Сколько бы классики ни высмеивали маразм бюрократии и чиновничье раболепие, а явления эти и поныне неискоренимы. Вот, например, пишут, что недавно с театром в Сызрани произошел случай, достойный того, чтобы стать хрестоматийным. Власти города якобы заставили храм Мельпомены снять афиши «Ревизора» по Гоголю, потому что им пришелся не по нраву слоган «кошмар госчиновника». Поговаривали, что руководству театра даже грозило увольнение. Итог: словосочетание с афиши все-таки исчезло. При этом кое-какие следы «кошмара госчиновника» в сызранском информационном поле все же остались — например, в рекламном видео постановки. Однако в самом театре данные о конфликте с властью опровергли. Мол, ничего не знаем — в Багдаде все спокойно.

Но. Допустим. Конечно же, чисто теоретически… Допустим, что «кошмар госчиновника» действительно был убран по указке неких людей с портфелями и кожаными стульями. Черт побери! Самое страшное, что это никого не удивило бы.

Помните экстренное закрытие выставки «Табу» в Сургуте пару лет назад? Оно тоже не стало таким уж большим сюрпризом. Еще неизвестно, что наши управляющие органы тогда смутило больше, — обнаженная женская грудь на холстах или фигура Навального в сломанном телевизоре. После скомканного сворачивания экспозиции мы увидели, как вместо «плохих» экспонатов в культурном центре очень быстро «выросли» детские картинки с цветами. И в нашем Багдаде тоже все стало спокойно.

А еще «кошмар госчиновника» никого не удивил бы, потому что все постепенно начинают привыкать к тому, что существуют солнцеликие, неприкасаемые, верхние. А кто не привыкает — им привыкнуть помогут. Только вот возмущаются народным творчеством и фельетонами, как правило, вовсе не те, кто восседает на верхушке этой недетской пирамидки, а те, кто держит на усталых плечах ноги своих покровителей.

И если в романах о Гарри Поттере был «тот, кого нельзя называть», то у нас уже имеется целая армия тех, кого нельзя обзывать, а надобно лобызать.