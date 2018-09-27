Кто пойдет на выборы?

Совершенно случайно на сайте Информационно-аналитического интернет портала, учредителем которого являются правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и акционерное общество "Издательский дом "Новости Югры", обнаружил целый раздел под названием «Деятельность ОНФ». Прямо между «Спортом» и почему-то оказавшимся последним «В Югре».

Честно говоря, меня такая откровенность ошеломила. Не партийное, а целиком финансируемое из регионального бюджета СМИ открыто публикует за счет налогоплательщиков рекламу организации, созданной для поддержки Владимира Путина на выборах Президента России.

Мало того, что этот «фронт» финансируется неизвестно из каких источников и, пользуясь лазейками в законодательстве, тщательно скрывает финансовую отчетность. Так еще за освещение его бурной деятельности платят жители региона.

Только разве кого-то из читателей удивляет, что, по странному стечению обстоятельств, разделов, посвященных деятельности других политических партий, общественных организаций и движений на «Информационно-аналитического интернет портале» Правительства ХМАО нет и следа? Ни капли. Принюхались.

Никакого возмущения откровенностью государственных мужей и жен, де-факто наделивших ОНФ Владимира Путина статусом правительственной организации. Никаких обращений к Правительству и Губернатору с требованием прекратить беззаконный произвол и разбазаривание бюджетных средств. «Оппозиционные» ЛДПР-КПРФ молчат в тряпочку. А избиратели...

А что избиратели? Избиратели видят беспардонность, с которой ведет себя партия власти, подмявшая под себя государственный аппарат. Понимают, что такая вседозволенность просто невозможна без высочайшего покровительства, без индульгенции на любой произвол. И голосуют... Правда, в зажиточном ХМАО пока ногами. Отказываются участвовать в имитации с заранее известным результатом и дежурными мальчиками для битья.

А вот в четырех регионах, где люди оказались доведены до ручки барским хамством властей, «выборы» с заранее тщательно отобранными, дабы исключить поражение, конкурентами пошли как-то не так... Сначала скандал в Приморском крае с отнятой, ценой катастрофы полной отмены результатов волеизъявления граждан, у КПРФ победой. Затем уход на вторые туры назначенных и поддержанных Владимиром Путиным кандидатов в Хакасии, Хабаровском крае и Владимирской области. И, наконец, голосование 23 сентября...

Кандидаты "Единой России" Светлана Орлова и Вячеслав Шпорт проиграли во втором туре выборов во Владимирской области и Хабаровском крае. Кому? Да фактически графе «против всех». Избиратели показали власти заранее припасенную огромную фигу. Потому и экзит-полы нещадно врали.

Государственный Интерфакс: «Врио главы Хабаровского края Вячеслав Шпорт во втором туре выборов губернатора региона набирает 57% голосов, а его конкурент от партии ЛДПР Сергей Фургал - 43%», — свидетельствуют предоставленные "Интерфаксу" данные экзит-пола, проведенного коммуникационной группой медиа-технологий. Это при семидесяти-то процентах, набранных Фургалом, и двадцати восьми Шпорта!

Честнее результаты опросов во Владимирской области. Вернее, их отсутствие. По данным официального экзит-пола, «за Орлову проголосовали 39% избирателей, за Сипягина — 23%. Ещё 8% испортили бюллетень, а 28% респондентов отказались отвечать, за кого проголосовали.» Эти 28% отказников и принесли победу Сипягину, который набрал 57,03% голосов, Орлова получила те самые 37,46%.

Выборы прошли. Власти надавали оплеух. И что теперь? Да ничего особенного. Без федерального финансирования новые губернаторы ничего сделать не смогут. Как и без поддержки их инициатив государственным аппаратом, то есть Кремлем. А закусят удила, так...

Мало ли сажали «чужих»? Мэра Ярославля, например. Мэра Петрозаводска просто отстранили. Скажете, ну, то мэры? Так на региональном уровне подобный «сюрприз» Владимиру Путину преподнесен впервые. И отработанные технологии вполне могут пригодиться. За «корзинку с колбасками» назначенный Путиным федеральный министр тоже недавно первый сел.

Что в сухом остатке? Прошедшие выборы снова показали, что на них выбрать будущее страны, региона, города невозможно. Ни во Владимире, ни в Приморье, ни в Хабаровске никто никаких программ кандидатов не изучал и ими не руководствовался, прекрасно понимая, что это не выборы, а референдум о доверии власти. После фортеля с пенсионной реформой, оказалось, что поддержка Путина уже не является гарантией победы, что референдум эта власть может проиграть.

Но определить пути развития страны граждане все равно не в состоянии. Нет у них такого инструмента. Не существует реальных независимых от Кремля политических партий, запрещено их свободное финансирование, отсутствуют независимые СМИ, бюджетные же подцензурные превращены в рекламные агентства партии власти и их рукотворных гомункулусов вроде ОНФ.

Ну, и кто же, понимая все это, пойдет на выборы? Только подневольный, подгоняемый начальством бюджетник или тот, кто захочет смачно плюнуть в лицо власти, превратившей выборы в фарс.