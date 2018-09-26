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​Наказать нужно всех!

В начале февраля на улице Энергетиков, в районе школы №18, водитель 52 лет, управляя автомобилем «КамАЗ» насмерть сбил младшеклассника. В сентябре его признали виновным в нарушении ПДД. Он приговорен к двум годам лишения свободы условно. Также его лишили прав на два года.

Портал siapress.ruопросил своих читателей и выяснил, что 31,8 процента респондентов считают, что наказаны должны быть все. О том, что виноват водитель заявили 31,1 процента опрошенных. Еще 21 процент участвующих в опросе считают, что виноваты в гибели ребенка чиновники городской администрации. ГИБДД обвинили 9 процентов проголосовавших. О виновности родителей заявили 6,4 процента. Оставшиеся 0,7 процента считают, что в инциденте виновата дирекция школы.


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Сегодня в 16:23, просмотров: 84, комментариев: 0


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