Набережная в крупнейшем поселении Сургутского района появится до конца года//ФОТО

Скейт-парк, скалодром, спортплощадка и прочие малые архитектурные формы появятся на набережной реки Пим в Лянторе уже в октябре. Собственно строительные работы уже практически завершены, в чем убедился накануне во время рабочей поездки в крупнейший населенный пункт муниципалитета глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

«Невооруженным взглядом уже сейчас видно, как преобразилась территория. С лета здесь был проделан большой объем работы. Осталось завершить благоустройство набережной, провести озеленение», - отметил градоначальник.

По информации пресс-службы администрации Сургутского района, общая стоимость работ по обустройству набережной – более 40 млн рублей, 35 из которых – деньги из районной казны. Строительство происходит в рамках программы «Комфортная городская среда».

Комиссия также проинспектировала реконструкцию водоочистных сооружений. За ближайшие три года ВОС фактически будет заново построен и его мощность достигнет 16 тысяч кубометров в сутки. Стоимость работ составляет 360 миллионов рублей.

«Лянтор динамично развивается и проблемы с обеспечением чистой питьевой водой сказываются на темпах ввода жилья и социальных объектов. Поэтому администрация Сургутского района приняла решение о том, что начинать реконструкцию этого объекта необходимо уже сейчас. Даже без учета финансирования из окружного бюджета. Чем раньше начнем, тем население быстрее получит качественную питьевую воды» – рассказала журналистам заместитель главы Сургутского района Дина Кузьмина.

фото А. Андронова