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​«Кошмар госчиновника»

Кого нельзя обзывать, а надобно лобызать

Сколько бы классики ни высмеивали маразм бюрократии и чиновничье раболепие, а явления эти и поныне неискоренимы. Вот, например, пишут, что недавно с театром в Сызрани произошел случай, достойный того, чтобы стать хрестоматийным. Власти города якобы заставили храм Мельпомены снять афиши «Ревизора» по Гоголю, потому что им пришелся не по нраву слоган «кошмар госчиновника». Поговаривали, что руководству театра даже грозило увольнение. Итог: словосочетание с афиши все-таки исчезло. При этом кое-какие следы «кошмара госчиновника» в сызранском информационном поле все же остались — например, в рекламном видео постановки. Однако в самом театре данные о конфликте с властью опровергли. Мол, ничего не знаем — в Багдаде все спокойно.

Но. Допустим. Конечно же, чисто теоретически… Допустим, что «кошмар госчиновника» действительно был убран по указке неких людей с портфелями и кожаными стульями. Черт побери! Самое страшное, что это никого не удивило бы.

Помните экстренное закрытие выставки «Табу» в Сургуте пару лет назад? Оно тоже не стало таким уж большим сюрпризом. Еще неизвестно, что наши управляющие органы тогда смутило больше, — обнаженная женская грудь на холстах или фигура Навального в сломанном телевизоре. После скомканного сворачивания экспозиции мы увидели, как вместо «плохих» экспонатов в культурном центре очень быстро «выросли» детские картинки с цветами. И в нашем Багдаде тоже все стало спокойно.

А еще «кошмар госчиновника» никого не удивил бы, потому что все постепенно начинают привыкать к тому, что существуют солнцеликие, неприкасаемые, верхние. А кто не привыкает — им привыкнуть помогут. Только вот возмущаются народным творчеством и фельетонами, как правило, вовсе не те, кто восседает на верхушке этой недетской пирамидки, а те, кто держит на усталых плечах ноги своих покровителей.

И если в романах о Гарри Поттере был «тот, кого нельзя называть», то у нас уже имеется целая армия тех, кого нельзя обзывать, а надобно лобызать.


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27 сентября в 09:26, просмотров: 1045, комментариев: 30


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Комментарии:
Моби
не нравится
27 сентября в 12:54
Почти двести лет прошло, а местные чиновники вот этими своими возмущениями афишей идеально подтверждают содержание произведения.
альберт леонов
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30 сентября в 11:04
Меньше мнимого искусства показывать, тогда и закрывать не будут. Вон не шибко жалуют псеводоискусство и в просвященной Европе. Назад хотят некоторые тскавшие спасения там...
Иван Меньшенин альберт леонов
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30 сентября в 12:40
Это "Ревизор"-то псевдоискусство?

Если люди покупают билеты, значит им это нужно. Остальное мимо.
Моби альберт леонов
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30 сентября в 12:55
Ахаха, речь вообще не про искусство, а про ссу.щихся местных чиновничков
альберт леонов
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30 сентября в 14:13
Постановка ревизор в современном интерпретации или классика
Иван Меньшенин альберт леонов
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01 октября в 22:02
Любая постановка это интерпретация. Художник (в широком смысле) именно ей и отличается.

Не надо думать об искусстве как о картинах, висящих в музее, это несколько более широкое понятие.

У всего есть пределы, конечно, для кого-то и яйца, прибитые Павленским к брусчатке красной площади, это интересный вид самовыражения. Для меня это уже за порогом, но если хоть кому-то это нравится и интересно - пусть делают.

Если вам не нравится - сделайте свое.
альберт леонов
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02 октября в 06:56
Китай запретил всякие интерпритации, классика, она и в африка такая же должна быть. А кто хочет свое видение, пусть на спонсорские деньги делает, а не за госсчет.
альберт леонов
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02 октября в 07:00
Видел несколько классических помтановок Ревизора, каждый раз поражала игра актёров, они живут на сцене, это искусство которое происходит здесь и сейчас. Мне не нравится когда делают из героев лиц голубой национальности. Называя это искусством, ставя за государственных деньги. Поикрывпясь свободой творчества. Кленя мордера и при этом охотнр берч гранты от него
444 альберт леонов
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02 октября в 10:20
Да, Альберт, вы-то честнее, завсегда в с властью, которая гранты раздает. У вас народ во всем виноват. Но обвинить сызранский театр в том, что он что-то такое там проинтерпретировал, да еще "лиц голубой национальности" за уши притянуть... И всего-лишь на основании того, что у них на афише "кошмар госчиновника" было написано... Это, по-моему, и для вас немного слишком. Перестарались, товарищ, в лизании.
444 альберт леонов
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02 октября в 10:25
А со "спонсорскими деньгами" идите лесом, дорогой Альберт. В бюджете и мои деньги есть, и Ивана Меньшенина, и Моби, а не только ваши... расходы. Мы его наполняем, вы - оттуда кормитесь. Так что, бросьте свою манеру представлять бюджет Российской Федерации царской казной, позвольте уж нам определять, на что его тратить, а не присосавшемуся к бюджету "завсегда с властью" буддисту-сталинисту, мечтающему превратить Россию в КНДР.
альберт леонов 444
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02 октября в 11:07
Твои деньги? Не смеши, а то лопну! Живем и жируеи на них! Твои деньги, налоги лежат в муниципальном бюджете, мизерный ндфл, вот и спрашивай за свли кровные у них. Сказочник
альберт леонов 444
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02 октября в 11:11
Я на гранты не живу, меня вот Китайские друзья пригласили и оплачивают поездку в Тибет. Вобще можно сказать иностранный агент. Живу на подношения, а прдносят иностранные граждане тоже. Глсударство на меня забило, ровно и как я на него. Вера она как понимаешь не имеет границ.
444 альберт леонов
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02 октября в 11:30
Э, нет. Я гражданин России, а как расходовать госбюджет, по Конституции, принимают решение народные избранники, которые должны бы представлять и меня, а не царь и тем более не вы. Так что, не надо песен. Смешно вам, потому что вы денег не зарабатываете, а только их тратите. И о прибыли предприятия, у вас забот никаких. Моими деньгами не только налог на прибыль платится, но и НДС, и 30% моей зарплаты уходит в федеральные пенсионный фонд, в соцстрах и медстрах. И дармоедов всяких, которые вопреки законам побираются на предприятиях, а вернее, вымогают деньги "на озеленение Луны", я за счет своего труда кормлю. Так что помолчали бы лучше в тряпочку, сталинский правовед.
444 альберт леонов
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02 октября в 11:38
Сызранский театр Муниципальное бюджетное учреждение, как и огромное большинство российских театров. Так что, и по вашей извращенной логике, получается, что не о каких пресловутых "спонсорах" вообще речи идти не может. На что тратить городской бюджет решать горожанам.
альберт леонов
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02 октября в 11:38
На выборы ходишь?
Конституцию вспомнил, еще смешнее стало мне. Здесь ее читаем, здесь нет, тут рыбу зпворачиваеи...
альберт леонов 444
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02 октября в 11:39
Налоги где платишь? Там они и расходуются..
альберт леонов
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02 октября в 11:46
На твои галоги которые платишь, ровно как и я, страна загнулась бы давно!
Иван Меньшенин альберт леонов
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02 октября в 11:50
Оооо, да вы, товарищ, совершенно не понимаете, как устроены межбюджетные отношения. Ханты-Мансийск собирает 100 000 000 000 рублей налогов. Бюджет города 7 000 000 000. Где остальное?

Кстати, человек платит не только прямые налоги вроде НДФЛ, но еще и кучу косвенных, основной из которых, конечно, НДС.
444 альберт леонов
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02 октября в 11:55
Вы с больной головы своего Путина и поддерживаемой вами власти на мою здоровую не валите. Это он и его камарилья Конституцию де-факто отменили под ваши, товарищ, овации. Не забыли? Я же на улицу выходил в поддержку Конституции и с требованием честных свободных выборов.
"На выборы ходишь", когда выбор есть. А когда, как в Москве, к выборам просто никого не допустили, кроме смешных петрушек, яблочники устроили цирк под давлением сверху, а коммунисты выдвинули какого-то очередного неизвестного приезжего мильонщика, то этот фарс выборами не был по определению.
Про налоги уже сказал, тыкалка сталинская. Сызранский театр городской, финансируется из городского бюджета, то есть за счет ВСЕХ горожан. И нести нечто про "ищите спонсоров" просто неприлично, товарищ.
альберт леонов
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02 октября в 11:59
А чего не вышел защищать своиз кандитатов? Или толтко школьников можешь выводить
444 альберт леонов
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02 октября в 11:59
Слушайте, альберт, вы же из этих... ну, сталинских соколов. Вы же считаете, что все добро народное. Тем более нефть и газ. Так почему же отказываете мне, Ивану Меньшенину, Моби в части этих доходов, которое государство забирает в госбюджет? И вообще, на каком основании вы, со своими вкусами из 30-х годов прошлого века, присваиваете себе право решать, что финансировать из бюджета, а что нет?
альберт леонов Иван Меньшенин
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02 октября в 12:01
Посмотри с чего бюджет города образуется, с ндыл и налог на имущество ыизлиц, предприниматели платят еще есн..
альберт леонов 444
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02 октября в 12:02
Расскажи теперь, где народец учпствует в рпспеделении госбюджета, поведай нам лапотникам тайну
444 альберт леонов
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02 октября в 12:02
Куда это я "школьников выводил", бедный Альберт? Как защищать кандидатов, если их до выборов не допускают по вашему "закону"? Революцию в отдельном городе устроить? Вы меня с кем-то перепутали.
альберт леонов 444
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02 октября в 12:04
Страшно? Или застенков боишься?
444 альберт леонов
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02 октября в 12:04
О как заговорил сталинский сокол, "народец", черт побери. Это я запомню...
Сергей Б
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02 октября в 12:05
Боится на 101 сошлют.
444 альберт леонов
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02 октября в 12:05
28% всех поступлений в федеральный бюджет дает Ханты-Мансийский автономный округ, 16% — Москва, 10% — Ямало-Ненецкий автономный округ, 5% — Санкт-Петербург, таким образом, четыре субъекта Российской Федерации дают до 60% всех поступлений налогов в федеральный бюджет... Такие дела.
Сергей Б
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02 октября в 12:07
О чем спор граждане глобалисты, о каких бюджетах. На свои доходы обратите внимание, где обувают по полной.
444 альберт леонов
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02 октября в 12:14
Любое действие должно быть осмысленным. Как сказал Навальный, "Когда наступит время, тогда я призову вас участвовать в несанкционированных акциях, переворачивать машины, поджигать файеры или еще что-то, то я так я скажу вам: «Ребята, приходите те, кто готов ночевать на асфальте». И буду вместе с вами ночевать на асфальте."
За что, в конце концов, и сидит сейчас в тюрьме. И харизматичного лидера левых несгибаемого Удальцова оттуда лишь на пару месяцев выпустили, запретив участвовать в "массовых мероприятиях".

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