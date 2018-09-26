​В долгах, чтоб в шелках

31-летняя Екатерина из Сургута взяла в кредит 160 тысяч рублей, чтобы увеличить себе грудь.

«Работаю в муниципальном учреждении на две ставки, денег хватает, поэтому займы в банках обычно не беру, — рассказывает девушка. — Я всегда мечтала о пластике груди, а тут наткнулась на акцию — операция предлагалась с очень немаленькой скидкой. Решила, что это судьба. Долг закрыла за пару месяцев: получила премию и отпускные».

Другая горожанка — Ольга, решила, что летом хочет поехать в отпуск на новой машине: «У меня есть маленький бизнес. Хватает на оплату ипотеки, траты на себя, небольшую ежемесячную помощь родителям. Уже несколько лет я езжу на старом кроссовере, а в этом году поняла — вроде есть доход, а машина-то старая! Взяла в кредит новенькую Тойоту». Первые платежи наша героиня уже внесла. Планирует часть двухмиллионного долга погасить деньгами, вырученными с продажи прежнего авто, остальное оплачивать по графику, но большими ежемесячными суммами.

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Эти два примера отлично вписываются в теорию экспертов (например, гендиректора НБКИ Александра Викулина) о том, почему в России и в Югре в том числе фиксируется рост закредитованности населения: банки не увеличивают количество выданных займов, просто сами люди берут более крупные суммы на существенные покупки.

Исходя из статистики, предоставленной СИА-ПРЕСС Отделением по Тюменской области Уральского ГУ Банка России, югорчане предпочитают брать потребительские займы и кредиты на личный транспорт: «За семь месяцев текущего года жителям Югры предоставлено кредитов на сумму более 129 млрд рублей. Из них потребительских и автокредитов — свыше 90 млрд рублей. Это на 36 процентов больше прошлогоднего показателя», — говорится в ответе регулятора.

Маленькие, да удаленькие

Не только банки увеличивают свой кредитный портфель, но и микрофинансовые организации. Правда, если в первом случае мы говорим о миллиардах рублей, то во втором случае речь идет о гораздо меньших суммах.

По данным НБКИ, МФО в апреле — июне этого года выдали россиянам «до зарплаты» 26,3 миллиарда рублей, что на 23,8 процента больше, чем за аналогичный период 2017-го. И это несмотря на то, что именно такие микрозаймы приносят людям в случае просрочки немалые проблемы.

«Пять лет назад я сидела в декрете с первым ребенком. Взяла в МФО 50 тысяч рублей, нужно было кое-что купить в дом. Несколько месяцев вносила платежи, а потом случились незапланированные траты, — рассказывает Зуля. — Пропустила один платеж, потом другой. Сумма основного долга тогда была в районе десяти тысяч. Из-за задержки набежали пени и штрафы, цифра выросла почти в два раза. Коллекторы стали требовать погасить весь долг сразу, но я не могла. Мне угрожали. В итоге я просто сообщила им, что внесу оставшийся основной долг, а остальное платить не буду. Так и сделала. Больше мне не звонили».

В нашем округе на сегодня зарегистрированы пять микрофинансовых организаций, одно из которых — предпринимательского финансирования. Пока Отделение по Тюменской области Уральского ГУ Банка России фиксирует у них снижение выдачи потребительских займов: за первое полугодие этого года югорчане одолжили «до зарплаты» 26 млн рублей, а за аналогичный период прошлого года — 50 млн рублей. Средняя сумма займа — шесть тысяч рублей.

Банк России отмечает, что в настоящий момент идет стимулирование расширения сегмента, финансирующего субъекты малого и среднего предпринимательства, и сдерживание темпов роста сегмента PDL («займов до зарплаты»).

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При этом кредитование у МФО при грамотном подходе реально выручает людей в разных жизненных ситуациях. Так, например, один сургутский фотограф благодаря «быстрым деньгам» выгодно приобретает комплектующие для своего фотоаппарата с сайта объявлений: когда есть интересное предложение, но нет свободных средств, он берет в долг «пару тыщ», осуществляет покупку, а заем возвращает через несколько дней.

Легко взять, тяжело отдать

Рост кредитования, конечно, ведет и к увеличению невозвращаемых средств. Хотя в Югре с середины прошлого года наблюдается позитивная тенденция на снижение просроченной задолженности физлиц перед банками (аналогичные данные по МФО корреспонденту СИА-ПРЕСС в Банке России предоставить не смогли). Ее доля в общей сумме составляет 4,2 процента (по России — шесть процентов). Судя по статистике, с ипотекой в нашем округе заемщики предпочитают не «шутить» — доля просроченной задолженности по таким кредитам меньше одного процента.

Сургутянка Елена на предыдущем месте работы получала порядка 40 тысяч рублей. Девушка оформила себе кредитную карту с лимитом 150 тысяч (но ею почти не пользовалась), затем кредит наличными для покупки нового автомобиля еще на 500 тысяч. «Ежемесячно я платила 17 тысяч. Потом как-то незаметно для себя использовала все средства с кредитки, платеж вырос. Через полгода разбила машину, пришлось ее продать, — рассказывает женщина. — Закрыла весь долг по карте, часть по кредиту наличными. Платила стабильно еще полтора года. Потом урезали зарплату, ушла на текущую работу, но тут получаю 26-30 тысяч. Гасить задолженность больше не могу, поэтому теперь 50 процентов от дохода удерживают судебные приставы».

Кстати, по данным Сургутского городского суда, в прошлом году судьями было рассмотрено 1604 дела по искам о взыскании сумм по кредитному договору. Решения об удовлетворении полностью или частично вынесены по 1579 из них. А за шесть месяцев текущего года рассмотрено 689 дел (676 удовлетворены полностью или частично). После положительного решения инстанции в дело вступают судебные приставы.

До суда, как до Китая

Банки и МФО неохотно передают долги своих заемщиков в суды, чтобы взыскание могло происходить при помощи судебных приставов. До этого момента просроченную задолженность пытаются вернуть собственные службы финансовых организаций.

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Максим — руководитель кредитного отдела одного из крупнейших банков страны, чье подразделение работает по нашему региону, рассказал СИА-ПРЕСС, что в последнее время он отмечает рост количества должников: «У людей уменьшается зарплата, в организациях происходят сокращения, поэтому работы нам хватает, планы выполняются».

В этом банке перед тем, как передать документы в суд, с недобросовестным заемщиком работают в течение 120-150 дней после первой просрочки. «Бывает, что и через два года после того, как банк выставил заключительное требование по оплате кредита, мы возобновляем работу с клиентом. Все зависит от спецотделов: они решают, есть ли необходимость снова попытаться взыскать задолженность в досудебном порядке, или же документы стоит передать в суд», — поясняет Максим.

После изменений в законодательстве методы работы банковских «сборщиков» с должниками кардинально изменились: Сейчас работаем аккуратнее. Раньше мы могли буквально обрывать звонками телефон заемщика, но теперь есть жесткие рамки: три попытки дозвона в неделю, если был контакт — то один разговор в неделю, и один выезд за этот же срок,

— рассказывает Максим. — Такая схема уже не влияет на нашу эффективность, мы быстро подстроились. Если клиент грозит жалобой, то банковский сотрудник просто сокращает количество звонков. Хотя на практике жалоб не так много».

По мнению специалиста, через три-четыре года количество должников уменьшится. Во-первых, у молодого поколения и людей среднего возраста повысилась финансовая грамотность: «Если раньше человек брал кредитную карту, и платил минимальными ежемесячными платежами, то сейчас он уже знает, что так пользоваться картой неправильно и невыгодно. Учится на своих ошибках». Во-вторых, те, кто все же попал в список недобросовестных заемщиков, в будущем уже не смогут брать кредиты, а значит ситуация для них не повторится.

Для того, чтобы не довести дело до суда, банки предлагают должникам всевозможные альтернативные выходы: реструктуризацию, списание штрафов и пени, рассрочку и так далее. Если клиент против, то финансовая организация может попросту продать долг, и тогда с недобросовестными заемщиками начинают работать коллекторы.

Причем методы их работы зачастую пугают. Так как 95 процентов жалоб от должников поступает именно на таких взыскателей, российские власти решили защитить своих граждан. До конца года Госдума пообещала принять законопроект, согласно которому долги с россиян будут взыскивать только сотрудники Федеральной службы судебных приставов и подконтрольные Центральному банку кредиторы. Поправки будут распространяться как на банки, так и на МФО.





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Сектор «банкрот» на барабане

Закон о банкротстве физлиц вступил в силу в октябре 2015 года. А уже в марте 2016 года первым банкротом в Югре был признан сургутянин Александр Иноземцев. Мужчина попал в неприятную долговую яму после того, как уволился из градообразующего предприятия тремя годами ранее. После того, как с него сняли всю задолженность, Иноземцев стал помогать людям, попавшим в аналогичную критическую ситуацию. За свои услуги он просит всего пять тысяч рублей (против 30 тысяч в среднем, которые требуют местные юристы).

С каждым годом количество лиц, заявляющих о своей несостоятельности, растет. Так, например, за первое полугодие этого года Арбитражный суд Югры разрешил 453 дела о банкротстве, в том числе 215 дел о банкротстве физлиц (пять процентов от общего количества). В целом это на 63,5 процента (176 дел) больше, чем за первое полугодие 2017 года (277 дел).

Всего же в России, по данным Национального центра банкротств, в первой половине этого года долг потенциальных банкротов (таких больше 87 тысяч человек) составляет чуть более 37 млрд рублей. Специалисты НЦБ прогнозируют, что через два года число банкротов в стране вырастет примерно в пять раз.

Кстати: Комитет Госдумы по финансовому рынку сейчас разрабатывает поправки в законодательство, согласно которым на погашение всех кредитов семья сможет направить не более 50 процентов совокупных доходов.

Для справки: По данным РЭУ имени Г. В. Плеханова, самые большие кредиты в России у жителей «тюменской матрешки»: в ЯНАО в среднем на одного человека приходится долг в 217 тысяч рублей, в ХМАО — 196 тысяч рублей, в Тюменской области — 125 тысяч рублей. В Москве эта цифра составляет 115 тысяч, а в Крыму, Севастополе и Чечне — 10-18 тысяч. Средний показатель по стране — 87 тысяч рублей.