 17:29
А давайте уберем. Вся пена схлынет. Квартиры подешевеют. Ну да, конкуренция уменьшится и цены подрастут на товары и услуги. Но, сдается мне, плюсов побольше будет для тех, кто реально вкалывать и зарабатывать приехал, а не по собесам околачиваься.
Dylan Будулай Алмазов
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Сегодня в 17:35
Последствия слегка недооцениваете, выжженная земля тут будет, округ остановится в развитии. Одна вахта и всё. Так что не надо нам таких потрясений.
Будулай Алмазов Dylan
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Сегодня в 17:42
А какое развитие вы имеете в виду? Вы верите, что у этой территории есть возможность существования, хоть отдаленно напоминающая нынешнюю, когда добыча нефти упадет в несколько раз?
Tenoten
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Сегодня в 17:48
СИА, а предложите вашему комментатору Моби накатать большой содержательный блог о том, почему Сургуту не нужны северные? На основе того, что он тут уже наговорил. Имхо, будет бомбическая статья с головокружительным количеством камментов!
Gopnik
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Сегодня в 18:11
Был в СССР - один врач - кардиолог так он был против строительства на севере городов для постоянного места жительства, только вахтовый метод работы. Главный аргумент - мужская смертность вырастет в разы. Так , что блогерам- экспертам большой физкультпривет.
Швондер
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Сегодня в 18:22
Тенотен (кстати лекарство при недержании мочи) и гопник - вы два долбоклюя. Как кардиолог и блогер говорю
Ринат Кадыров Моби
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Сегодня в 18:32
инфраструктура говоришь? в час пик с пикса уехать в город проблема даже без нынешнего перекрытия участка дороги рядом с Лентой. в -40 на линию выйдет 70% маршруток-значит часть народа уже не уедет с первого раза. в такую погоду не заведется часть машин, значит народу на остановках еще прибавится, а если учесть что власти остановочные павильоны с ларьками, где можно было согреться, заменили на дырявые стекляшки или вобще голую землю оставили-совсем беда.
Швондер
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Сегодня в 18:34
Админ забань быдлогопа на сутки чтоб не позорил светлое имя
Моби Dylan
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Сегодня в 20:24
"Ага, то есть это Вы к землякам своим так зло и цинично относитесь - депутат от ЕР что ли? "вопрос трудовых ресурсов", "есть все условия, инфраструктура" - Вы даже заливаете людям как ЕР в думе. Я не знаю, может быть у вас есть два личных раба, которые рядом с Вами несут два обогревателя, когда Вы по улице идёте, но у обычных людей всю значительно хуже." - ващщет я в принципе против повышения возраста в нынешних условяих, и неоднократно тут это озвучивал. Но конкретно по разной цифре возраста моя позиция такая, что уже должно быть одинаково везде. Ну а про ЕР - по моим постам видно как я к ним отношусь
Моби Dylan
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Сегодня в 20:27
"Так вот, мне людей жалко, в частности земляков моих, которые пашут в нашем климате не жалея себя и не доживая иногда до внуков, а не какие-то там расходы государства." - а мне не жалко, ибо эти самые люди еще пару недель назад опять пошли и проголосовали за ту партию, которая и продвинула это повышение. Чего их жалеть?
Моби Dylan
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Сегодня в 20:34
18 марта 76 % жителей округа проголосовали за "траты на войнушки, спасение придворных олигархов от санкций, капризы депутатов и чиновников". Какие теперь претензии? Можно и пенсии северные убирать, и, надо полагать, всё-таки надбавки уберут в скором времени.
Моби
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Сегодня в 20:37
и кстати, сургутяне не хотят участвовать в митингах против реформы, почему кто-то должен их жалеть?
Моби Dylan
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Сегодня в 20:38
и да - на выборах 18 марта и 9 сентября за кого голосовал?
Dylan Моби
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Сегодня в 21:10
На выборах 18 марта я голосовал за Явлинского, а 9 сентября просто испортил бюллетень.
Dylan Моби
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Сегодня в 21:14
С одной стороны Вы правильно говорите, многие голосовали за эту власть, но с другой - людей просто одурачили пропагандой. Сейчас уже прозрение у многих началось. Почему на митинги не идут? Я в Хантах в трех акциях протеста участвовал против повышения пенсионного возраста, так вот народ вроде как и против и власть критикует, но не верит, что протестом возможно что то изменить. Надо достучаться до каждого, по другому никак.

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