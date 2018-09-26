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​Дети отдельно, котлеты отдельно

На просторах Сети наткнулась на блог анонимного автора под названием «Как же бесят орущие личинусы». В тексте парень обращает внимание на поведение малышей в местах общепита. «Пускай даже на меня и во время еды смотрит жалобными глазами чужой добродушный пес. Но я не готов подпрыгивать, вздрагивать и давиться при вскриках очередного ребенка за соседним столиком. Я не готов терпеть вокруг своего стола беготню и хороводы. Я хочу спокойно поесть», — пишет рассказчик [орфография и пунктуация первоисточника сохранены, — прим.ред.].

Далее автор рассуждает о необходимости отделить детей от общества в масштабах фудкортов и кафе, как это делали с зонами для курящих. «Не можешь справиться со своим ребенком, не можешь научить его стандартам поведения? Или не хочешь? Этожребенок? Сиди дома», — восклицает молодой человек.

И знаете, думаю, в этом есть смысл.

Почему бы не разделить места общественного питания и не сделать отдельные залы для семей с детьми?

Это решит сразу несколько проблем:

Во-первых, чайлдфри и просто люди, не желающие слушать истерики, смогут без беспокойства кушать, общаться и наслаждаться жизнью.

Во-вторых, родители смогут кормить своих детей, и в случае, если ребенок капризничает, не будут ловить полные осуждения и ненависти взгляды.

В-третьих, работники сферы обслуживания перестанут краснеть из-за чужих чад, которые ведут себя неприлично, и прибирать полкафе после их прихода.

Касательно последнего расскажу чуть подробнее. Моя подруга Марина работает на обслуживании банкетов. На выходных ресторан заказывала большая компания, где были и маленькие дети. «Они в грязных ботинках взгромождались на пуфики, где люди сидят. Родителям было все равно, а мы не можем делать замечания. Да и разве должны?», —возмутилась девушка, задавая логичный вопрос. Не должны. Работать с клиентами — да, воспитывать их детей — вряд ли.

А как считаете вы, нужно ли создать в местах общепита отдельные залы для семей с детьми? Оставляйте свое мнение в комментариях или опросе по ссылке.

Фото: soytopmother.com


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Сегодня в 11:20, просмотров: 386, комментариев: 4


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Комментарии:
Мудрец
не нравится
Сегодня в 14:36
Поддерживаю и блогера и автора статьи. Орущие безумно носящиеся дети выводят из себя. Как и их родители, не считающие нужным воспитывать и контролировать своих оболтусов. Поэтому для родителей с детьми нужные отдельные залы или уголки. Кстати, такая же история с перелетами: на самолете, особенно в каникулярное время, просто зверинец какой-то. но там хоть стюарды вынужденно тормозить таких. Но даже ор просто слушать невыносимо.
Швондер
не нравится
Сегодня в 14:51
Поддерживаю персонал Пятерочки
ieroglif8
не нравится
Сегодня в 15:13
Как-то совершенно спокойно переношу плач детей или смех и крики, вроде как шум дождя. Тут нужен смайлик, пожимающий плечами.
Наверное, я такая одна.
Швондер
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Сегодня в 15:24
Комментарий удален модератором, так как оскорбляет автора и читателей сайта.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:29
Надо истеричное общество параноиков изолировать от детей концентрационными лагерями, пусть там кушают, общаются и наслаждаются жизнью. Тогда детям не у кого будет учиться всякой хрени и они будут расти нормальными.

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