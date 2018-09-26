Как не заболеть в сезон простуд

Осенью ежегодно стартует сезон простуд. Как защититься от вируса ОРВИ, рассказала главный инфекционист Сургутской окружной клинической больницы, врач высшей категории Ольга Самойлова.

Врач отметила, что данные виды вирусов, попадая на слизистые оболочки носа, горла, гортани, повреждают эпителий и выделяют в кровь токсины, которые вызывают общее отравление, а также делают стенки капилляров уязвимыми, открывая путь для других микробов, что может спровоцировать развитие тяжелых осложнений.

Риск заражения гриппом или ОРВИ высок потому, что вирусы передаются не только при несоблюдении правил личной гигиены, но, в основном, воздушно-капельным путем при чихании, кашле, разговоре от больного человека к здоровому.

Особую группу риска составляют люди пожилого возраста, а также лица с ослабленным иммунитетом из-за хронических заболеваний. Осложнения в результате гриппа у таких людей могут привести к летальному исходу.

Чтобы обезопасить себя в сезон простуд, нужно соблюдать несколько правил.

1. Соблюдайте правила личной гигиены. Вирус сохраняется на предметах, передается через общую посуду и грязные руки. Поэтому очень важно мыть руки после посещения общественных мест, не трогать руками лицо, заменить тканевый платок бумажными салфетками, чтобы не носить в кармане скопление микробов.

2. Проветривайте, увлажняйте помещения и надевайте маску. Вирус размножается там, где тепло, сухо и душно. Врач рекомендует регулярно проветривать помещение дома и на работе, увлажнять воздух, используя специальные приборы или помещая на батареи влажные ткани, а также чаще делать влажную уборку. Еще одна причина, почему это необходимо — влажность в слизистой: вирусы легко проникают в пересушенную слизистую носа, рта. Не лишним будет и использовать медицинскую маску при посещении общественных мест, особенно, если заболели ваши близкие или вы сами чувствуете недомогание.

Кстати, надевать маску на улице не имеет смысла. Вирус в прохладной среде не может быть активным.

3. Промывайте слизистые оболочки носа и рта вечером. В результате вирусы, попавшие к вам в верхние дыхательные пути, будут смыты, и не успевают внедриться в организм.

4. Правильно питайтесь. Ешьте больше свежих овощей и фруктов, богатых витаминами и микроэлементами. Для укрепления иммунитета нужно внести в рацион продукты с высоким содержанием витамина С: бруснику, клюкву, шиповник, свежую и квашеную капусту, лук, яблоки, лимоны.

5. Укрепляйте иммунитет. Одно из важнейших правил профилактики — повышение защитных свойств организма. Чаще гуляйте на свежем воздухе, избегайте переохлаждений и перегрева, делайте по утрам зарядку, закаливающие процедуры, пейте много простой чистой воды, избегайте перенапряжений и стрессов, больше отдыхайте и высыпайтесь.

Инфекционист заострила внимание, на важности избежания контактов с людьми, у которых есть проявления вирусной инфекции (кашель, чихание, насморк).

Если пришлось столкнуться в транспорте или в другом месте с инфицированными людьми, постарайтесь при возможности держаться от них подальше, хотя бы на расстоянии одного метра — или отвернуться.

Эти простые средства помогут оставаться здоровым и активным даже в холодное время года.

Фото: blognews.am