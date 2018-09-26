Пятёрка по литературе. Любовь и приключения в топе книг от главного дирижера Симфонического оркестра Сургутской филармонии Станислава Дятлова

Россияне всегда слыли самой читающей нацией. Несмотря на то, что книжные магазины то и дело рапортуют о падении продаж, мы все-таки надеемся, что читать в нашей стране меньше не стали. Чтобы подкрепить эту надежду, мы опрашиваем сургутян об их книжных предпочтениях. Сегодня о своих любимых книгах рассказывает главный дирижер Симфонического оркестра Сургутской филармонии, лауреат I премии Первого открытого конкурса дирижеров им. И. Мусина Станислав Дятлов.

«В разные этапы жизни менялись и литературные предпочтения. Попытался разделить их на пять частей, выделив ключевые. Но, безусловно, на формирования вкуса влияло гораздо большее число произведений. Так, например, не могу выделить, какой из романов Достоевского я люблю больше:

1. Джером Сэлинджер. «Над пропастью во ржи»

Меня тронула история подростка, вступающего во взрослую жизнь и впервые столкнувшегося с фальшью и несправедливостью этого мира. В связи с этим интересно пофантазировать о том, каким бы стал герой этого романа, повзрослев.



2. Джек Лондон. «Мартин Иден»

У книги много достоинств, но более всего мне нравится то, как Джек Лондон описывает постепенное формирование личности большого художника.



3. Федор Достоевский. «Идиот»

Достоевский — один из любимых авторов. Писатель сложный, но, вчитавшись, я понял и полюбил его особый, ни с чем не сравнимый художественный мир. Кстати, есть неплохая экранизация этого романа режиссера Владимира Бортко. Рекомендую!



4. Марк Твен. «Приключения Тома Сойера»

Книга детская, однако в любом возрасте читается с удовольствием. Иногда я завидую способности мальчугана Тома находить и выдумывать приключения, делающие его жизнь яркой и интересной.



5. Лев Толстой. «Анна Каренина»

Так случилось, что впервые я прочел этот роман в десятилетнем возрасте, я понял далеко не все, но был потрясен. С тех пор я перечитывал эту книгу не один раз и всегда открывал в ней новые грани с смыслы».